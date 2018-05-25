В Донецкой области Украины произошел взрыв боеприпасов

Близ села Старая Николаевка Донецкой области Украины произошел взрыв на складе боеприпасов, сообщила пресс-служба Донецкой областной администрации.

Пресс-служба отмечает, что склад якобы был обстрелян ополченцами; по словам очевидцев, «было около 10-12 «прилетов» мин», передает РИА «Новости».

Пострадавших нет, обломки взорвавшихся боеприпасов, долетевших до жилой зоны, собраны.

В то же время в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергли причастность к взрыву на складе, находящемся на подконтрольной Киеву территории.

«Преступная беспечность, коррупция и хищение в украинской армии продолжают приводит к новым неслучайным чрезвычайным происшествиям в зоне операции оккупационных сил из-за чего страдает, прежде всего, мирное население. Тому пример сегодняшнее возгорание или умышленный поджог складов ракетно-артиллерийского вооружения на окраине населенного пункта Правдовка (до 2016 года так называлась Старая Николаевка), который украинская сторона пытается выдать за обстрел с нашей стороны», – заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили об обстреле юга республики из артиллерии.