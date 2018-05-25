В ДНР заявили об обстреле юга республики из артиллерии

В пятницу украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из артиллерии крупного калибра, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«С 06.05 до 07.30 (совпадает с мск) украинские силовики выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров по направлению Богдановка-Петровское (на юге ДНР)», – передает сообщение РИА «Новости».

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за неделю ВСУ 139 раз нарушили режим прекращения огня. В результате погибли четыре мирных жителя, шестеро ранены, передает ТАСС.

Также в пятницу был зафиксирован обстрел в районе Докучаевска – силовиками были выпущены четыре мины калибром 120 миллиметров.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ВСУ продвигаются в «буферных зонах» в районе линии соприкосновения в Донбассе.