Волкер подтвердил военные действия ВСУ в «буферных зонах»

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ВСУ продвигаются в «буферных зонах» в районе линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС.

В среду председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают занимать населенные пункты в «буферной зоне», тяжелая техника продолжает находится вблизи линии соприкосновения, наращиваются обстрелы территории республики.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, активизация военных действий в Донбассе связана с визитом Волкера, поддержка которого воспринимается Киевом как индульгенция на военные авантюры.

В МИДе также заявляли, что обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе может иметь серьезные последствия, если не принять срочных мер по снижению напряженности.