МИД связал активизацию военных действий в Донбассе с визитом Волкера

Активизация военных действий в Донбассе связана с визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, поддержка которого воспринимается Киевом как индульгенция на военные авантюры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, вместо того, чтобы потребовать от Киева прекратить эскалацию конфликта, Волкер, посетивший Украину 14 мая, озвучил «ряд одиозных тезисов».

«Среди них отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасса. Этот пассаж свидетельствует о том, что либо он не читал самих минских соглашений (по урегулированию в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД), либо не желает замечать очевидного», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.



По ее мнению, Волкер «не только подливает масла в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта».



«Видимо, не случайно после отъезда американского гостя вооруженные силы Украины активизировали военные провокации в районе донецкой фильтровальной станции под Горловкой и в ряде других населенных пунктов. Поддержка Волкером действий Киева воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры», – сказала Заарова.



Напомним, во вторник глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что политика Петра Порошенко в Донбассе привела к жертвам среди мирного населения, которых в регионе не знали со времен Великой Отечественной войны.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.

Ранее в среду в МИДе заявили, что обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе может иметь серьезные последствия, если не принять срочных мер по снижению напряженности.