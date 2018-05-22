Захарченко обвинил Порошенко в наибольших жертвах в Донбассе со времен ВОВ

Политика Петра Порошенко в Донбассе привела к жертвам среди мирного населения, которых в регионе не знали со времен Великой Отечественной войны, заявил глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

«То, что сейчас происходит, является самой страшной трагедией, которую наша земля не переживала со времен Великой Отечественной войны», – цитирует Захарченко «Донецкое агентство новостей».

Как отметил глава ДНР, война в на Востоке Украины – это геноцид народа Донбасса, который проявляется не только во введении боевых действий против мирных граждан, но и в финансовых, экономических, транспортных блокадах, а также умышленном лишении жителей средств к существованию.

«Планомерно с 2014 года пенсии сокращались, а потом и вообще перестали выплачиваться. На сегодняшний день никаких социальных выплат Украина не производит», – сказал Захарченко.

Он заявил, что все социальные выплаты на территории самопровозглашенной республики производятся силами ДНР.

«Предприятия металлургии, которые мы взяли под внешнее управление, вместе с сотрудниками и членами их семей насчитывают порядка 150-180 тыс. человек, этих людей пытались оставить без куска хлеба, лишить зарплаты, возможности одеваться, учить своих детей», – добавил Захарченко.

Также глава ДНР сообщил, что киевский закон о реинтеграции Донбасса – это попытка властей Украины оправдаться за массовую гибель мирных жителей. По последним данным, с начала конфликта в результате обстрелов со стороны ВСУ в республиках Донбасса погибли 4 тыс. 626 человек.

«На сегодняшний день ситуация на линии соприкосновения осложняется, судя по количеству обстрелов и попыток прощупать наши позиции, я думаю, что Украина готовится к новому наступлению», – резюмировал Захарченко.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон.