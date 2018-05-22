Захарченко обвинил Порошенко в наибольших жертвах в Донбассе со времен ВОВ

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22 мая, вторник | Последнее обновление — 18:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ФИФА полностью оправдала российских футболистов по допингу
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Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова
В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х
Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе
В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след
Хочешь - изучай национальный язык, не хочешь - не изучай
Дмитрий Самойлов, театровед
Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны. Подробности...
Все умрут, а Скрипаль останется
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
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Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»
Дмитрий Родионов, политолог
Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
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Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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