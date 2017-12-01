Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

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22 мая, вторник  |  Последнее обновление — 08:46  |  vz.ru
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Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопроводФото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод? Подробности...
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Почему галантность Путина превратилась в Германии в «оскорбление»

В январе 2007-го на встрече Путина с Меркель кроме цветов был еще и лабрадор КониФото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Претензии к подаренному Путиным Меркель букету цветов, высказанные немецкой прессой, кажутся абсурдными лишь российскому читателю. Значительная часть германской элиты просто не может представить себе реальных причин этого жеста уважения и симпатии, сделанного российским лидером в адрес немецкого. Почему же в ФРГ посчитали невинный букет оскорблением? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, которая разгорелась вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республикФото: twitter.com/Hrustalny_Luch
Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон – особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
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Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – еще куда ни шло! Подробности...
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Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
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          Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

          Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республик   22 мая 2018, 08:16
          Фото: twitter.com/Hrustalny_Luch
          Текст: Михаил Мошкин,
          Алексей Нечаев

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          Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон – особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных?

          Надежды на то, что встреча двух лидеров «нормандского формата» Ангелы Меркель и Владимира Путина, а затем и телефонный разговор Меркель с Петром Порошенко помогут смягчить обстановку на линии фронта в Донбассе, не оправдались.

          В понедельник активизация боев на самой линии продолжалась. В военном руководстве ДНР сообщили: украинские силовиков дважды за сутки пытались прорвать позиции ополченцев под Горловкой. Атака сопровождалась шквальным огнем артиллерии и крупнокалиберных пулеметов.

          «Сейчас затихло. Есть потери в живой силе и технике; погибшие и раненые с обеих сторон. На данный момент известно о 12 погибших с украинской стороны. Может быть, будет больше», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель командующего оперативным командованием ДНР, полковник Эдуард Басурин. Ранее он сообщил, что погиб один донецкий ополченец и еще один получил ранения в результате обстрелов и боев за сутки. Сообщается о трех попавших в плен бойцах ДНР, которых украинские силовики использовали в качестве живого щита.

          Украинская сторона озвучила свою версию происходящего под Горловкой. В пресс-службе так называемой «Операции объединенных сил (ООС)» Украины заявили: якобы это ополченцы ДНР атаковали позиции украинской армии. Но «в результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти».

          «Процесс мирного урегулирования», который происходит в Горловке, был слышен и в Донецке, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД боец ополчения ДНР, публицист Павел Кухмиров (позывной «Шекспир»). Он подчеркивает: пока взломать линию фронта не удается, «украинские военные просто устраивают себе сафари, стреляют в «мирняк» – мирных жителей».

          «Артобстрелы города не прекращаются, сегодня уже несколько тяжелораненых мирных жителей, обстреляна школа, дети эвакуированы в подвалы», – сообщил в понедельник координатор помощи ополченцам Александр Жучковский, в своем в Telegram-канале. В Никитском районе снаряд попал прямо в пятиэтажку. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, с 1 мая разрушено более сотни домов, восстановить удалось только восемь. Вообще, в этом месяце Горловка подверглась максимальным с 2015 года обстрелам со стороны украинских силовиков.

          Донецк берут за Горловку

          В штабе ООС неофициально обозначили и стратегическую цель массированной атаки на Горловку. Город окружен выгодными высотами. «Тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город», – цитирует «Страна.ua» неназванного офицера ВСУ. Источник пояснил: если высоты вокруг Горловки перейдут под контроль Украины, город ополченцы «сдадут без боя». «Соответственно, Горловка – стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка», – подчеркнул офицер штаба ООС.

          Планы украинских военных не меняются с 2014 года, указывает ополченец Павел Кухмиров: «Горловка – один из самых притягательных для врага участков фронта. Цель противника – отсечь Горловку от Донецка, создать клин с возможным дальнейшим взятием в «котел» либо Горловки, либо Донецка».

          При этом, судя по словам источника в штабе ООС, «формально» украинская сторона не нарушает минских договоренностей. Высоты вокруг Горловки относятся к «серой зоне». «И мы имеем полное право занять «серую зону», такое передвижение наступлением как бы не считается», – заявил офицер  ВСУ.

          На луганском направлении стягивают силы и устраивают подрывы

          Ожидаемого крупномасштабного наступления ВСУ не началось, по крайней мере, пока. Но параллельно с атакой на Горловку поступают сообщения о сосредоточении украинских военных близ линии соприкосновения с ЛНР. Утверждается, что со стороны города Счастье и Станицы Луганской «ВСУ сформировали огромный бронетанковый кулак. Несколько десятков танков, сотни БТР и БП, а также тысячи солдат полностью экипированы и вооружены».

          Более того, впервые за несколько лет в глубине фронта на территории ЛНР была совершена диверсия. В прессе появились сообщения о том, что «взорван мост, соединяющий ДНР и ЛНР». Но, как пояснил Эдуард Басурин, «это произошло в глубине Луганщины», и к ДНР прямого отношения не имеет. Проукраинские «луганские партизаны» (по версии киевской прессы) или украинские диверсанты (по версии ЛНР) уничтожили мост над железной дорогой в районе поселка Ивановка, перерезав трассу, соединяющую Луганск и Красный Луч.

          «Подрыв моста не повлияет на доставку необходимых грузов, в том числе военного назначения. Разговоры о том, что нанесен серьезный ущерб – это преувеличение украинской стороны и ее пропагандистов», – сказал газете ВЗГЛЯД Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе Минской контактной группы. Но, как сообщает сообщество Донецк | Петровский район, в Красном Луче находится много военных складов и воинских частей ЛНР.

          Почему именно сейчас?

          Эксперты уже выдвигают версии – почему украинские военные именно сейчас приняли решение атаковать. Ведь официально переход «АТО» в фазу «операции Объединенных сил» произошел еще в конце апреля. По одной из версий, Киев рассчитывает: накануне футбольного ЧМ-2018 ни Россия, ни республики Донбасса не станут предпринимать активных военных действий в ответ на провокации украинских силовиков. Это и значит – что можно достаточно нагло вести себя в «серой зоне» и безнаказанно обстреливать дома мирных жителей.

          Второе предположение: украинские военные и политики откровенно пользуются приостановкой переговоров между Россией и США, о которой на прошлой неделе заявил замглавы МИД России Григорий Карасин. Отметим, что заявление Карасина было сделано не только накануне визита спецпредставителя США Курта Волкера в Киев, но и на фоне слухов о якобы отставке его партнера по переговорам Владислава Суркова, на место которого прочат нынешнего полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. «Тут скорее более общий момент. В Москве обновилась власть, и такой «пересменок» порождает неопределенность, которой и воспользовались украинские «небратья», – комментирует эту версию Павел Кухмиров.

          Ополченец «Шекспир» полагает, что ответ на вопрос, почему украинские силовики именно сейчас активизировались на линии фронта, довольно прост. «Они это могут. А могут потому, что им позволяют, в ходе так называемого Минского процесса. В ходе которого наши украинские «небратья» отжали, например, всю «серую зону» в промышленной зоне под Авдеевкой. В результате произошли известные события. Под Горловкой происходит то же самое», – полагает собеседник.

          Бывший вице-премьер ДНР, экс-спикер Народного совета республики Андрей Пургин видит еще две причины. Во-первых, погодные условия «все просохло, а значит имеется возможность для перемещения техники». Во-вторых, надо учесть политический контекст. «Сначала «нормандская встреча без Путина», затем встреча Путина с Меркель с обсуждением проекта ввода миротворцев, потом Совет безопасности, – перечисляет Пургин. – Даже возможное изменение персоналий – Суркова на Бабича – это тоже говорит о том, что какие-то изменения политической повестки есть: менять представителя имеет смысл, когда меняется задача. И при любой политической повестке, которая скоро должна заработать, Украина всегда обостряет обстановку в целях политического торга, в целях навязывания своей повестки».


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