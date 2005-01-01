Украинские силовики пленили трех ополченцев под Горловкой

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21 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:52  |  vz.ru
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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Почему успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Москва продолжает обсуждать трагедию, случившуюся с высокопоставленным и успешным столичным чиновником. Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в своей квартире, главная версия – самоубийство. Обнаружена предсмертная записка, и она дала основание психологам предположить, что стало причиной такого поступка. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Идеология оправдания предательства жива и сейчас

Сергей Худиев, публицист, богослов
В Ставрополе нарастает скандал, связанный с именем Ильи Сургучева, местного уроженца, прозаика, публициста, деятеля русской эмиграции. Скандал выходит далеко за местные рамки, потому что затрагивает важную для всех нас тему. Подробности...
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Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Я понимаю, когда с блеском женится какой-нибудь футболист, чье детство началось в коробках какой-нибудь фавелы – это пример и истории успеха, и достижений, и оцененного таланта. Но эти-то что? Подробности...
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Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...
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          Украинские силовики пленили трех ополченцев под Горловкой

             21 мая 2018, 12:53
          Фото: Александр Кравченко/ТАСС
          Текст: Ольга Никитина

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          Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловки, в результате чего один ополченец был убит, трое захвачены в плен; украинские каратели потеряли пять человек, сообщили в оперативном командовании ДНР.

          «Под покровом ночи враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе Гольмовского (Горловка – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил РИА «Новости» представитель командования ДНР. По его словам, ополченцы открыли огонь на поражение с нескольких направлений, когда украинские силовики приблизились к позициям военнослужащих ДНР.

          Он сообщил, что под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций ополчения ДНР. «Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего убили на месте», – сказал представитель командования.

          В ДНР сообщили, что украинские силовики использовали пленных в качестве живого щита, одна группа отступила с потерями. Потери ВСУ составили пять военных убитыми, четверо были ранены. 

          В администрации Никитовского района Горловки сообщили, что при обстреле города украинскими силовиками пострадали четыре человека. Отмечается, что произошло прямое попадание в пятиэтажку. 

          Ранее в понедельник в ДНР заявили, что танкового наступления со стороны украинских силовиков под подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловкой не было.


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