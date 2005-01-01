Украинские силовики пленили трех ополченцев под Горловкой

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловки, в результате чего один ополченец был убит, трое захвачены в плен; украинские каратели потеряли пять человек, сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Под покровом ночи враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе Гольмовского (Горловка – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил РИА «Новости» представитель командования ДНР. По его словам, ополченцы открыли огонь на поражение с нескольких направлений, когда украинские силовики приблизились к позициям военнослужащих ДНР.

Он сообщил, что под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций ополчения ДНР. «Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего убили на месте», – сказал представитель командования.

В ДНР сообщили, что украинские силовики использовали пленных в качестве живого щита, одна группа отступила с потерями. Потери ВСУ составили пять военных убитыми, четверо были ранены.

В администрации Никитовского района Горловки сообщили, что при обстреле города украинскими силовиками пострадали четыре человека. Отмечается, что произошло прямое попадание в пятиэтажку.

Ранее в понедельник в ДНР заявили, что танкового наступления со стороны украинских силовиков под подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловкой не было.