В ДНР прокомментировали сообщения о танковой атаке ВСУ под Горловкой

Танкового наступления со стороны украинских силовиков под подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловкой нет, заявил источник в оперативном командовании ДНР.

«Никакого танкового наступления под Горловкой нет», – передает РИА «Новости» слова источника.

Ранее telegram-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ пошли в наступление при поддержке танков под Горловкой в районе населенного пункта Чигари. На этот участок фронта были переброшены подразделения ДНР, чтобы не допустить прорыва.

«Подробности по Горловке от нашего источника: «Атаковали боевики «Донбасса» при поддержке танков, так как понесли потери при первой вылазке и пытаются вытянуть своих 200-х», – сообщали авторы канала.

Тем временем группа в соцсети «ВКонтакте» «Новости Новороссии» подтверждает информацию о танках вблизи Горловки.

«Горловка. ВСУ обстреляли жилой сектор. Есть прямое попадание в многоэтажный дом на Курганке. В школе дети сидят в подвале. ВСУ ведут обстрел из минометов, артиллерии, танков», – говорится в сообщении.

В администрации Никитовского района Горловки сообщили, что украинские силовики ведут массированный обстрел подконтрольной ДНР Горловки, ранен мирный житель.

«Обстрел идет. Наиболее интенсивный на Гольме, в поселках Гагарина и Комарова. Люди в подвалах. По улице Шашурина, 11 есть раненый 1980 года рождения», – передает РИА «Новости» слова представителя администрации.

По ее словам, обстрел начался около 4.00 и продолжается до сих пор с небольшими периодами относительного затишья.