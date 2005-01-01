ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка

Горловка считается командованием ВСУ наиболее выгодным в стратегическом отношении направлением для «затягивания петли» вокруг Донецка, неофициально заявили в штабе так называемой «Операции объединенных сил» Украины.

«Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город», – цитирует «Страна.ua»неназванного офицера ВСУ.

По его словам, если высоты вокруг Горловки перейдут под контроль Украины, Горловку ополченцы «сдадут без боя». «Соответственно, Горловка – это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка», – пояснил он.

Силовик заметил, что «формально» ВСУ не нарушает минских договоренностей, так как высоты вокруг Горловки относятся к «серой зоне». «И мы имеем полное право занять «серую зону», такое передвижение наступлением как бы не считается», – заявил офицер.

В понедельник в ДНР заявили о второй за сутки атаке ВСУ на Горловку.

Накануне вечером украинские силовики атаковали населенный пункт на севере. Противника остановили, однако ВСУ захватили в плен троих военнослужащих ДНР.