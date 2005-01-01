В ДНР заявили о второй за сутки атаке ВСУ на Горловку

Вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции ополчения ДНР на западе Горловки второй раз за сутки, заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

«Отмечаем активизацию боевых действий в районе населенного пункта Южное. Там враг предпринял попытку силами до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии атаковать наши позиции, но понес существенные потери», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

По данным ДНР, в результате атаки украинские силовики не менее 10 военнослужащих потеряли убитыми, также уничтожены один танк и одна БМП ВСУ.

Басурин отметил, что погиб также один ополченец ДНР и еще один получил ранения в результате обстрелов и боев за сутки.

Это вторая атака за сутки со стороны украинских силовиков под Горловкой – накануне вечером они атаковали населенный пункт на севере. Противника остановили, однако ВСУ захватили в плен троих военнослужащих ДНР.