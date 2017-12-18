Россия и США приостановили контакты по Украине

Москва и Вашингтон взяли паузу в контактах по урегулированию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД Григорий Карасин.

«Сейчас у нас взята определенная пауза. Однако Россия рассчитывает на то, что эта пауза будет непродолжительной», – передает ТАСС слова Карасина.

Он рассказал также, что украинские власти так и не предоставили гарантий нормальных условий работы российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что является необходимым условием их возвращения в состав центра.

«Пока, кроме общих рассуждений и призывов, никаких конкретных обязательств по обеспечению нормальной и безопасной деятельности наших военных в формате СЦКК нет. Исходим из того, что общие слова и заклинания в данном случае не помогут, должны быть специальные юридически оформленные обязательства украинской стороны», – заявил дипломат.

Он отметил также, что сроки проведения новой встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера пока на определены.

«Примерных сроков проведения встречи в этом формате пока нет», – заявил Карасин, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, российские офицеры покинули СЦКК. Официальной причиной назывались провокации украинской стороны. При этом представители России могут вернуться в СЦКК, если изменится позиция Киева.