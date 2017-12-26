МИД назвал условие возвращения России в СЦКК

Российские офицеры могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, если изменится позиция властей Украины.

«В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика. Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицерам. Я думаю, что это теоретически возможно», – заявил замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсант».

Также Карасин добавил, что отзыв офицеров из СЦКК не был спонтанным решением. Он сообщил, что МИД России направил в украинский МИД четыре ноты с требованием прекратить ущемление прав российских офицеров.

«Это касается бытовых вопросов, досмотров на границе (вплоть до раздевания), да и человеческого общения. Терпеть это было невозможно, никаких ответов на наши ноты мы не получили, поэтому было принято оправданное решение отозвать оттуда наших офицеров», – сказал Карасин.

Напомним, в воскресенье первый зампред Совфеда Франц Клинцевич назвал условие, при котором Россия может вернуться в СЦКК. Германия и Франция вызвались стать посредниками для возвращения России в СЦКК, который российские офицеры покинули из-за провокаций украинской стороны.