Украина представила свою версию боев под Горловкой

По версии украинских силовиков, именно ополченцы ДНР совершили атаку на позиции ВСУ недалеко от населенного пункта Южное под Горловкой, однако это «нападение» якобы было отбито, заявила пресс-служба Объединенных сил Украины.

«Враг не оставляет попыток выбить подразделения Королевской бригады ВСУ из освобожденного недавно населенного пункта Южное, который относится к зоне ответственности Украины», – сообщается в Facebook Объединенных сил.

Утверждается, что в понедельник в 5.00 на южной окраине этого села «была обнаружена диверсионная группа» ополченцев в количестве до 10 человек.

«Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины. В результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти», – заявили украинские силовики.

В пресс-службе сообщают, что в бою погибли два украинских силовика, в том числе командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Осколочные ранения получили также четверо военных ВСУ, которые сейчас находятся в госпитале.

Ранее в ДНР сообщили о двух попытках украинских силовиков прорвать позиции ополченцев под Горловкой, в том числе в районе населенного пункта Южное. Отмечалось, что украинские силовики потеряли не менее 10 человек убитыми.

В ходе первой атаки – на севере Горловки – ВСУ захватили в плен троих военнослужащих ДНР.