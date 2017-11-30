Рада приняла закон об оккупации Донбасса Россией

Украинские парламентарии проголосовали за принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».

Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Теперь документ должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Вместе с тем депутаты отказались внести в законопроект правку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Такое решение поддержали всего 104 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно одобренному Радой закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор». При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией.

Кроме того, из документа исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Также закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны.

Отметим, что Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.