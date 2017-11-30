Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией

Украинские парламентарии проголосовали против внесения поправки о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Соответствующее решение в рамках голосования в Раде поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Рада второй день подряд рассматривает во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными».

По состоянию на 14.35 мск депутаты рассмотрели 617 поправок из 673.

Во вторник парламентарии Верховной рады Украины в рамках рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса также отказались голосовать за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «террористическими организациями».

В понедельник представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга выразил мнение, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса фактически вводит в этом регионе военное положение и несет риски для прав и свобод.

Украинский парламент принял законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении 6 октября 2017 года. В первой редакции документа Россия названа страной-агрессором.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие последствия для граждан Украины может иметь возможный разрыв дипотношений Киева с Москвой. В Раде заявляли, что Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.