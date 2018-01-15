В Киеве увидели в законопроекте о реинтеграции Донбасса угрозы для прав и свобод

Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга выразил мнение, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса фактически вводит в этом регионе военное положение и несет риски для прав и свобод.

Как заявила представитель общественной организации «Центр информации о правах человека» Елена Лунева, «доработка законопроекта была поручена комитету Рады по национальной безопасности и обороны, и в течение двух месяцев они его дорабатывали». В результате финальный текст законопроекта существенно отличается от первого, который был инициирован президентом.

В свою очередь Чаплыга заявил, что «принятие законопроекта в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, будет содержать значительные риски для прав и свобод человека».

Также, по его мнению, отдельные положения законопроекта противоречат требованиям конституции Украины, передает УНИАН.

«В Конституции у нас определено понятие военного положения, оно является четким и понятным. Четкой и понятной является процедура, которой он вводится, и четко понятно, какие права и свободы могут быть ограничены и как действуют при этом государственные органы. Этим документом вводится понятие «осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях», – заявил Чаплыга.

По его словам, «фактически это заменитель словосочетания «военное положение», и непонятно, какие будут иметь полномочия и как действовать органы государственной власти на основании этого нового определения, что может нести значительные угрозы в соблюдении прав человека».

«Фактически этим законопроектом вводится военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной конституцией в соответствующих законах. Поэтому имущество фирм, предпринимателей, лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства, причем не предусмотренным Конституцией способом», – подчеркнул Чаплыга.

Также, по словам Чаплыги, этим законопроектом фактически возвращается общий надзор в прокуратуру. «Хочу напомнить, что снятие этого общего надзора – это фактически была одна из ключевых реформ, которая состоялась в ГПУ. Этим документом предоставляется это право военной прокуратуре, где они смогут принимать те меры, которые были присущи прокуратуре во времена, когда она имела право общего надзора», – отметил он.

В декабре украинские СМИ со ссылкой на источники в Верховной раде сообщали, что власти Украины намеренно затягивают принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса из-за договоренностей с Россией.

Тогда же представители Порошенко заявляли об изменении законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Украинский парламент принял законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении 6 октября 2017 года. В первой редакции документа Россия названа страной-агрессором.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие последствия для граждан Украины может иметь возможный разрыв дипотношений Киева с Москвой. В Раде заявляли, что Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.