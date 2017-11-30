Рада отказалась признать сторонников ДНР и ЛНР «террористами»

Парламентарии Верховной рады Украины в рамках рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса отказались голосовать за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «террористическими организациями».

За поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 украинских депутатов из 340 присутствующих в зале, сообщает порта Newsone.

В тексте поправки, предложенной парламентарием Оксаной Корчинской, шла речь о том, что представители ЛНР и ДНР признаются «террористическими организациями».

Ранее во вторник участники акции протеста, организованной у здания Верховной рады Украины движением «Освобождение», которое призывает принять закон о реинтеграции Добнасса, сожгли российский флаг и подожгли покрышки вблизи одного из входов в парламент.

Днем ранее представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга выразил мнение, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса фактически вводит в этом регионе военное положение и несет риски для прав и свобод.

Украинский парламент принял законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении 6 октября 2017 года. В первой редакции документа Россия названа страной-агрессором.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие последствия для граждан Украины может иметь возможный разрыв дипотношений Киева с Москвой. В Раде заявляли, что Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.