Митингующие возле Рады сожгли флаг России

Участники акции протеста, организованной у здания Верховной рады Украины движением «Освобождение», которое призывает принять закон о реинтеграции Добнасса, сожгли российский флаг и подожгли покрышки вблизи одного из входов в парламент.

Полицейские попытались воспрепятствовать акции, применив слезоточивый газ. В ответ в них полетели булыжники и покрышки. Один полицейский получил ранения. За нарушение порядка в полицию доставлен один из участников акции.

В то же время в киевской полиции сообщили, что «ситуация в районе Рады пока остается контролируемой». Прибывшие на место пожарные бригады потушили огонь, передает ТАСС.

Вместе с тем представители движения «Освобождение», которое возглавляют депутаты Рады Семен Семенченко и Егор Соболев, не намерены прекращать митинг. К Раде стянуты усиленные наряды полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Их численность достигает почти 4 тыс. человек.

Во вторник в Верховной раде началось рассмотрение во втором, окончательном чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса, который закрепляет за регионом статус «оккупированных территорий», а за Россией – статус «оккупанта».

В декабре украинские СМИ со ссылкой на источники в Верховной раде сообщали, что власти Украины намеренно затягивают принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса из-за договоренностей с Россией. Тогда же представители Порошенко заявляли об изменении законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Украинский парламент принял законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении 6 октября 2017 года. В первой редакции документа Россия названа страной-агрессором.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие последствия для граждан Украины может иметь возможный разрыв дипотношений Киева с Москвой. В Раде заявляли, что Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.