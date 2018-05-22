В ДНР заявили о гибели 20 украинских силовиков в боях под Горловкой

В результате двух попыток атаковать позиции ополчения ДНР под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков, заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

«В районе Гольмовского (в Горловке) враг потерял более пяти убитыми, а также один миномет», – передает слова Басурина РИА «Новости».

В районе Чигирей (Южное), отметил Басурин, силовики «вывезли 13 двухсотых» и более 20 раненых.

Также уничтожены танк, БМП украинских силовиков, а также станцию контрбатарейной борьбы, которая применялась для корректировки огня артиллерии по мирным жителям.

Басурин добавил, что серьезные потери «сорвали изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку», передает ТАСС.

В понедельник в ДНР заявили о двух атаках ВСУ на Горловку за сутки. Отмечалось, что украинские силовики потеряли не менее 10 убитыми. Киев заявил о двух погибших при «отражении атаки» ДРГ ополченцев.

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