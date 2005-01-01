Россия решила жестко поставить в ОБСЕ вопрос о ситуации в Донбассе

Обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе может иметь серьезные последствия, если не принять срочных мер по снижению напряженности, заявили в МИД России.

«Ситуация опасная и, если срочно не купировать, может перерасти во что-то большее», – заявил источник «Коммерсанта» во внешнеполитическом ведомстве.

По словам источника, российская сторона транслирует зарубежным партнерам «сигналы об эскалации напряженности».

«Тема Украины станет предметом переговоров на предстоящей встрече Владимира Путина с (президентом Франции – прим. ВЗГЛЯД) Эмманюэлем Макроном, на площадке ОБСЕ будем жестко ставить вопрос о резком обострении», – сказал источник издания в МИД.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что последние события на востоке Украины на очередном заседании постоянного совета организации обсудят 31 мая и обвинил в эскалации конфликта Киев.

«События вокруг Горловки, на которые обращает внимание СММ ОБСЕ, - еще один красноречивый знак, что политика эскалации и вооруженных провокаций продолжается. Для прекращения жертв среди мирных жителей следует отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения, развести силы и средства, как это предусмотрено решением контактной группы, разминировать дороги и отказаться от установки новых мин», – сказал Лукашевич.

Напомним, во вторник глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что политика Петра Порошенко в Донбассе привела к жертвам среди мирного населения, которых в регионе не знали со времен Великой Отечественной войны.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон.