Константинопольский патриархат сказал, когда Украина получит автокефалию

Член Синода Константинопольского патриархата, митрополит Австрии и экзарх Венгрии Арсениос заявил, что решение об автокефалии раскольнической православной церкви на Украине примут, «когда придет время».

«Мы говорили о томосе. Решение будет принято, когда придет время, но Вселенский патриархат имеет право принимать такое решение», – сказал митрополит, передает «Радио Свобода».

Арсениос также ответил на вопрос об отношениях с Русской православной церковью, которые могут испортиться после предоставления автокефалии.

«Мы не хотим создавать новых проблем, но с Божьей помощью будем действовать так, чтобы все было мирно, как Господь и желает», – подчеркнул митрополит.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата. Ожидается, что на нем рассмотрят вопрос о предоставлении томоса об автокефалии УПЦ Киевского патриархата.

Тем временем в Верховной раде уже объявили о получении Украиной автокефалии. Пресс-секретарь УПЦ архиепископ Евстратий Зоря заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.