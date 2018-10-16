Сербский патриарх оценил последствия решения Константинополя по украинской церкви

Действия Константинопольского патриархата обернутся расколом не только на Украине, но и в других поместных церквях, заявил патриарх Сербский Ириней.

«Как шаг, ведущий к расколу, я рассматриваю последнее сообщение Священного синода Константинопольской патриархии от 11 октября», – заявил патриарх в интервью сербской газете «Вечерне новости».

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Патриарх Сербский Ириней также заявил, что Евросоюз не желает видеть Сербию членом сообщества и Белграду не купить членство в ЕС враждебными актами в отношении России.

«Нашей главной проблемой является не многовековые соседи албанцы, а как раз развитая Европа и Запад вообще (с редкими исключениями), так как он не занимается решением кризиса, опасного для всех, не только для сербов, а занимается своими интересами», – заявил патриарх, передает ТАСС.

По его словам, ЕС не желает принимать Сербию, «как из-за нашей дружбы с Россией, так и по внутренним причинам». «Хотя членство в ЕС и выглядит привлекательно в экономическом аспекте, не верю, что мы купим членский билет ценой введения санкций в отношении России или любых других актов враждебности в отношении этой великой, единоверной и братской страны», – добавил патриарх Сербский Ириней.

Напомним, что внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе.