РПЦ может приостановить служение у Гроба Господня

Русская православная церковь (РПЦ) приостановит участие в службах в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинополя и допустит туда «филаретовцев», заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.

Игумен Никон сообщил, что греко-православный Иерусалимский патриархат, владеющий многими объектами поклонения на Святой земли, включая придел в Храме гроба Господня, пока не отреагировал на решение Синода РПЦ о разрыве общения с Константинопольским патриархатом, передает РИА «Новости».

В данный момент «все зависит (...) от реакции Иерусалимского патриархата»; так, если он «примет сторону Константинопольского патриархата» и «позволит филаретовцам служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле», то РПЦ «придется приостановить служение с ними».

Никон отметил, что «фактически это будет продолжение скандала», который может привести к прекращению общения с Иерусалимским патриархатом, так как в этом случае он встанет на сторону раскольников.

Это, однако, не помешает последователям РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая ежегодно в канун Пасхи проходит в иерусалимском Храме гроба Господня.

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в связи с его решением о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.