Украина решила запретить связанные с Россией религиозные организации

Зеленский: Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций

Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что в четверг состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором были рассмотрены многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с «государством-агрессором». Он также сообщил, что СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций, передает РИА «Новости».

Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости применить предусмотренные законом меры. Зеленский призвал создать на Украине такие условия, в которых какие-либо зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами.

Накануне Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине.

Напомним, в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.