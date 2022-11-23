Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

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23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
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Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России

Президент Турции делает слишком смелые заявления Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
«Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США». Такими словами политологи описывают подоплеку ряда резких действий и заявлений турецкого президента, в том числе в адрес России. Почему Эрдоган обвиняет Москву в том, чего она не совершала, и к чему это может привести? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обыски в лавре – это признак того, что здравый смысл, увы, в очередной раз не возобладал. Разговоры о «небывалом национальном единстве» обычно сопровождаются нарастающими поисками «изменников и шпионов» среди своих сограждан. Подробности...

Почему Европе не обойти Россию в Центральной Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
С точки зрения географии страны Центральной Азии представляют собой логистический кошмар для любых попыток Запада создать там даже сравнительно надежную территориальную базу для действий против России и Китая. Подробности...

Саммит G20 может стать началом украинского урегулирования

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Учитывая неэффективность украинской политики США и Европы, вполне естественно, что натовские лидеры ищут возможность прозондировать политическое урегулирование конфликта. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

Обсуждение: 4 комментария
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Сергей Худиев

    Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		23 ноября 2022, 09:10

    Обыски, которые СБУ проводит в главном монастыре, главной православной святыне Украины – Киево-Печерской лавре, с одной стороны, могут шокировать. Это как если бы ФСБ пустилась искать взрывчатку и диверсантов в Троице-Сергиевой лавре. Подобного не было со времен большевиков.

    Однако в контексте предыдущей постмайданной истории это нельзя назвать чем-то непредсказуемым. И дело вовсе не в промосковских симпатиях, которые СБУ предполагает за клириками УПЦ.

    Неприятие УПЦ в постмайданной Украине носит не политический, а культурный и мировоззренческий характер, и тут нам стоит уделить немного внимания предыстории вопроса. Украинская православная церковь – вопреки тому, что иногда говорят не вполне осведомленные люди по обе стороны границы – обладает полной самостоятельностью, не выполняет никаких распоряжений из Москвы и не посылает в Москву ни копейки денег.

    Тем не менее она является – в своем богослужении, в своих святых, в своей истории – наследницей и продолжательницей той же традиции, что и Русская церковь. Она является выражением той тысячелетней реальности, которая существовала задолго до нынешней Украины, Российской Федерации или НАТО. И, если наш мир просуществует достаточно долго, переживет все эти образования в их нынешнем виде.

    Для любого идеологического проекта, который пытается переформатировать жизнь страны (или всего мира) по своим шаблонам, Церковь будет преградой, которую надо устранить так или иначе – не в силу политических симпатий ее иерархов, которые могут меняться, а в силу того, что она является носительницей подлинной, исторической идентичности народа.

    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Люди, которые превыше всего ставят свои утопические проекты – коммунистические, националистические или глобалистские – будут неизбежно враждебны Церкви.

    В каких-то случаях эта враждебность может проявляться в прямых гонениях, в каких-то – в усилиях по провоцированию расколов и разложению Церкви изнутри, как это было, например, с «обновленческой церковью», на которую опирались большевики в борьбе с православием.

    Похожим образом действовали – совсем недавно и на наших глазах – глобалисты, когда тогдашний президент Украины Порошенко создал (при самом активном и открытом участии американской дипломатии) «Православную церковь Украины», которая должна была стать заменой Украинской православной церкви. Как предполагалось, епископы УПЦ присоединятся к новой структуре, которая подчинена Константинопольскому патриарху Варфоломею, который, в свою очередь, плотно аффилирован с Демократической партией США. Однако план не вполне удался – в новую структуру перешли только двое епископов УПЦ, и хотя на уровне отдельных приходов некоторые общины (добровольно или нет) переходили в ПЦУ, этот процесс не носил массового характера.

    Нам едва ли стоит ожидать, что Запад последует формально провозглашаемым им принципам и вступится за УПЦ – глобалисты всегда действовали исходя из того, что без УПЦ процесс культурного переформатирования Украины пойдет гораздо быстрее.

    После 24 февраля Украинская православная церковь оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, бедствия и потери, связанные с военными действиями, не различают людей по их религиозной принадлежности. Мне доводилось читать в социальных сетях, как мои знакомые священники УПЦ отпевают прихожан, призванных в ВСУ и погибших в ходе боевых действий. Кто-то искренне верил, что исполняет свой долг, кого-то просто никто не спрашивал. Многие миряне и клирики Украинской церкви были вынуждены покинуть родные места и стали беженцами. С другой стороны, давление на Церковь и обвинения в «промосковской» позиции усилились – несмотря на однозначно про-киевские высказывания ряда видных иерархов УПЦ.

    В желании отобрать Киево-Печерскую лавру в пользу ПЦУ нет ничего нового. До сих пор это сталкивалось с рядом затруднений – в частности, в ПЦУ практически нет монашества, которое могло бы поддерживать духовную жизнь обители.

    Какая-то часть украинского правящего класса к тому же понимает, что восстанавливать против себя членов крупнейшей религиозной общины страны – особенно в условиях острого вооруженного конфликта – было бы неразумно.

    Однако обыски в лавре – это признак того, что здравый смысл, увы, в очередной раз не возобладал. Это, впрочем, вполне ожидаемо – разговоры о «небывалом национальном единстве» обычно сопровождаются нарастающими поисками «изменников и шпионов» среди своих сограждан.

    За свою тысячелетнюю историю Церковь, восходящая к Крещению Руси, пережила и княжеские усобицы, и монголов, и большевиков – переживет и СБУ.

    Потому что Церковь – это нечто гораздо большее, чем одна из общественных организаций. У нее есть иное – духовное – измерение, и ей дано обетование: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16:18).

     

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