СБУ начала формировать «обменный фонд» при обысках монастырей

СБУ усилила облавы на пророссийских активистов на подконтрольной территории. Так, под стражу взят блогер Дмитрий Скворцов, известный православный эксперт, скрывавшийся в одном из монастырей. Одни друзья Скворцова подозревают, что его предали. Другие, напротив, полагают, что СБУ давно выследила свою жертву, но арестовать решила из опасений перед российским наступлением – ведь Украине понадобится «обменный фонд».

Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании блогера, который «скрывался от правосудия» в Киеве, в стенах Свято-Благовещенского мужского монастыря Украинской православной церкви. Служба не указала имя арестанта, однако обнародовала его фото – в наручниках, зажатого между двумя силовиками на фоне колоколен.

По версии ведомства, блогер виноват в том, что был основателем «Русского клуба», готовившего публикации для информагентств «Русская народная линия» и «Одна родина», и в своих материалах называл «закономерным» вхождение Крыма в состав РФ, а также «популяризировал» Донецкую и Луганскую народные республики.

Как пишет ТАСС, еще в августе блогеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), однако обвинять пришлось заочно, поскольку будущий арестант скрывался. «Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», говорится в сообщении.

Впрочем, имя арестанта не стало секретом для его коллег – это известный на Украине православный публицист Дмитрий Скворцов. Как напоминает EADaily, Скворцов входит в топ-5 самых известных блогеров Украины. В 2010 году Союзом журналистов Украины он был признан лучшим светским журналистом, пишущим на религиозные темы. К слову, Скворцов не раз выступал в качестве комментатора и в газете ВЗГЛЯД.

В марте прошлого года Скворцов сообщил в соцсетях, что к нему домой «ломится СБУ» – и с тех пор о нем ничего не знали. Как теперь выясняется, его арестовали еще во вторник. Скворцов был схвачен в ходе так называемого «профилактического рейда» по объектам церкви, где СБУ ищет «агентов Кремля». Уже состоялось заседание суда, отправившего журналиста за решетку на 53 дня. Местом заключения Скворцова стала самая знаменитая киевская тюрьма – Лукьяновское СИЗО.

«Дима – прекрасный человек русской культуры, глубоко верующий. Талантливый журналист. Он публиковался на нашем портале. Отлично разбирается в вопросах религии, истории церкви», – вспоминает Кирилл Вышинский, член СПЧ при президенте России. В 2014-2018 годах Вышинский был главным редактором портала «РИА Новости - Украина». В тот же период, с мая 2017 по сентябрь 2018 года Вышинский просидел в тюрьме – тоже по обвинению в государственной измене, и тоже в Лукьяновском СИЗО. Освободили его в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.

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Вышинский считает, что следует воздержаться от публичных прогнозов о дальнейшей судьбе Скворцова, поскольку сама по себе публикация таких предсказаний может повлиять на шансы арестованного попасть в список на обмен.

Другой политэмигрант, киевский политолог и историк Владимир Скачко проходил подозреваемым по делу Вышинского, но успел тогда переехать в Россию. Скачко говорит, что со Скворцовым они дружат уже больше 30 лет.

«В молодости я входил в клуб из нескольких киевских журналистов, первыми заговоривших о создании отдельного государства. И Скворцов, и я тогда увлекались идеями украинского национализма. Мы верили, что на Днепре появится шикарное успешное государство, которое будет избавлено и от киевского дебилизма, и от московского маразма. Нам так казалось. Мы ошиблись. Дебилизм и маразм удивительным образом еще в 90-е годы совпали, сошлись в этом государстве», – вздыхает теперь Скачко.

«Дима – человек воцерковленный, глубоко порядочный. Он живет по тем канонам, в которые верит, поэтому никаких преступлений он совершить не мог. Я убежден: СБУ его схватила в качестве обменного фонда. Сейчас вообще началась операция по набору «фонда». Не только в Киеве, но и в Одессе и других городах ловят людей, которых теоретически можно будет потом предложить российской стороне – заключить очередную сделку. Как вы понимаете, сейчас готовится наступление, в результате которого в окружение и в плен могут попасть многие важные персоны», – поясняет Скачко. На его взгляд, власти Украины готовятся к российскому натиску именно таким образом.

«Уголовное дело против Скворцова возбудили летом, а взяли только сейчас. Скорее всего, Диму держали в загашнике. СБУ не настолько дебильна, чтобы не поймать человека, который особенно и не скрывался. Уже будучи в бегах Дима не раз связывался с женой и дочками», – поясняет Скачко.

«Мы знаем, что недавно при обмене пленных среди наших бойцов, возвращенных в Россию, был и священник УПЦ из Красного Лимана, которого режим Зеленского бросил за решетку, обвинив в «коллаборационизме». Очень надеюсь, что при будущих обменах не забудут и о Скворцове, вся «вина» которого заключается в том, что он был и есть православный. Своих не бросаем!», – говорит другой живущий в России эмигрант, политолог Владимир Корнилов, который также называет себя старым другом Скворцова.

«Понятно, что и в СБУ есть профессионалы, и среди знакомых Димы могли оказаться предатели,

– рассуждает еще один близкий знакомый Скворцова, сотрудник телеканала «Царьград» Михаил Тюренков. – Хотя сложно представить, чтобы кто-то мог ненавидеть этого добрейшего человека, даже с политическими оппонентами всегда общавшегося подлинно по-христиански». По его словам, Скворцов – удивительно целостный и по-настоящему бесстрашный человек.

Скворцова взяли под стражу в тот самый день, когда президент США Джо Байден выступал в Варшаве с пафосной речью, посвященной конфликту на Украине (а за день до это Байден сам наведался в Киев). По словам лидера США, сейчас «на карту поставлена свобода» и «Украина никогда не станет жертвой России, ибо люди свободы отказываются жить в мире темноты и угнетения» (цитата по «Коммерсанту»).

Скачко поражает лицемерие Байдена, проявившееся в обеих речах заокеанского гостя в Киеве и Варшаве. «Типичные двойные стандарты. Байден охотно и часто говорит в таком духе, – Украина и Америка вместе бьются за «пламя свободы». Но на самом деле никакой свободы слова или совести на Украине давно нет. Там за слово убивают. Диме Скворцову сейчас грозит 15 лет. Я заочно тоже получил от киевского суда 15 лет с конфискацией имущества. Американцы рассуждают так: все, что на руку Зеленскому – хорошо. Все, что Зеленскому или Америке мешает, плохо и должно быть запрещено, даже если эти действия соответствуют всем законам, всем канонам общечеловеческих ценностей, демократии, свободы слова и так далее», – возмущается Скачко.

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