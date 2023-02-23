СБУ начала формировать «обменный фонд» при обысках монастырей

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23 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны, или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США пробудились силы, которые считают, что это уже слишком и пора унять вашингтонских молодцов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    СБУ начала формировать «обменный фонд» при обысках монастырей

    По официальной версии, Дмитрия Скворцова поймали случайно – в рамках «профилактического рейда»
    		   23 февраля 2023, 17:35
    Фото: @SBUkr
    Текст: Юрий Зайнашев

    СБУ усилила облавы на пророссийских активистов на подконтрольной территории. Так, под стражу взят блогер Дмитрий Скворцов, известный православный эксперт, скрывавшийся в одном из монастырей. Одни друзья Скворцова подозревают, что его предали. Другие, напротив, полагают, что СБУ давно выследила свою жертву, но арестовать решила из опасений перед российским наступлением – ведь Украине понадобится «обменный фонд».

    Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании блогера, который «скрывался от правосудия» в Киеве, в стенах Свято-Благовещенского мужского монастыря Украинской православной церкви. Служба не указала имя арестанта, однако обнародовала его фото – в наручниках, зажатого между двумя силовиками на фоне колоколен. 

    По версии ведомства, блогер виноват в том, что был основателем «Русского клуба», готовившего публикации для информагентств «Русская народная линия» и «Одна родина», и в своих материалах называл «закономерным» вхождение Крыма в состав РФ, а также «популяризировал» Донецкую и Луганскую народные республики.

    Как пишет ТАСС, еще в августе блогеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), однако обвинять пришлось заочно, поскольку будущий арестант скрывался. «Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», говорится в сообщении.

    Впрочем, имя арестанта не стало секретом для его коллег – это известный на Украине православный публицист Дмитрий Скворцов. Как напоминает EADaily, Скворцов входит в топ-5 самых известных блогеров Украины. В 2010 году Союзом журналистов Украины он был признан лучшим светским журналистом, пишущим на религиозные темы. К слову, Скворцов не раз выступал в качестве комментатора и в газете ВЗГЛЯД.

    В марте прошлого года Скворцов сообщил в соцсетях, что к нему домой «ломится СБУ» – и с тех пор о нем ничего не знали. Как теперь выясняется, его арестовали еще во вторник. Скворцов был схвачен в ходе так называемого «профилактического рейда» по объектам церкви, где СБУ ищет «агентов Кремля». Уже состоялось заседание суда, отправившего журналиста за решетку на 53 дня. Местом заключения Скворцова стала самая знаменитая киевская тюрьма – Лукьяновское СИЗО.

    «Дима – прекрасный человек русской культуры, глубоко верующий. Талантливый журналист. Он публиковался на нашем портале. Отлично разбирается в вопросах религии, истории церкви», – вспоминает Кирилл Вышинский, член СПЧ при президенте России. В 2014-2018 годах Вышинский был главным редактором портала «РИА Новости - Украина». В тот же период, с мая 2017 по сентябрь 2018 года Вышинский просидел в тюрьме – тоже по обвинению в государственной измене, и тоже в Лукьяновском СИЗО. Освободили его в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.

    Вышинский считает, что следует воздержаться от публичных прогнозов о дальнейшей судьбе Скворцова, поскольку сама по себе публикация таких предсказаний может повлиять на шансы арестованного попасть в список на обмен.

    Другой политэмигрант, киевский политолог и историк Владимир Скачко проходил подозреваемым по делу Вышинского, но успел тогда переехать в Россию. Скачко говорит, что со Скворцовым они дружат уже больше 30 лет.

    «В молодости я входил в клуб из нескольких киевских журналистов, первыми заговоривших о создании отдельного государства. И Скворцов, и я тогда увлекались идеями украинского национализма. Мы верили, что на Днепре появится шикарное успешное государство, которое будет избавлено и от киевского дебилизма, и от московского маразма. Нам так казалось. Мы ошиблись. Дебилизм и маразм удивительным образом еще в 90-е годы совпали, сошлись в этом государстве», – вздыхает теперь Скачко.

    «Дима – человек воцерковленный, глубоко порядочный. Он живет по тем канонам, в которые верит, поэтому никаких преступлений он совершить не мог. Я убежден: СБУ его схватила в качестве обменного фонда. Сейчас вообще началась операция по набору «фонда». Не только в Киеве, но и в Одессе и других городах ловят людей, которых теоретически можно будет потом предложить российской стороне – заключить очередную сделку. Как вы понимаете, сейчас готовится наступление, в результате которого в окружение и в плен могут попасть многие важные персоны», – поясняет Скачко. На его взгляд, власти Украины готовятся к российскому натиску именно таким образом.

    «Уголовное дело против Скворцова возбудили летом, а взяли только сейчас. Скорее всего, Диму держали в загашнике. СБУ не настолько дебильна, чтобы не поймать человека, который особенно и не скрывался. Уже будучи в бегах Дима не раз связывался с женой и дочками», – поясняет Скачко.

    «Мы знаем, что недавно при обмене пленных среди наших бойцов, возвращенных в Россию, был и священник УПЦ из Красного Лимана, которого режим Зеленского бросил за решетку, обвинив в «коллаборационизме». Очень надеюсь, что при будущих обменах не забудут и о Скворцове, вся «вина» которого заключается в том, что он был и есть православный. Своих не бросаем!», – говорит другой живущий в России эмигрант, политолог Владимир Корнилов, который также называет себя старым другом  Скворцова.

    «Понятно, что и в СБУ есть профессионалы, и среди знакомых Димы могли оказаться предатели,

    – рассуждает еще один близкий знакомый Скворцова, сотрудник телеканала «Царьград» Михаил Тюренков. – Хотя сложно представить, чтобы кто-то мог ненавидеть этого добрейшего человека, даже с политическими оппонентами всегда общавшегося подлинно по-христиански». По его словам, Скворцов – удивительно целостный и по-настоящему бесстрашный человек.  

    Скворцова взяли под стражу в тот самый день, когда президент США Джо Байден выступал в Варшаве с пафосной речью, посвященной конфликту на Украине (а за день до это Байден сам наведался в Киев). По словам лидера США, сейчас «на карту поставлена свобода» и «Украина никогда не станет жертвой России, ибо люди свободы отказываются жить в мире темноты и угнетения» (цитата по «Коммерсанту»).

    Скачко поражает лицемерие Байдена, проявившееся в обеих речах заокеанского гостя в Киеве и Варшаве. «Типичные двойные стандарты. Байден охотно и часто говорит в таком духе, – Украина и Америка вместе бьются за «пламя свободы». Но на самом деле никакой свободы слова или совести на Украине давно нет. Там за слово убивают. Диме Скворцову сейчас грозит 15 лет. Я заочно тоже получил от киевского суда 15 лет с конфискацией имущества. Американцы рассуждают так: все, что на руку Зеленскому – хорошо. Все, что Зеленскому или Америке мешает, плохо и должно быть запрещено, даже если эти действия соответствуют всем законам, всем канонам общечеловеческих ценностей, демократии, свободы слова и так далее», – возмущается Скачко.

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