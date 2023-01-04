Русское подполье на Украине вызывает огонь на себя

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4 января, среда  |  Последнее обновление — 20:40  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
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Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

Boeing E-3A Sentry – один из главных инструментов воздушной разведки НАТО nato.int
В 2022 году одной из главных примет идущей на Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг, как говорят православные батюшки, «оскотинился – губит душу свою». «Преступающий закон прежде всего грешит против себя самого», – подтверждает христианскую истину исламский хадис. Подробности...

Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...

Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

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Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Русское подполье на Украине вызывает огонь на себя

    СБУ регулярно отчитывается о выявлении сторонников Москвы
    		   4 января 2023, 20:35
    Фото: Reuters
    Текст: Олеся Отрокова

    Волна репрессий, которая обрушилась на Украинскую православную церковь, заставила на время забыть о других жертвах террора СБУ. Но забывать о них не следует, особенно о тех, кто сидит за решеткой. Как много политзаключенных остается в руках властей Украины? Может ли Москва им помочь? Каково в целом положение наших сторонников, тайком ожидающих прихода российской армии на подконтрольные ВСУ территории?

    Гонения на украинских религиозных деятелей, заподозренных в нелояльности киевскому режиму, затронули и неправославных священнослужителей. Так, уголовному преследованию подвергся настоятель одного из приходов Киевско-Житомирской епархии Католической церкви. По утверждению Службы безопасности Украины, священник «отрицал официальную версию Украины событий в Буче Киевской области», сообщил ТАСС.

    Ранее в декабре в ходе обмена пленными был освобожден похищенный СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России настоятель православного храма из Лисичанска отец Андрей Павленко. Он рассказал, что подвергался пыткам с целью выбить показания против других людей. Неудивительно, что отец Андрей принадлежит к канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Эта структура хоть и объявила в мае о независимости от Московского патриархата, но рискует оказаться в числе организаций, которые считаются аффилированными с Россией и подлежащими запрету.  

    Среди прочего, глава СБУ Василий Малюк пообещал, что работа по «вычищению российских агентов из УПЦ» не просто продолжится, но и будет усилена. А украинские силовики, судя по всему, намерены приписывать священникам любые абсурдные «преступления».

    Одновременно с преследованием «агентов влияния Москвы» из числа священников СБУ сообщает о выявлении сторонников Русского мира. Так, в конце октября в Николаеве по подозрению в госизмене были задержаны двое местных жителей, которым инкриминировали связь с пророссийским подпольем. По версии следствия, задержанные «выдавали себя за блогеров», а на самом деле через «связных» – сотрудников российского информационного агентства «Новости» – «собирали информацию о передвижении войск и передавали противнику сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра».

    В пресс-службе РИА «Новости» назвали этот инцидент проявлением «охоты на ведьм». И таких случаев –  сотни. Например, в начале января 2023 года стало известно о том, что жителя Харькова посадили на 10 лет за хранение советской символики и листовок украинских партий времен Виктора Януковича.  

    Тайком расклеивают листовки

    «Пророссийское подполье в Николаеве, Одессе и Харькове есть, – говорит руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. – В условиях тотального контроля вести такую деятельность крайне сложно, но она ведется. Периодически расклеиваются листовки в поддержку России, чтобы местные жители чувствовали присутствие сил освобождения. Правда, надо признать, общее настроение людей на подконтрольных ВСУ территориях – подавленное».

    «Это касается и тех, кто ждет прихода России, и так называемых украинских патриотов. Первые переживают по поводу отвода российских войск из Херсона. Последние тоже теряют надежду, поскольку видят резкое ухудшение своего материального положения, безработицу, отключение света», – рассказала Шеслер. При этом на подконтрольной ВСУ территории идут массовые политические репрессии, напоминает она. «Любое проявление оппозиционности выжигается каленым железом. Даже речи нет, чтобы кто-то публично возражал против обстрелов мирных жителей Донбасса или против ударов по Запорожской АЭС», – подчеркивает Шеслер.

    Большинство жителей города Запорожье и его окрестностей придерживаются пророссийских позиций, но публично в этом они не признаются, говорит лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Выразить лояльность России – смертельно опасно.

    Но те, кто со мной тайком общается, говорят: мы готовы потерпеть любые налеты авиации, ракет и БПЛА, лишь бы вся эта мощь ударила по инфраструктуре ВСУ. И это при том, что командование украинских боевиков нередко размещает системы ПВО в жилых кварталах, что приводит к разрушению домов мирных людей. В Запорожье такое происходило неоднократно. Но вот такая позиция у людей: лишь бы мы их освободили. По сути, они вызывают огонь на себя», – рассказал Рогов газете ВЗГЛЯД.  

    Большинство жителей Харьковской области тоже поддерживают Россию – они говорят и думают по-русски, ходят в православные храмы, поясняет газете ВЗГЛЯД председатель правления харьковской общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев.

    «Украинская пропаганда, конечно, пытается подогревать антирусские настроения, особенно среди молодежи. У молодых нет опыта жизни с Россией, им не с чем сравнить, поэтому им легче промывать мозги. Тем не менее российские войска люди встречали в приподнятом настроении. Я ехал вместе с войсками и видел, как женщины выходили навстречу и плакали, крестились», – рассказал Моисеев.

    Напомним, что в феврале–апреле 2014 года антимайданное движение в Харькове было сопоставимо по масштабам с тем, что происходило в Донецке, Луганске и других городах. Движение «Юго-Восток» и организация «Оплот» выводили жителей «второй столицы Украины» на многочисленные митинги в поддержку Русской весны – в частности, в открытых источниках упоминалась акция у областной рады, собравшая до несколько десятков тыс. человек.

    Пиком противостояния стали 6-7 апреля 2014 года – тогда активисты заняли здание областной госадминистрации, водрузили над ним флаг России и провозгласили Харьковскую народную республику. Бойцы харьковского «Беркута» отказались силой очищать здание ОГА, после чего промайданные власти задействовали подразделения МВД из других регионов – в частности, винницкий «Ягуар».

    Не менее масштабным и более долгим (с ноября по май) было противостояние украинских националистов и сторонников Русского мира в Одессе. С февраля 2014-го «народные вече», которые собирал «Антимайдан» на Куликовом поле, привлекали до 10 тыс. активистов, при этом украинских националистов в городе было на порядок меньше.

    Столкновения антифашистов с боевиками запрещенного в России «Правого сектора*» обострились с конца марта. Точку в истории массового сопротивления поставила трагедия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, которую можно квалифицировать как массовое убийство по политическим мотивам.#{video1} 

    Отголоски Русской весны

    «Сегодня на подконтрольных Киеву территориях происходят массовые аресты политактивистов – по надуманным основаниям. Помимо этого, большое количество людей пропало без вести, и мы не знаем, арестованы они, сидят в тюрьмах или их уже нет в живых. Ситуация крайне тяжелая не только в Харькове, но и во всех городах и областях», – признается Моисеев.

    Все пророссийские активисты Харькова были «на карандаше» у киевских спецслужб, добавляет эксперт. «До начала СВО их регулярно вызывали на допросы, оказывали психологическое давление. Еще в начале года я советовал всем активистам менять номера телефонов, не жить по адресам своей прописки, а лучше вообще уезжать. Те, кто не послушал, сегодня живут в большом концлагере – в любой момент их могут арестовать или взять в заложники для обмена. Многих уже взяли», – сказал Моисеев.

    Впрочем, большинство харьковских активистов Русской весны перебрались в Россию, добавляет Моисеев. Запорожские активисты Русской весны также в большинстве своем уехали в Россию, но некоторые вернулись и теперь работают в новой администрации, добавляет Рогов.

    «Один из наших сторонников, который хорошо виден на фотографиях из серии «300 запорожских спартанцев» – Артем Шарлай, работает в администрации Запорожской области, с февраля находится в Мелитополе. Благодаря снимкам он восемь лет назад стал символом освобождения – Шарлай там стоит в центре толпы и не закрывает лицо при ударах. Еще один активный участник тех событий Артем Тимченко все эти восемь лет провел в ДНР, на госслужбе. Другие лидеры Русской весны в Запорожье приняли участие в боях с бандеровцами – и некоторые, к сожалению, погибли. Еще часть людей переехала в Россию и живет обычной мирной жизнью», – сказал лидер движения.

    «При этом сейчас на Украине запрещены все оппозиционные партии любого толка, – напоминает Шеслер. – В последнее время гонениям подвергаются и священнослужители, при том что УПЦ не выступала в поддержку СВО. Гнев у властей вызывает уже то, что Церковь находится в едином духовном пространстве с РПЦ. Теперь Церковь оказалась на грани полного уничтожения, а ее храмам и монастырям грозит экспроприация в пользу государства».#{video2}

    «Кроме священников, в заключении остается и много обычных людей. Например, это Елена Бережная, которая неоднократно выступала и в Комитете по правам человека в ООН, и в ОБСЕ, и в Европарламенте, отстаивая права украинских политзаключенных. Остается за решеткой и Дмитрий Марунич – известный эксперт в области энергетики. Кстати, он даже не политик, он никогда публично не определял своего отношения к власти», – заметила Шеслер.

    Только недавно были выпущены из заключения и находятся под домашним арестом – без всяких оснований – братья Михаил и Александр Кононовичи. Под огромный залог после длительного заключения был выпущен известный одесский журналист Юрий Ткачев. Он обвинялся в том, что публиковал в соцсетях информацию о реальном положении в городе, о том, как себя чувствуют одесситы», – привела примеры Шеслер.

    Добавим, что в крайне уязвимом положении оказались жители оккупированного ВСУ Херсона. Как ранее отмечала Шеслер, в городе, охваченном гуманитарной катастрофой, «единственное, что работает, так это репрессивные органы, которые арестовывают людей».

    «Было понятно, что оставшееся там люди – те, кто не смог уехать из-за родственников и близких – станут первыми жертвами украинской власти, которая пришла мстить, – подчеркивает Шеслер. – Их преследуют за то, что они помогали в раздаче гуманитарной помощи или работали в органах муниципальной власти».

    «Отдельного внимания заслуживает ситуация со сторонниками России в Киеве. Многим кажется, что в столице их немного, хотя это совершенно не так. Я напомню, что первые собрания «Антимайдана» состоялись в Киеве еще тогда, когда в Донецке, Луганске, Харькове, Днепропетровске и Одессе все было спокойно. Уже тогда у киевлян, выступивших против местных и приезжих националистов, начались первые серьезные проблемы», – вспоминает киевский политолог Алексей Нечаев.

    «Сегодня положение этих людей значительно ухудшилось. Они находятся под постоянным прессингом со стороны радикально настроенных соседей, работодателей, коллег. Многим пришлось в устном порядке, что называется, «отречься от России» и начать показательно поддерживать ВСУ, – добавил собеседник. –

    Кто-то в целях безопасности перешел с русского языка на українську мову, дабы избежать возможных неприятностей. Люди выживают как могут».

    «До сих пор остается невыясненной ситуация с видными киевскими политологами: Михаилом Погребинским и Дмитрием Джангировым. Первый, по некоторым данным, смог покинуть пределы Украины и находится в безопасности. Второму повезло меньше. Дмитрий Марунич сидит, судьба православного публициста Яна Таксюра неизвестна. И это только те имена и фамилии, которые более-менее на слуху в России. Есть еще десятки простых активистов, находящихся в застенках СБУ», – уточнил политолог.  

    По мнению экспертов, единственный способ помочь жертвам политических преследований и политзаключенным – добиваться их включения в списки на обмен между Москвой и представителями Украины, а также активно привлекать внимание международных организаций к их судьбе. «Да, зачастую эти организации поддерживают противника, но вода камень точит. Раз в год и Amnesty International приоткрывает глаза на преступления украинских властей, заставляя их оправдываться», – резюмировал Нечаев.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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