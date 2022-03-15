Зюганов: Борьба с фашизмом на Украине стала велением времени

Ход специальной операции российской армии на Украине все нагляднее выявляет глубину драматизма сложившейся ситуации. Многочисленные подтверждения преступного характера действий бандеровцев поступают регулярно, заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

«14 марта нацисты совершили еще одно чудовищное злодеяние. С оккупированной территории Донбасса в центр Донецка была запущена «Точка-У». Убито более 20 мирных жителей, включая детей. Десятки жителей получили ранения. Такого рода обстрелы города стали привычной реальностью», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Зюганов отметил, что каждый день усугубляется гуманитарная катастрофа в полумиллионном Мариуполе. При этом официальный Киев и его западные кукловоды пытаются возложить ответственность за происходящее на войска ДНР.

«Циничное поведение Запада вполне понятно. Натовские агрессоры полагали, что стоят в половине шага от полного и окончательного порабощения Украины», – говорится в заявлении.

«Хорошо известно, что одним из главных признаков фашизма является дикий антикоммунизм. Жертвами политических репрессий на Украине стали, прежде всего, коммунисты и комсомольцы. По словам Зюганова, в Киеве схвачен первый секретарь Ленинского Коммунистического союза молодежи Украины Михаил Кононович и его брат Александр.

«Все происходящее подтверждает, что борьба с фашизмом на Украине стала велением времени. После 2014 года бандеровская идеология ненависти стремительно укоренялась. Это происходило при откровенном поощрении США, Великобритании и других стран НАТО», – добавил председатель КПРФ.

Он подчеркнул, что ситуация и на современном этапе выглядит как крайне опасная.

«КПРФ убеждена, что мировое сообщество больше не может смиренно принимать давление «западных партнеров» и закрывать глаза на целый вал преступлений. Приходит время определиться. Призываем всех к резкому осуждению действий фашистов на Украине. Промолчать, позволить повториться трагедии прошлого столетия – недопустимо. Это означало бы стать молчаливыми соучастниками преступной политики», – заключил Зюганов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.