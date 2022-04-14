Украина начала эту войну ровно восемь лет назад

Взгляд
14 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла жесткую управу на сбежавший западный бизнес

Россия поставит на поток введение внешнего управления в иностранных компаниях Евгений Софийчук/ТАСС
Россия придумала, что делать с предприятиями западных компаний, которые после начала спецоперации России на Украине решили бросить и свой бизнес в России, и российских сотрудников. В Госдуму внесен законопроект, который определяет будущее таких предприятий: они либо найдут нового собственника, либо будут национализированы. Чем это обернется на практике и как себя поведут западные собственники? Подробности...
Перейти в раздел…

У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

«Легион» действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»? Подробности...
Перейти в раздел…

Как помешать Киеву собрать новую армию на западе

Запад готов поставить на Украину не только танки mil.gov.ua
Европа и США готовы передать Киеву танки и бронетехнику. Это помимо переносных противотанковых и зенитных комплексов и стрелкового оружия. С помощью этих вооружений и резервов ВСУ Киев может попытаться создать на западе страны мощную группировку. Как России не допустить этого? Подробности...
Перейти в раздел…

Русских Латвии принуждают к отречению от России

Малочисленные митинги – все, что остается русским Латвии Victor Lisitsyn/Global Look Press
Рейтинг одной из политических сил Латвии, которую многие считали «пророссийской», внезапно обрушился. Ее лидера Нила Ушакова даже называли «агентом Москвы». Однако теперь бывший «русский мэр» Риги клеймит «российские преступления» – а русские жители Латвии, бывшие его избиратели, находятся в опаснейшей ситуации. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина начала эту войну ровно восемь лет назад

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Ровно восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, «кровавый пастор» Турчинов, усевшийся на опустевшем «троне» сбежавшего Януковича и исполнявший обязанности президента Украины, подписал указ о начале «антитеррористической операции на Юго-Востоке Украины». И началась война. Подробности...

В Европе война – не повод для развода

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сколько бы долго не продолжался военный кризис в Европе, с точки зрения географии именно Россия, а не Украина, представляет собой единственный стратегически приемлемый для Европы источник ресурсов для развития. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Все, что вокруг вас, – сделано из нефти и газа

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они и правда не знают, что существует целая отрасль – нефтегазохимия. Они и правда не в курсе, что вот уже полвека человечество делает из углеводородов практически все. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

Главный заложник Зеленского

Санкции против России задели казахов

Обсуждение: 7 комментариев

США перекупают Индию у России

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Число сдавшихся в плен украинских морпехов в Мариуполе достигло 1350 человек
    В Минобороны узнали о создании в Харькове нацбатов из уголовников США собрались передать Украине вертолеты, гаубицы, броневики и дроны Американцы столкнулись с инфляционным шоком Италия договорилась с Египтом о поставках СПГ в Европу
    ВСУ обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области Страны НАТО намерены поставить Украине танки В Китае оценили противодействие России «финансовому оружию» США В США подсчитали потери Германии при отказе от российского газа
    Националисты заблокировали 450 мирных жителей в монастыре под Волновахой В Пентагоне заявили о безуспешных попытках Остина связаться с Шойгу В США заявили о создании Россией альтернативной «вселенной» без доллара Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

    Главная тема


    Русских Латвии принуждают к отречению от России

    Флагман Черноморского флота


    В результате пожара на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас

    противодействие диверсиям


    Минобороны предупредило о возможных ударах по командным центрам в Киеве

    грузинские каратели в ВСУ


    СКР установил имена участников «Грузинского национального легиона»

    Видео

    спецоперация на украине


    Массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя

    внешнее управление


    Россия нашла жесткую управу на сбежавший западный бизнес

    украинская оппозиция


    Расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха

    ядерный арсенал


    Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами

    черное золото


    Чем грозит нефтяное эмбарго самой Европе

    саундтрек наступления


    Игорь Мальцев: Что слушает русский вертолетчик над Уманью

    международные отношения


    Александр Бобров: Куда ведут дипломатические войны

    основа самостоятельности


    Тимофей Бордачёв: В Европе война – не повод для развода

    на ваш взгляд


    Кто победит на президентских выборах во Франции?
    Дмитрий Грунюшкин

    Украина начала эту войну ровно восемь лет назад

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		14 апреля 2022, 09:06

    Все могло и должно было быть совершенно иначе. Именно эта мысль всегда приходит в голову, когда прокручиваешь в голове события восьмилетней давности. Да, история не терпит сослагательного наклонения. Да, все началось еще на Майдане и твердой поступью двигалось в этом направлении. А после того, как Януковича по-хамски кинули «западные гаранты» и мятеж вылился в переворот, эта поступь стала уже неотвратимой. Да, на самом деле процессом рулили не киевские марионетки, а Лондон и Вашингтон, и майданная сволочь просто выполняла чужие команды. И все же...

    Ровно 8 лет назад, 14 апреля 2014 года, «кровавый пастор» Турчинов, усевшийся на опустевший трон сбежавшего Януковича и исполнявший обязанности президента Украины, подписал указ о начале Антитеррористической операции на Юго-Востоке Украины. И началась война. Война киевской хунты против своих же граждан. Да, на тот момент все еще граждан Украины – и формально, и даже неформально. В момент провозглашения Донецкой народной республики 7 апреля вопрос о независимости даже не поднимался, речь шла только о непризнании власти, пришедшей на Украине в результате государственного переворота. Тогда Донбасс требовал лишь федерализации Украины. Им отвечали, что это не соответствует конституции страны. Отвечали те, кто растоптал само понятие конституционности на Майдане.

    Символично, что начало войны в Донбассе совпало с «подвигом 300 запорожских спартанцев». Помните эти снимки, облетевшие весь мир? 300 человек в Запорожье, стоящие в окружении тысяч озверевших правосеков и другой бандеровского погани. Под градом яиц, пакетов с мукой, камней стоявшие 6 часов, но не вставшие на колени. Они тоже выступали всего лишь за федерализацию и за право иметь собственное мнение, отличное от мнения этой сволочи, за право гордиться завоеваниями дедов, за право носить георгиевскую ленточку, а не молиться на портрет фашиста. Ни о какой России они тогда не говорили. Они оставались украинцами. Спустя короткое время некоторые из них уже воевали в рядах ополчения. Мирным путем договориться с Киевом оказалось невозможно.

    Противостояние в Донбассе мало походило на Крымскую весну. В Донецке и Луганске не было никаких «вежливых людей». Да и настроения в обществе были далеки от единодушия крымчан. Отнюдь не все стремились обрести независимость. Но когда Турчинов двинул на Донбасс войска, народное мнение мгновенно кристаллизировалось. Донбасс полностью подтвердил свой русский характер, который так и не смогли до сих пор понять те, кто пытается русских «нагнуть» силой или угрозами. Под пушками русские не отступают. Угроза только заставляет русского быстрее сделать свой выбор. И уже 11 мая народ Донбасса этот выбор сделал. За независимость проголосовало 89 процентов дончан. Луганск оказался еще более един – 96 процентов. После одесской Хатыни 2 мая всё стало гораздо более очевидно.

    Этот день разделил историю на «до» и «после». Мир до 14 апреля 2014 года теперь навсегда останется «довоенным». После этого дня мир начал стремительно меняться, и мы менялись вместе с ним. За противостоянием на Майдане мы наблюдали, как за страшным, но все же цирком. Мы с ужасом смотрели на горящих «беркутов», смеялись над «кастрюлями», кривились, глядя на свинок и грядки на главной площади красивейшего европейского города, переживали за «наших» во время беспорядков в Севастополе. Мы испытывали настоящую эйфорию, когда «вежливые» спокойно и стремительно взяли под контроль весь Крым, обеспечив крымчанам возможность без страха за свою жизнь определить свою судьбу, и с удовлетворением смотрели на корчащихся в бессильной злобе «майдаунов». Мы почти как на футболе болели за Донбасс, когда там народ на площадях высказывал свое «нет» киевской хунте и захватывал областные администрации. Это была именно стихия, народная воля.

    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

    Из народной среды выкристаллизовывались личности, бравшие в руки бразды правления. С ними можно и нужно было договариваться. Вот только беда была в том, что «на том берегу» тоже бушевала стихия. Эти люди не умели и не желали договариваться. Они ощущали себя победителями и жаждали только полного подчинения. И они двинули на непокорных танки. Вот тогда мы поняли, что «футбол» кончился. Когда люди руками пытались остановить танки, на «Ниве» гоняли по пашне БТР, а громоголосые казачки выкидывали из кабины военного «Урала» экипаж и «отжимали» груз, нам еще казалось, что пронесет, что это несмешное шапито вот-вот погасит огни. Но в кузове «отжатого» грузовика лежали не ящики с тушенкой, а настоящие гранатометы, и становилось понятно, что они начнут стрелять – скорее рано, чем поздно.

    Тогда еще никто не хотел убивать и умирать. И даже «битва за Славянск», где «стрелковцы» играли в кошки-мышки с ВСУ, все еще не выглядела настоящей войной. Ополченцы стояли на блокпостах с охотничьими ружьями, ПТР времен Великой Отечественной и даже пулеметом «Максим». Они «отжимали» у «укропов» технику, потому что своей не было в принципе. Даже тогда еще был шанс договориться. Но он был упущен по простой причине – Киев не собирался ни с кем договариваться, а Донбасс не собирался сдаваться без боя. И тогда заговорили пушки.

    Война вошла в наш дом по-хозяйски, отворив дверь ногой. Большинство из нас наблюдали за происходящим через экран телевизора или компьютера. Но все чаще мы слышали от друзей – а помнишь Витька с соседней улицы? Он на Донбассе, добровольцем пошел. На наших улицах появились беженцы. Волонтеры собирали деньги и снарягу для ополченцев, а не на корм собачьим приютам. Мы запоминали названия неизвестных раньше населенных пунктов – Макеевка, Снежное, Счастье... Вся страна услышала тревожное название Саур-Могила. Варились «котлы» – Изваринский, Иловайский, Дебальцевский... Вслед за «вежливыми людьми» появились другие народные присказки – «отпускники», «северный ветер», «бурятская конница», «военторг»...

    И чем дальше, тем отчетливей приходило понимание, что война в нашем доме надолго. И что закончить ее можно только одним способом – уничтожить врага. Почему это не было сделано в 2014-м? Или в 2015-м, после Дебальцево, когда ополченцы рвались в бой и были готовы взять Мариуполь, а то и на Киев идти? Это вопрос к экспертам-стратегам. По-моему, 2022 год дает этому исчерпывающее объяснение. Да, армия Украины тогда была намного слабее, но и наш потенциал сильно уступал нынешнему. Полтора месяца спецоперации, а на нас уже так надавили, как не давили даже на Советский Союз. Устояли бы мы под таким давлением в 2015-м? Сомневаюсь.

    Уже тогда было четкое понимание, что войны не избежать. Значит, нужно бить первым, чтобы она не пришла к нам на порог и не пришлось драться на улицах Белгорода, Курска, Брянска, Смоленска. Специальная военная операция – это не начало войны. Это начало ее конца. Началась она в 2014-м, когда кровавый пастор двинул войска на Донбасс. С тех пор она всего лишь набирала обороты, раскручиваясь по спирали.

    О роли личности в истории много написано. Обычно в таком ключе говорят о великих людях, делавших великие свершения. Но в тот раз историю изменило ничтожество, кровожадное, подлое и властолюбивое. Турчинов думал, что этим указом подписывает приговор Донбассу и всему Русскому миру на Украине. На самом деле он подписал приговор самой Украине. Именно этот указ предопределил 24 февраля 2022 года. Не будь его, российские войска не вошли бы на территорию Украины. Были бы живы не только Инна Кукурудза, убитая украинским летчиком на ступенях Луганской администрации и «горловская мадонна» Кристина Жук, погибшая вместе с 10-месячной дочкой Кирой.

    Остались бы живы не только тысячи мирных жителей и защитников Донбасса. Не оплакивали бы своих сыновей тысячи матерей убитых под Донецком и Луганском ВСУшников. Нет, речь не только о них, брошенных в пламя гражданской войны. Не будь того указа, «людям Z» не пришлось бы восстанавливать справедливость на земле Украины. Не лежал бы в руинах Мариуполь, не падали бы ракеты на Харьков, не лежали бы трупы на улицах Бучи, не горели бы колонны на украинских дорогах, не били бы «Кинжалы» по Западной Украине, уничтожая военную инфраструктуру. Нужно было всего лишь остаться человеком и постараться договориться. Теперь поздно.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •