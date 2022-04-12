Детский омбудсмен рассказала о помощи детям Донбасса и освобожденных районов Украины

В ДНР, ЛНР и в отдельных городах на освобождаемых территориях Украины находятся более 30 тыс. детей. Необходимо обеспечить их всем необходимым – от медикаментов и питания до игрушек и сладостей. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя итоги своей поездки в Донецк и Луганск.

«Работа по оказанию помощи жителям ДНР и ЛНР, а также на освобождаемых территориях Украины идет постоянно. Отправка гуманитарного конвоя происходит по мере его комплектования и формирования», – сообщила Мария Львова-Белова.

В рамках акции «Детям – в руки», по ее словам, для таких конвоев собирают, в первую очередь, то, что нужно детям и семьям с детьми, – медикаменты, перевязочные и расходные материалы, детское питание, товары личной гигиены и ухода за малышами, книжки, игрушки и канцтовары, соки и сладости.

«На территории ДНР, ЛНР и отдельных городов Украины находятся более 30 тыс. детей. Наша цель – обеспечить там базовые потребности как можно большему количеству детей. Грузы направляются адресно – непосредственно в центры оказания первой помощи эвакуированным, в пункты временного размещения и в больницы», – добавила собеседница.

Как сообщалось на сайте Кремля, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на прошлой неделе посетила ДНР и ЛНР. В ходе поездки она обсудила с главами республик вопросы помощи детям, передала в рамках акции «Детям – в руки» гуманитарный груз в медицинские учреждения Донбасса и в приграничный распределитель вблизи Мариуполя.

Ранее подразделения МЧС России – 17 автомобильных колонн в количестве 121 большегрузного автомобиля – доставили в ЛНР, ДНР и на Украину почти 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза. Это бутилированная вода, предметы первой необходимости, кровати и постельные принадлежности. Также доставлены стройматериалы для восстановления социально значимых объектов. Кроме того, в ДНР был доставлен первый гуманитарный груз в рамках акции помощи зоопаркам, в том числе комбикорма и ветеринарные лекарственные препараты.