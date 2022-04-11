В ДНР доставлен первый гуманитарный груз в рамках акции помощи зоопаркам

Первая партия гуманитарного груза в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе прибыла в зоопарк «Природожное» в Донецкой народной республике. В составе гуманитарной помощи – комбикорма, ветеринарные лекарственные препараты, сообщила пресс-служба Общенародного народного фронта (ОНФ).

Груз был собран 7 апреля в Московском зоопарке. Сопровождали его замдиректора Московского зоопарка по зоологической работе, главный ветврач и руководитель отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка, а также представители «Народного фронта» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

«Нашим ребятам было очень непросто ехать. Они постоянно думали как о безопасности груза, так и о том, смогут ли добраться до коллег. На месте они увидели, что в зоопарке не хватает кормов, инвентаря, стройматериалов. Пообщавшись с директором зоопарка, поняли, что помощь необходима немедленно. Нужны дополнительные специализированные витамины, антигельминтные препараты, антибиотики, вакцины. Уже сейчас корректируем списки требуемой гуманитарной помощи, в числе прочего в список необходимых ветеринарных препаратов были добавлены витамины для птиц», – приводятся на сайте ОНФ слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

«Наш главный ветврач осмотрел животных зоопарка. Помимо постоянных подопечных там сейчас живут два тигренка и маленькая львица, эвакуированные из Мариупольского зоопарка. Мы передали им сухие молочные смеси. С их помощью тигрята смогут развиваться так, как будто бы их выкармливала мама. Пока состояние как тигрят, так и львицы не вызывает опасений, но в ближайшее время им важно сделать вакцинацию по возрасту. Мы продолжим тесное общение с коллегами из Придорожного. Разумеется, мы продолжим делать все возможное для того, чтобы помогать дальше и больше», – добавила Акулова.

Помимо передачи гуманитарной помощи был проведен комплексный ветеринарный осмотр животных зоопарка «Природорожное», в том числе недавно эвакуированных волонтерами из ДНР полуторамесячной львицы и двух двухмесячных тигрят.

Народный фронт и Всероссийский студенческий корпус спасателей помогают в доставке гуманитарного груза.

Представитель Народного фронта Артем Дунаев заявил: «Мы уже были здесь несколько дней назад (…) Мы передали коллегам из Московского зоопарка всю информацию о том, какие нужны корма, какие специалисты. Спасибо за очень оперативный ответ, лучшие зоологи и ветеринары не побоялись оперативно приехать из Москвы и сделать все необходимое. Благодаря волонтерам и неравнодушным людям теперь помощь не только жителям Донбасса, но и животным в зоопарках, и домашним питомцам, проживающим в приютах, станет системно».