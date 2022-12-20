Как выбрали представителей новых территорий России

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20 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 22:31  |  vz.ru
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Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ REUTERS/Christian Hartmann
Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?  Подробности...
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Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

Белорусские штурмовики Су-25 – потенциальные носители ядерного оружия Петр Ковалев/ТАСС
«Мы вместе готовим экипажи, способные управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы». Эти слова Александра Лукашенко обозначили принципиально новый уровень взаимодействия военных России и Белоруссии, касающийся применения тактического ядерного оружия. О каких именно самолетах идет речь и действительно ли Россия даст Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

Митинги с требованием отставки прозападного правительства стали в Молдавии рутиной socialistii.md
Глава молдавской спецслужбы оконфузился – его заявление о якобы готовящемся вторжении России в республику пришлось опровергать старшим партнерам из Бухареста. Но отдельно взятый прокол явно не скажется на общем курсе нынешних властей Молдавии – максимально дистанцироваться от Москвы и винить во всех бедах «агентов влияния России». Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...
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Европейское левачество захватили рейдеры

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Сбор данных о людях должен быть только добровольным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо. Подробности...
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Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Как выбрали представителей новых территорий России

    Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины
    		   20 декабря 2022, 21:40
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди?

    Во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий своим указом наделил полномочиями сенатора от нового региона Дмитрия Ворону. До этого момента управленец возглавлял Корпорацию развития Республики Крым – структуру, которая помогает привлекать инвестиции и поддерживать развитие бизнеса на полуострове. «Дмитрий Николаевич – уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт», – подчеркнул Балицкий в своем Telegram-канале.

    «Мой хороший товарищ Дмитрий Ворона сегодня назначен сенатором Российской Федерации от Запорожской области. Много лет знаю его как принципиального и деятельного человека, искренне поздравляю его с новым местом работы и желаю больших законотворческих успехов!» – в свою очередь написал в Telegram общественный деятель Олег Царев. Он действительно хорошо знаком с новым запорожским сенатором – по украинской политической среде (которую в Киеве называют «политикумом»). До Майдана 2014 года Царев представлял Днепропетровск в украинской Верховной раде, будучи депутатом от тогда правящей «Партии регионов».

    В те же годы, в бытность президентом Украины Виктора Януковича (2010–2014), донецкий юрист Дмитрий Ворона сделал быструю карьеру в Киеве. Так, уже в 26 лет он стал замминистра охраны окружающей среды. Занимал целый ряд ключевых постов в исполнительной власти: был замминистра внутренних дел и работал на той же позиции в Минюсте, руководил Государственной миграционной службой и Регистрационной службой Украины.

    Если Ворона имел прямое отношение к киевскому «политикуму», то Константин Басюк – который по решению врио херсонского губернатора Владимира Сальдо стал сенатором от региона – хорошо знаком со спецификой украинской региональной политики. По информации из открытых источников, уроженец Талды-Кургана (Казахстан), выпускник московской Высшей школы КГБ и Финансовой академии при правительстве России, имеет опыт организации предвыборных кампаний на Украине. Сообщается, что он работал на выборах в Верховную раду, в парламент Крыма в бытность его украинской автономией и, заметим, на выборах мэра Херсона.

    Напомним, что мэром Херсона в 2002–2012 годах при трех президентах – Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Викторе Януковиче – был нынешний врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо. До Майдана Сальдо был депутатом Рады от «Партии регионов». Что касается действующего руководителя Запорожской области Балицкого, то он также представлял в Верховной раде свой регион – сперва от «регионалов», а затем от «Оппозиционного блока».

    «Это сугубо прагматичные назначения. Новые сенаторы, во-первых, имеют отношение к своим регионам, что называется, знают территорию. Кроме того, оба имеют достаточный опыт работы в практической плоскости. Если ДНР и ЛНР достаточно давно начали интеграцию в российское пространство, то для Запорожской и Херсонской областей, не имевших никаких связей с Россией, это вопрос принципиальный», – сказала газете ВЗГЛЯД Лариса Шеслер, экс-депутат Николаевского областного совета, а ныне руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Оба этих назначения – маркеры очень положительного факта.

    Должности в Совфеде не стали предметом договоренностей местных элит.

    И Ворона, и Басюк были назначены сенаторами по принципу целесообразности – они будут предсказуемыми и понятными как для своих регионов, так и для центра, и не будут совершать неожиданных поступков в новых политических реалиях. А это на нынешнем этапе особенно важно», – указала собеседница.

    Теми же соображениями будут продиктованы назначения сенаторов от законодательной власти Херсонщины и Запорожья, указывают эксперты. Поясним – пока в Совфеде будет представлена лишь исполнительная власть двух новых областей, так как заксобрания еще не сформированы.

    «Имя запорожского сенатора от законодательной власти мы узнаем в сентябре – ведь тогда, скорее всего, пройдут выборы в региональный парламент», – полагает лидер запорожского движения «Вместе с Россией» Владимир Рогов. Собеседник не связывает формирование заксобрания с освобождением всего региона (город Запорожье и окрестности, напомним, находятся под оккупацией ВСУ).

    По каким критериям были выбраны сенаторы от Донбасса

    Что касается ДНР и ЛНР, то они отныне будут представлены в Совете Федерации полноценно – сенаторами от исполнительной власти и от Народных советов республик. «Я лично знаю Наталью Никонорову и Алексея Ананченко, которые по решению главы республики Дениса Пушилина получили полномочия сенаторов, – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. – Ананченко, который теперь будет представителем донецких законодателей, до недавнего времени был премьер-министром республики. Он хороший специалист во всем, что касается промышленной сферы, и он будет компетентным представителем нашего индустриального региона».

    Никонорова – сенатор от исполнительной власти – возглавляла МИД ДНР, когда республика была самопровозглашенным, а затем признанным государством. «Наталья Юрьевна – специалист по международному праву, хорошо разбирается в межгосударственных отношениях, что также будет полезно для налаживания республикой связей на внешнеполитической арене», – заметил депутат Бердичевский.

    Наталья Никонорова работала в переговорных группах в рамках Минского процесса, что само по себе было очень серьезным дипломатическим опытом, подчеркнул экс-депутат трех созывов Верховной рады Спиридон Килинкаров. «Сейчас по-прежнему занимается самообразованием, учится в МГУ, всесторонне работает над собой. Она будет достойно представлять интересы Донецкого региона в российском парламенте. Кстати, Никонорова – человек, которого власть нисколько не испортила в личностном плане, у нее нет никакого высокомерия и самоуверенности», – заметил собеседник.

    Рогов подчеркивает: те же качества – компетентность и при этом неравнодушие к нуждам жителей Донбасса и Причерноморья отличают и Дарью Лантратову (которая решением луганского руководителя Леонида Пасечника стала сенатором от исполнительной власти ЛНР).

    С формальной точки зрения Лантратову можно назвать единственным «варягом» среди новых назначенцев. Для сравнения: сенатор от законодательной власти Луганщины (а до этого – депутат Народного совета ЛНР) Ольга Бас окончила Харьковский юридический институт, десятки лет проработала в системе судов и прокуратуры Луганской области, а с началом «русской весны» перешла на сторону провозглашенной республики. Лантратова же родом из Подмосковья, выпускница столичных МПГУ и РАНХиГС, в последние годы работала в структурах Управления президента по общественным связям и коммуникациям. Но также она с 2014 года активно вовлечена в помощь Донбассу, подчеркивает Рогов.

    «С Дарьей Юрьевной мы работали в Комитете общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины, – рассказал запорожской активист. – Знаю ее, как переживающего человека, неравнодушного ко всему происходящему на постукраинском пространстве – в исторической Новороссии. У нее был ряд интересных законодательных инициатив, а кроме того, простое человеческое участие в судьбах жителей».

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