Почему региональные политики отправляются на передовую

На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД.

Российская спецоперация на Украине для многих стала поводом переосмыслить взгляды на жизнь и скорректировать ориентиры. Еще в сентябре много говорилось о желании нескольких депутатов федерального уровня добровольно отправиться в зону проведения спецоперации (СВО), хотя, согласно закону, у депутатов Госдумы была бронь. Среди них, например, оказался Виталий Милонов, который в Донбассе был «досыльником на гаубице».

От федеральных коллег решили не отставать и региональные политики. Таких примеров становится с каждым днем всё больше. На этой неделе глава администрации Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником, объявил о решении отправиться в зону СВО. «Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», – сообщил Сапожников, который подал в отставку с поста главы администрации.

46-летний Сапожников возглавлял Читу с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Добровольцем в зону СВО идет и депутат гордумы Екатеринбурга, руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков («Единая Россия»). Во вторник заседание местных депутатов прошло уже без участия 28-летнего Жукова, о чем сообщил Ura.Ru источник в представительном органе. Депутат уехал на сборный пункт в понедельник.

О намерении участвовать в спецоперации Жуков, у которого есть боевой опыт (служил снайпером в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде), публично объявил после начала частичной мобилизации в конце сентября. Летом политик ездил в Донбасс с гуманитарной миссией.

На данный момент он единственный городской политик, отправившийся в зону боевых действий. Жуков избирался по партийным спискам «Единой России» и является депутатом на непостоянной основе, поэтому официально предупреждать городской парламент о своем решении он не обязан. В одном из интервью депутат говорил о мотивации участвовать в СВО. «Когда у страны возникают трудности, мы должны стране помогать», – пояснял он.

Также во вторник сообщалось об уходе добровольцем в зону СВО депутата из Сергиево-Посадского округа Дениса Ахромкина (КПРФ). По информации канала «360», 43-летний парламентарий будет служить командиром мотострелкового взвода во Второй гвардейской бригаде. С момента начала спецоперации Ахромкин более 30 раз доставлял российским военнослужащим гуманитарную помощь.

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Также накануне сообщалось об отправлении в зону спецоперации 45-летнего депутата гордумы Владивостока Виктора Тарабарина (ЕР). До этого Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщал о получении повестки о прибытии в военкомат 20 октября. Оттуда его направили в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.

В июле ряды добровольцев пополнил депутат думы города Братска Денис Шепель (также ЕР), который затем отправился в зону СВО. После получения осколочных ранений и контузии он лечился в военно-морском госпитале, но со второй половины августа снова участвует в боевых действиях. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Шепель пояснил, что страна находится в непростой ситуации, поэтому ей «необходима реальная поддержка».

«Мои мотивы просты – мы потомки победителей, отдавших свои жизни за уничтожение нацизма. И вот спустя 77 лет нацизм снова пытается покорить нас. Мы обязаны вновь одержать победу. Я участвую в СВО с 12 июля по настоящее время. Изначально не ставил для себя какой-то определенной цели, просто пошел добровольцем в составе пехоты. Боевого опыта не было, но я хорошо знаком с оружием, потому что вырос в семье офицера, также пригодилось мое увлечение спортом», – рассказал Шепель.

По его словам, «в окопах учишься быстро», особенно когда рядом есть опытные сослуживцы с боевым опытом. «Они просто и доходчиво объясняли нам что к чему. В данный момент мы уже все стали полноценными боевыми единицами», – добавил собеседник.

Шепель считает, что решение о том, «идти ли в окопы», каждый принимает сам. Но тот, кто становится добровольцем, «уже не будет таким, как прежде, ценности поменяются». «В нашей ситуации нет слова «завтра», здесь учишься ценить каждую прожитую минуту», – подчеркнул парламентарий.

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев (ЕР) впервые отправился добровольцем в зону СВО в июне и пробыл на передовой около трех месяцев – до 20 сентября. Он был стрелком на топливной машине в подразделении ПВО. По его словам, всему пришлось учиться с нуля.

«Но любой человек быстро приспосабливается к самым трудным условиям, поэтому никаких сложностей не было. Самым необычным был первый обстрел наших позиций. Заранее к этому подготовиться тяжело. Но когда ежедневно живешь в таких условиях, тоже привыкаешь», – рассказал Гулиев газете ВЗГЛЯД. 35-летний политик решил присоединиться к спецоперации после участия в гуманитарных миссиях.

Особенно на него повлияла гибель мирного жителя после минометного обстрела в Курской области со стороны Украины.

Гулиев мог оказаться на передовой и раньше, но был вынужден ждать изменений законодательства, которое позволило отправляться на фронт всем добровольцам, а не только тем, у кого есть боевой опыт. Гулиев не служил в армии, так как учился в аспирантуре.

«Когда закон позволил, я сразу примкнул к участникам того подразделения, которому мы оказывали гуманитарную помощь. Я познакомился с ними в марте в Теткино – это город в Курской области, он часто подвергался обстрелам. Когда я вернулся, то в России началась частичная мобилизация. Поэтому решил, что раз я уже уходил добровольцем, то надо разделить сложности и лишения простых людей», – рассказал Гулиев.

Сейчас депутат снова служит в том же подразделении, но выполняет другие задачи, отвечает за связь. «Мы находимся на одном из направлений в Херсонской области, но в ближайшие дни с учетом обстоятельств и тактических изменений переезжаем в один из районов ЛНР. У всех боевой настрой», – добавил собеседник.

При этом Гулиев убежден, что участвовать в СВО должны не все подряд. «Каждый должен быть полезен на своем месте. Сейчас наша страна переживает сложнейшие времена. Поэтому кто бы чем ни занимался, он должен это делать с максимальной отдачей. В условиях информационной войны даже комментарий в соцсетях может быть эффективнее выстрела. Каждое, даже самое маленькое действие должно быть в интересах победы, потому что мы противостоим половине земного шара. Это нелегко», – подытожил Гулиев.

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