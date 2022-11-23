Почему региональные политики отправляются на передовую

Взгляд
23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
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Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России

Президент Турции делает слишком смелые заявления Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
«Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США». Такими словами политологи описывают подоплеку ряда резких действий и заявлений турецкого президента, в том числе в адрес России. Почему Эрдоган обвиняет Москву в том, чего она не совершала, и к чему это может привести? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обыски в лавре – это признак того, что здравый смысл, увы, в очередной раз не возобладал. Разговоры о «небывалом национальном единстве» обычно сопровождаются нарастающими поисками «изменников и шпионов» среди своих сограждан. Подробности...

Почему Европе не обойти Россию в Центральной Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
С точки зрения географии страны Центральной Азии представляют собой логистический кошмар для любых попыток Запада создать там даже сравнительно надежную территориальную базу для действий против России и Китая. Подробности...

Саммит G20 может стать началом украинского урегулирования

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Учитывая неэффективность украинской политики США и Европы, вполне естественно, что натовские лидеры ищут возможность прозондировать политическое урегулирование конфликта. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

Обсуждение: 4 комментария
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

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    Почему региональные политики отправляются на передовую

    Депутат гордумы Братска Денис Шепель был ранен в ходе СВО, но после лечения он вернулся к сослуживцам
    		   23 ноября 2022, 09:15
    Фото: из личного архива Дениса Шепеля
    Текст: Андрей Резчиков

    На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД.

    Российская спецоперация на Украине для многих стала поводом переосмыслить взгляды на жизнь и скорректировать ориентиры. Еще в сентябре много говорилось о желании нескольких депутатов федерального уровня добровольно отправиться в зону проведения спецоперации (СВО), хотя, согласно закону, у депутатов Госдумы была бронь. Среди них, например, оказался Виталий Милонов, который в Донбассе был «досыльником на гаубице».

    От федеральных коллег решили не отставать и региональные политики. Таких примеров становится с каждым днем всё больше. На этой неделе глава администрации Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником, объявил о решении отправиться в зону СВО. «Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», – сообщил Сапожников, который подал в отставку с поста главы администрации.

    46-летний Сапожников возглавлял Читу с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Добровольцем в зону СВО идет и депутат гордумы Екатеринбурга, руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков («Единая Россия»). Во вторник заседание местных депутатов прошло уже без участия 28-летнего Жукова, о чем сообщил Ura.Ru источник в представительном органе. Депутат уехал на сборный пункт в понедельник.

    О намерении участвовать в спецоперации Жуков, у которого есть боевой опыт (служил снайпером в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде), публично объявил после начала частичной мобилизации в конце сентября. Летом политик ездил в Донбасс с гуманитарной миссией.

    На данный момент он единственный городской политик, отправившийся в зону боевых действий. Жуков избирался по партийным спискам «Единой России» и является депутатом на непостоянной основе, поэтому официально предупреждать городской парламент о своем решении он не обязан. В одном из интервью депутат говорил о мотивации участвовать в СВО. «Когда у страны возникают трудности, мы должны стране помогать», – пояснял он.

    Также во вторник сообщалось об уходе добровольцем в зону СВО депутата из Сергиево-Посадского округа Дениса Ахромкина (КПРФ). По информации канала «360», 43-летний парламентарий будет служить командиром мотострелкового взвода во Второй гвардейской бригаде. С момента начала спецоперации Ахромкин более 30 раз доставлял российским военнослужащим гуманитарную помощь.

    Также накануне сообщалось об отправлении в зону спецоперации 45-летнего депутата гордумы Владивостока Виктора Тарабарина (ЕР). До этого Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщал о получении повестки о прибытии в военкомат 20 октября. Оттуда его направили в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В июле ряды добровольцев пополнил депутат думы города Братска Денис Шепель (также ЕР), который затем отправился в зону СВО. После получения осколочных ранений и контузии он лечился в военно-морском госпитале, но со второй половины августа снова участвует в боевых действиях. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Шепель пояснил, что страна находится в непростой ситуации, поэтому ей «необходима реальная поддержка».

    «Мои мотивы просты – мы потомки победителей, отдавших свои жизни за уничтожение нацизма. И вот спустя 77 лет нацизм снова пытается покорить нас. Мы обязаны вновь одержать победу. Я участвую в СВО с 12 июля по настоящее время. Изначально не ставил для себя какой-то определенной цели, просто пошел добровольцем в составе пехоты. Боевого опыта не было, но я хорошо знаком с оружием, потому что вырос в семье офицера, также пригодилось мое увлечение спортом», – рассказал Шепель.

    По его словам, «в окопах учишься быстро», особенно когда рядом есть опытные сослуживцы с боевым опытом. «Они просто и доходчиво объясняли нам что к чему. В данный момент мы уже все стали полноценными боевыми единицами», – добавил собеседник.

    Шепель считает, что решение о том, «идти ли в окопы», каждый принимает сам. Но тот, кто становится добровольцем, «уже не будет таким, как прежде, ценности поменяются». «В нашей ситуации нет слова «завтра», здесь учишься ценить каждую прожитую минуту», – подчеркнул парламентарий.

    Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев (ЕР) впервые отправился добровольцем в зону СВО в июне и пробыл на передовой около трех месяцев – до 20 сентября. Он был стрелком на топливной машине в подразделении ПВО. По его словам, всему пришлось учиться с нуля.

    «Но любой человек быстро приспосабливается к самым трудным условиям, поэтому никаких сложностей не было. Самым необычным был первый обстрел наших позиций. Заранее к этому подготовиться тяжело. Но когда ежедневно живешь в таких условиях, тоже привыкаешь», – рассказал Гулиев газете ВЗГЛЯД. 35-летний политик решил присоединиться к спецоперации после участия в гуманитарных миссиях.

    Особенно на него повлияла гибель мирного жителя после минометного обстрела в Курской области со стороны Украины.

    Гулиев мог оказаться на передовой и раньше, но был вынужден ждать изменений законодательства, которое позволило отправляться на фронт всем добровольцам, а не только тем, у кого есть боевой опыт. Гулиев не служил в армии, так как учился в аспирантуре.

    «Когда закон позволил, я сразу примкнул к участникам того подразделения, которому мы оказывали гуманитарную помощь. Я познакомился с ними в марте в Теткино – это город в Курской области, он часто подвергался обстрелам. Когда я вернулся, то в России началась частичная мобилизация. Поэтому решил, что раз я уже уходил добровольцем, то надо разделить сложности и лишения простых людей», – рассказал Гулиев.

    Сейчас депутат снова служит в том же подразделении, но выполняет другие задачи, отвечает за связь. «Мы находимся на одном из направлений в Херсонской области, но в ближайшие дни с учетом обстоятельств и тактических изменений переезжаем в один из районов ЛНР. У всех боевой настрой», – добавил собеседник.

    При этом Гулиев убежден, что участвовать в СВО должны не все подряд. «Каждый должен быть полезен на своем месте. Сейчас наша страна переживает сложнейшие времена. Поэтому кто бы чем ни занимался, он должен это делать с максимальной отдачей. В условиях информационной войны даже комментарий в соцсетях может быть эффективнее выстрела. Каждое, даже самое маленькое действие должно быть в интересах победы, потому что мы противостоим половине земного шара. Это нелегко», – подытожил Гулиев.

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