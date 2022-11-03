Кто идет добровольцем на специальную военную операцию

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3 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из 300 тысяч россиян, призванных на службу, сейчас 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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В Европе начали догадываться об устроенной США и Украиной ловушке

Боевые действия на Украине разоряют Евросоюз REUTERS/Valentyn Ogirenko
Все больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто все это устроил и почему: «Все больше доказательств того, что за происходящим стоят США», – говорят выходящие на манифестации. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...

Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Запад хочет, чтобы России попросту не было

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам придется всерьез продумать будущее России на много лет вперед. Если мы давно уже не строим коммунизм и больше не хотим быть обезьянами Запада, то без нового видения будущего нам не обойтись. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Грета Тунберг свергает капитализм

Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Кто идет добровольцем на специальную военную операцию

    Добровольцы заметно влияют на ход спецоперации на Украине
    		   3 ноября 2022, 21:10
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахтрутдинов,
    Татьяна Косолапова

    Вскоре россияне, решившие добровольно принять участие в спецоперации, должны получить те же гарантии, что и контрактники. Но даже без социального прикрытия число добровольцев с начала СВО перевалило за 15 тысяч человек. Среди них не только бывшие военные – это люди из разных городов, разных возрастов, разных профессий. Но что их объединяет?

    В среду Совет Федерации одобрил внесенный правительством законопроект о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам России. В документе предлагается распространить на добровольцев статус военнослужащих-контрактников, сообщает ТАСС. Добровольцы и члены их семей наряду с военными смогут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки. Раненые смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

    Действие закона не распространяется на сотрудников частных военных компаний (ЧВК), уточнил начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов, который представил законопроект сенаторам. Предприниматель Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», ранее пояснил, что не видит необходимости принимать специальный закон о частных военных компаниях. «Страхование и пенсия сотрудников ЧВК предусмотрены по контракту. Это дело их работодателей, в частности таких, как я», – сказал Пригожин «Парламентской газете».

    Туляганов сообщил, что с начала СВО добровольцами стали свыше 15 тысяч человек. Добровольное участие в боевых действиях на стороне республик Донбасса, как явление, возникло гораздо раньше – еще в 2014 году, но с тех пор претерпело значительные изменения, заметил экс-депутат Верховной рады Украины, спикер парламента Новороссии в 2014-2015 годах Олег Царев. Изначально в 2014 году в добровольцы записывалась в основном молодежь, которая тогда стремилась попасть прежде всего в спецподразделения, рассказал Царев газете ВЗГЛЯД. «Среди контрактников также преобладали молодые люди», – вспоминает собеседник. Сейчас среднестатистический доброволец, как и боец, пришедший по частичной мобилизации – это взрослый семейный мужчина, 35-40 лет, поделился наблюдением Царев.

    Схожее мнение высказал и представитель «Единой России» в ЛНР, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, абсолютное большинство добровольцев – люди семейные. «Более того, всероссийская организация «Отцы России» обратилась ко мне за помощью. Дело в том, что закон не позволяет военкоматам призывать многодетных отцов. Но они хотят создать свой батальон», – рассказал депутат.

    «С февраля на территорию Донбасса для участия в СВО прибывают добровольцы от 18 до 70 лет», – отметил Водолацкий. Но он, как и Царев, отмечает, что основу составляют люди старшего возраста, которые хорошо владеют оружием, особенно снайперскими винтовками.

    С профессиональной точки зрения «среди обратившихся ко мне много офицеров, работавших в различных силовых структурах, много врачей, инженеров – в общем, интеллигенция», рассказал собеседник. «Они готовы не только участвовать в боях на передовой, но и работать в госпиталях, ремонтировать военную технику», – подчеркнул депутат Водолацкий.

    «Примерно у 40% есть высшее техническое образование, в большинстве случаев в вузах были военные кафедры. То есть приходят офицеры запаса», – отметил депутат. Но относительное большинство, 55% добровольцев – это «ребята рабочих профессий, фермеры, водители, работники различных производств», перечислил Водолацкий. Со своей стороны, Царев отметил, что среди тех пришедших на фронт добровольцев, с кем ему довелось общаться, преобладают люди рабочих специальностей.

    «Представителей крупного и среднего бизнеса я среди них не встречал»,

    – указал Царев. Среди добровольцев из ДНР и ЛНР, по понятным причинам, много шахтеров, добавил собеседник.

    География добровольчества довольно обширна, заметил Царев. «Во время боевых действий в феврале-марте в Киевской области, среди тех, с кем я общался, было много москвичей. А по соседству на позициях были ребята из Бурятии – я их называл земляками, поскольку у меня самого есть бурятские корни», – поделился собеседник. По оценке Водолацкого, основу добровольческих отрядов в Донбассе составляют выходцы из Ростовской области, Кубани и Северного Кавказа. «Но не только. На этой неделе, например, приехали люди из Удмуртии. Ребята за свой счет купили билеты до Москвы, там арендовали автобус, на котором добрались уже к нам. Есть также добровольцы из Забайкалья», – добавил представитель «Единой России» в Луганской республике.

    Иногда добровольцы объединяются по принципу землячества, на основе общих увлечений на «гражданке». Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале о недавнем эксперименте по включению в состав своего батальона футбольных ультрас – болельщиков. «Чтобы выделить свою идентичность, парни назвали себя «Эспаньолой», часть из них уже прошла курс подготовки и начала адаптироваться к передовой», – написал Ходаковский.

     

    По словам комбрига, «только ребята начали заступать на позиции, как развернулось наступление, и они понесли первые потери». Но это не подорвало боевой дух «Эспаньолы». «Первые два десятка влившихся в состав «Востока» парней должны были пройти обкатку, а потом распределиться по специализациям. Когда вчера разбирали по составу ситуацию, чтобы выявить ее объективные и субъективные стороны, трое из тех, кому предстояло после обкатки уйти в другое подразделение, уверенно заявили: мы хотим остаться в этой стрелковой роте – здесь погиб наш товарищ (доброволец Максим Шманин с позывным «Плацкарт» – прим. ВЗГЛЯД), и теперь это наше место», – рассказал Ходаковский.

    Психологически среднестатистического добровольца на фронте можно охарактеризовать как неравнодушного мужчину, готового защищать Россию и мир от неонацистов, отмечает депутат Водолацкий. «Могу привести пример одного полковника, который на данный момент у нас участвует в боевых действиях как рядовой добровольческого отряда. Он имеет огромный опыт военной службы в силовых структурах, а сегодня он – рядовой в окопах с автоматом в руках. Таким образом он может успешнее передавать свой опыт молодежи на передовой – технике владения оружием, скрытому перемещению и другому», – пояснил Водолацкий.

    «Это люди, которым небезразлична судьба родной земли и близких, они готовы рисковать и даже жертвовать своей жизнью, зная, что это приблизит победу», – соглашается председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В последнее время добровольцев на территорию СВО прибывает всё больше. «Даже если судить по бригаде «Дон», которая формируется в основном из казаков с территории Всевеликого войска Донского, то раньше набор в нее был проблематичным. Сегодня к тем 800 бойцам, которые уже в боевых отрядах, приехали еще триста, а на подходе еще двести человек», – рассказал Водолацкий.

    В целом добровольцев можно назвать социологическим срезом российского общества, точнее, самой активной и ответственной его части, считает Рогов. «Вне зависимости от того, какой человек, молодой или среднего возраста, успешный бизнесмен или не реализовавший себя в жизни человек, семьянин или холостяк – это люди в первую очередь небезразличные, с высоким уровнем личной ответственности», – говорит собеседник.

    Принятие закона о гарантиях добровольцам обеспечит этим людям достойный статус, в свою очередь отмечает Царев. Он рассказал, что зачастую из-за нехватки вооружений группам добровольцев «приходилось подбирать стволы, брошенные ВСУ на поле боя, в ход также шло восстановленное оружие российской регулярной армии». Нередки и проблемы с экипировкой, особенно это было заметно в первые недели СВО, заметил Царев. «Дончане и жители Луганщины воюют, объективно, лучше всех – но с обмундированием сложно, многие даже не в военной форме. Сложности были и с питанием, такое впечатление, что тех же дончан снабжали продуктами по остаточному принципу», – подчеркнул собеседник.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко также уверен, что с принятием закона, который уравнивает контрактников и добровольцев, социальное положение последних заметно улучшится. «Добровольцы неделями могли тратить время и деньги, собирая для военкомата ксерокопии всевозможных документов, но в итоге так и не получить желаемого. Добровольцев из числа иностранцев вообще даже не брали в расчет. С принятием этого закона такие проблемы постепенно будут решаться», – полагает собеседник.

    «Проблема возникла давно, – заметил Онуфриенко. – Лично я тоже тратил очень много времени на то, чтобы добиться принятия такого законопроекта. Ко мне обращалось огромное число знакомых, которые хотели попасть на фронт, но не знали, как это сделать. Закон о статусе добровольцев не просто легализует все необходимые процедуры, но и приведет к росту самого потока добровольцев, поскольку он вводит для них социальные гарантии».

    Добровольцами в зоне СВО могут считаться не только бойцы в окопах, уточняет Онуфриенко. «Многие из желающих помочь стране могут не подходить армии по возрасту или по физическим данным. Но они вполне способны принести пользу, например, в составе ЧОПов, которые сейчас активно формируются в Херсонской и Запорожской областях. Такие ЧОПы занимаются охраной мостов, детских садов, школ и других социально важных объектов», – сообщил военный аналитик.

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