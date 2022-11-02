Эксперт: Закон о добровольцах СВО вводит для них социальные гарантии

Закон касается гигантского количества людей. Раньше добровольцы приходили в военкоматы, заявляли о себе, но фактически с ними там ничего не могли поделать, так как в функционал военкоматов по большому счету они не входили. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя принятие закона о статусе добровольцев.

«Добровольцы неделями могли тратить время и деньги, собирая для военкомата ксерокопии всевозможных документов, но в итоге – так и не получить желаемого. Добровольцев из числа иностранцев вообще даже не брали в расчет. С принятием этого закона такие проблемы постепенно будут решаться», – уверен военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Проблема возникла давно. Лично я тоже тратил очень много времени на то, чтобы добиться принятия такого законопроекта. Ко мне обращалось огромное число знакомых, которые хотели попасть на фронт, но не знали, как это сделать. Закон о статусе добровольцев не просто легализует все необходимые процедуры, но и приведет к росту самого потока добровольцев, поскольку он вводит для них социальные гарантии», – сказал Онуфриенко.

Добровольцами в зоне СВО могут считаться не только бойцы российских войск, уточняет Онуфриенко. «Многие из желающих помочь стране могут не подходить армии по возрасту или по физическим данным. Но они вполне способны принести пользу, например, в составе ЧОПов, которые сейчас активно формируются в Херсонской и Запорожской областях. Такие ЧОПы занимаются охраной мостов, детских садов, школ и других социально важных объектов», – сообщил военный аналитик.

В среду Совет Федерации одобрил закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам РФ, пишет ТАСС. Документ внесло в парламент правительство. Сенаторам документ во время слушаний представлял начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов. По его словам, с начала операции на Украине добровольцами стали свыше 15 тыс. человек. Туляганов уточнил, что действие закона не распространяется на ЧВК.

Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военными смогут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки. Раненые смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Предприниматель Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», ранее заявил, что не видит необходимости принимать специальный закон о частных военных компаниях. «Страхование и пенсия сотрудников ЧВК предусмотрены по контракту. Это дело их работодателей, в частности, таких, как я», – заявил Пригожин «Парламентской газете».

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