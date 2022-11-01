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В Генштабе назвали число добровольцев с начала спецоперации на Украине
Генштаб: Через добровольческие отряды прошли более 15 тыс. человек
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Свыше 15 тыс. человек стали добровольцами с начала специальной военной операции на Украине, рассказал начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Александр Туляганов.
Как рассказал Туляганов на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, с начала спецоперации через в отряды добровольцев записались более 15 тыс. человек, передает ТАСС.
Туляганов представлял сенаторам закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих ВС России. Он уточнил, что действие закона не распространяется на ЧВК.
В законодательство вводится норма, согласно которой для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС России, в период действия военного положения, мобилизации, при возникновении вооруженных конфликтов, в военное время, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил за пределами территории России.
Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщалось, что граждане, проходящие срочную службу в армии, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, но ее можно заменить на службу по контракту.
Оскорбившему мобилизованных пермскому бизнесмену разгромили витрины
Бизнесмену из Пермского края, который в пьяном виде оскорбил мобилизованных, а позже извинился, побили стекла в витринах
Предпринимателю из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины, сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте».
К публикации прикреплена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. При этом комментаторы разделились на два лагеря – одни призывают прекратить хулиганство, а другие злорадствуют, передает Ura.Ru.
«Вы что творите... Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», – написал человек с ником Sheva Iee под публикацией.
Другие пользователи шутят в язвительной манере, утверждая, что «стекло просто пьяное, а завтра извинится».
«Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал», – добавила другая пользователь Сети.
Многие отметили, что продавцам следовало бы сменить работу, якобы «оставшись работать у бизнесмена, они тем самым подпишутся под его словами».
Напомним, на видео, которое Оснадчук выложил у себя в аккаунте, он сказал, что выступает против спецоперации на Украине и не поддерживает отправку туда россиян. По его словам, «нормальные парни» от участия в военных действиях уклоняются. Он также назвал мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».
Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Эксперт: Перевод железных дорог Украины на тепловозную тягу осложнит снабжение ВСУ
Эксперт Анпилогов: Украина не сможет в полной мере снабжать ВСУ при переходе на тепловозы
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Железные дороги Украины теперь будут вынуждены отказаться от электровозов и вернуться к использованию тепловозов. Это серьезно замедлит доставку грузов для нужд ВСУ на фронт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам энергетики Украины.
«Очевидно, что железная дорога критически важна для военного снабжения. Большая часть поставок – негабаритный большой груз. Например, если тащить танк по обычной дороге на трале, то их общий вес может достигать сотни тонн, и такую массу выдержит не каждый мост. А железная дорога рассчитана на подобные грузы», – напоминает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.
«Существует два типа железных дорог – неэлектрифицированные и электрифицированные. Последние обслуживают локомотивы на постоянном и переменном токе. Норматив движения такого участка в два-три раза выше, чем у неэлектрифицированных железных дорог. Другими словами, электровоз едет в два-три раза быстрее тепловоза», – объясняет эксперт.
Зачастую тепловозы гораздо сложнее в обслуживании, нежели электровозы, добавляет он. Помимо этого, они дольше разгоняются.
«Такой вид логистики, помимо всего прочего, серьезно зависит от доступности дизельного топлива. Тепловоз постоянно нуждается в дозаправке. Соответственно, украинской армии теперь придется формировать запасы топлива, которые станут для наших военных отличной мишенью. Особенно, если речь идет о прифронтовых территориях, расположенных в зоне досягаемости артиллерии», – подчеркнул Анпилогов.
Таким образом, отмечает эксперт, переход с электро- на тепловую тягу серьезно замедлит доставку грузов для ВСУ. «Причем большая часть украинских железных дорог была электрифицирована, поэтому тепловозов там осталось немного. Если электровозов официально около трех тыс. единиц, а часть из них либо совсем старая, либо недействующая, то с тепловозами еще хуже – их порядка 600–700 штук. Причем в них включены даже маневровые – советская модель 70-х годов ЧМЭЗ, – которые в принципе не предназначены для того, чтобы тянуть большие грузы на дальние дистанции», – указал собеседник.
«Разумеется, тепловозы бывают разные. Некоторые по тяге сравнимы с электровозами. Другое дело, что большая часть украинского парка – именно ЧМЭЗ. Он может сдвинуть с места, например, 60 груженых вагонов, но это предел его возможностей. Обычно он работает максимум с двадцатью вагонами», – приводит пример эксперт.
«Опять же, неэлектрифицированные участки, которые на Украине и раньше еще оставались, и теперь никуда не денутся. А резервами «Укрзалізниця» (УЗ) попросту не обладает. Соответственно, придется еще больше «размазывать» эту тягу по трассам страны. Понять, что этот процесс начался, мы скоро сможем по массовым отменам пассажирских перевозок на Украине, а также заторам зерновых грузов», – предполагает собеседник.
«Так что заместить полностью тепловозами все участки, которые выпадут из электрификации, Украине будет очень трудно, если вообще возможно», – заключил Анпилогов.
В понедельник «Укрзалізниця» признала, что около 20% поездов на Украине выбились из графика движения. Это произошло из-за повреждений энергообъектов. Отмечаются проблемы с графиком на Львовском, Приднепровском и Донецком направлениях. На маршруты вместо электровозов выходят тепловозы.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после ударов обширные участки железной дороги обесточены. Напомним, в понедельник, в результате новой волны ударов ВС России ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах Украины. Профильное украинское издание Еlektrovesti сообщило о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Позже Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
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Сбитая ПВО Украины ракета упала в Молдавии
Сбитая ВСУ ракета упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины, сообщает пресс-служба МВД Молдавии.
По информации ведомства, ракета упала в северной части села, в результате инцидента никто не пострадал, в некоторых строениях выбиты окна. В данный момент район оцеплен, работают следователи, передает ТАСС.
Утром в понедельник были слышны взрывы в Полтавской и Винницкой областях Украины.
До этого практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.
Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
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На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.
ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.
Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.
«На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфоре из-за зерновозов
После приостановки Россией участия в «зерновой сделке» Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфорском проливе, сообщают информационные агентства.
Турция заявила Совбезу ООН, что суда с зерном, которые находятся в Босфорском проливе в ожидании проверки, представляют навигационную опасность в связи с ситуацией вокруг «зерновой сделки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Напомним, Москва сообщила, что российская сторона решила приостановить свое участие в «зерновой сделке» после того, как Украина атаковала корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность прохода гражданских судов в рамках сделки.
Минобороны заявило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все поставленные цели ударов были достигнуты, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о 18 поврежденных инфраструктурных объектах после ударов ракетами и дронами.
Российские войска уничтожили за сутки более 410 украинских военных на четырех направлениях
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Подразделения российских войск на Купянском направлении нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ и двум формированиям иностранных наемников в районах Орлянки Харьковской области, Николаевки и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидировано более 110 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, два пикапа.
Противник силами трех ротных тактических групп пытался вести наступательные действия на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. Однако все атаки были отражены. Российскими войсками уничтожены более 170 украинских военнослужащих, три танка и пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения российской армии продолжали активные действия на Донецком направлении. Штурмовые подразделения российских войск уничтожили более 60 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в военном ведомстве.
ВСУ предприняли четыре попытки атаки на Николаево-Криворожском направлении возле населенных пунктов Червоный Яр, Пятихатки, Зеленый Гай и Ищенка Херсонской области. Но в итоге решительных действий российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции. Ликвидированы более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять бронемашин и германская самоходная артустановка Panzerhaubitze-2000, заявил Конашенков.
За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены восемь пунктов управления ВСУ у населенных пунктов Преображенка, Зализничное, Омельник, Гуляйполе Запорожской области, Калуга, Червоный Яр, Березнеговатое, Мураховка Николаевской области и 57 артподразделений, живая сила и военная техника в 136 районах. Взорваны четыре склада боеприпасов возле населенных пунктов Новоалександровка и Новая Каменка Херсонской области, Колодези и Терны Донецкой народной республики (ДНР).
Средствами ПВО сбиты 13 украинских беспилотников недалеко от населенных пунктов Новониканоровка, Попасная ЛНР, Мечниково Харьковской области, Кирилловка, Никольское и Волноваха ДНР, Казацкое Херсонской области. Также перехвачены в воздухе четыре снаряда реактивных систем HIMARS и «Ольха», семь противорадиолокационных ракет HARM рядом с Новой Каховкой и Антоновкой Херсонской области, отчитались в Минобороны.
Беспилотник сбит над Севастополем
Развожаев сообщил о сбитом российскими моряками беспилотнике над Севастополем
Российские моряки сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА сбит в районе Любимовки. Он сопроводил это сообщение словами из гимна Севастополя («Легендарный Севастополь»): «Знает вся страна родная, / Что не дремлют корабли / И надежно охраняют / Берега родной земли».
В конце прошлой недели Украина предприняла попытку нападения на Севастополь с использованием беспилотников. Атаке подверглись корабли и инфраструктура, задействованные в реализации «зерновой сделки». Украина напала, используя коридор, по которому вывозится зерно. Россия отразила атаку и приняла решение приостановить участие в сделке.
Власти объяснили, почему нельзя отказаться от срочной службы ради участия в СВО
Граждане, проходящие срочную службу в армии, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, но ее можно заменить на службу по контракту, сообщается на портале «Объясняем.рф».
На портале «Объясняем.рф» объясняется, что совершеннолетние граждане, не состоящие в запасе ВС РФ и получившие высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы.
Уточняется, что добровольцами могут стать только прошедшие военную службу и находящиеся в запасе граждане.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
В Херсонской области расширили зону эвакуации жителей
Власти Херсонщины сообщили о расширении зоны, которую необходимо покинуть из-за грозящих ударов ВСУ
Власти Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 км от Днепра из-за подготовки вооруженными силами Украины массированного ракетного удара по Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В сообщении говорится о возможности применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также о наличии сведений о подготовке Киевом ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
«В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение Сальдо.
Ранее сообщалось, что организованный переезд мирного населения с правого берега Херсонской области закончен 28 октября.
Путин прояснил позицию России по «зерновой сделке»
Путин указал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке», а не выйти из нее
Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней, заявил глава российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках сделки не будет, а ООН – провести работу с Киевом. Как подчеркнул глава российского государства, беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно. Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки по кораблям Черноморского флота.
Кроме того, как отметил президент, Москва поддержала сделку, желая помочь беднейшим странам. Однако 35% зерна попадает в страны ЕС, только от 3% до 5% шло в пользу нуждающихся, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина напала на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. Россия приостановила участие в «зерновой сделке». Как указывал Путин, главными бенефициарами сделки стали не нуждающиеся страны, а государства Запада.
Путин подтвердил завершение частичной мобилизации
Путин сообщил о завершении частичной мобилизации в России и назвал число проходящих подготовку мобилизованных
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Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, 259 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях, сообщил президент страны Владимир Путин.
По словам Путина, мобилизация «завершена, точка поставлена». Сейчас 41 тыс. мобилизованных находится в «боевых порядках», из оставшихся 259 тыс. часть «находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах». «То есть 260 тыс. человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени, и на этом мобилизация завершена», – сказал Путин.
Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации. Он рассказал, что сперва Минобороны рассматривало «меньшую цифру» по числу мобилизованных, но в результате решило, что требуется «мобилизация 300 тысяч», передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.
Напомним, российское военное ведомство объявило в понедельник, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом граждан из запаса, завершены.
В Запорожье уничтожили около 40 иностранных наемников ВСУ
Власти Запорожья сообщили об уничтожении около 40 иностранных наемников ВСУ
Около 40 иностранных наемников вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены и порядка 60 ранены при ударе по газораспределительной станции в пригороде Запорожья, сообщил в понедельник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Накануне по иностранным наемникам, находившимся на газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья, был нанесен удар РСЗО «Смерч». Недобитые наемники были доставлены в 5-ю и 9-ю клинические больницы», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.
Рогов уточнил, что в результате удара уничтожены два БТР, два грузовика, 12 внедорожников повышенной проходимости, а также более 10 автомобилей получили повреждения.
Минобороны показало боевую работу ЗРК «Тор» в ходе спецоперации на Украине
Минобороны продемонстрировало боевую работу ЗРК «Тор» в ходе спецоперации на Украине
Российское военное ведомство опубликовало видеозапись боевой работы ЗРК «Тор» Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине.
«Лидер в своем классе», – заявило Минобороны в Telegram. Сообщается, что расчет ЗРК с помощью радара обнаружил приближающиеся украинские беспилотники. «После определения целей были произведены пуски ракет», – говорится в сообщении. Экипаж, убедившись, что цели поражены, сменил огневую позицию ЗРК.
Напомним, на пршшлой неделе Минобороны также показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Тор» на Украине. Ведомство подчеркнуло, что комплексы «Тор» сотни раз успешно справлялись с боевыми задачами на Украине.