|
|
Власти объяснили, почему нельзя отказаться от срочной службы ради участия в СВО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Граждане, проходящие срочную службу в армии, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, но ее можно заменить на службу по контракту, сообщается на портале «Объясняем.рф».
На портале «Объясняем.рф» объясняется, что совершеннолетние граждане, не состоящие в запасе ВС РФ и получившие высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы.
Уточняется, что добровольцами могут стать только прошедшие военную службу и находящиеся в запасе граждане.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
В Минобороны прокомментировали слухи о снятии с должности генерала Лапина
В Минобороны заявили, что командующий группировкой «Центр» в СВО на Украине Лапин взял отпуск
|
|
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск, он не уволен, заявили в Минобороны.
Ранее в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z» сообщалось, что командовавший группировкой российских войск «Центр» в СВО Александр Лапин снят с должности.
Источник в Минобороны сообщил Ura.Ru, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск.
«Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», – поделился собеседник из военного ведомства.
При этом второй источник на условиях анонимности рассказал, что Лапин все же написал рапорт, и к командованию «Центром» не вернется. Третий инсайдер заявил, что рапорт Лапин действительно написал, но на отпуск.
Напомним, 16 июля Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
Оскорбившему мобилизованных пермскому бизнесмену разгромили витрины
Бизнесмену из Пермского края, который в пьяном виде оскорбил мобилизованных, а позже извинился, побили стекла в витринах
Предпринимателю из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины, сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте».
К публикации прикреплена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. При этом комментаторы разделились на два лагеря – одни призывают прекратить хулиганство, а другие злорадствуют, передает Ura.Ru.
«Вы что творите... Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», – написал человек с ником Sheva Iee под публикацией.
Другие пользователи шутят в язвительной манере, утверждая, что «стекло просто пьяное, а завтра извинится».
«Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал», – добавила другая пользователь Сети.
Многие отметили, что продавцам следовало бы сменить работу, якобы «оставшись работать у бизнесмена, они тем самым подпишутся под его словами».
Напомним, на видео, которое Оснадчук выложил у себя в аккаунте, он сказал, что выступает против спецоперации на Украине и не поддерживает отправку туда россиян. По его словам, «нормальные парни» от участия в военных действиях уклоняются. Он также назвал мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».
Зеленского высмеяли за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
В Сети высмеяли президента Украины Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
|
|
В Сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
Как иронизирует Telegram-канал «Война с фейками», Зеленский продемонстрировал всем свое «величие», записав видео рядом со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
В материале отмечается, что президент Украины каждый раз утверждает, что все ролики с его участием записывают вживую без использования графики или монтажа. Авторы публикации иронизируют, что в таком случае остается только поверить, что президент Украины за время проведения СВО значительно вырос, что позволило ему в ролике выглядеть больше беспилотника «Герань-2», длина которого составляет 350 см, а размах крыльев – 250 см.
В материале отмечается, что рост Зеленского равен 168-170 см, при этом даже такой массивный объект как БПЛА «Герань-2» кажется игрушечным на фоне президента Украины, который к тому же на видео стоит немного сзади сбитого беспилотника.
Авторы публикации с иронией предположили, что в секретных лабораториях США разрабатывали вовсе не биологическое оружие, а сыворотки роста, которые потом испытал на себе Зеленский. По другой версии, для съемок был использован макет БПЛА. К слову, подобные нестыковки можно найти во многих роликах президента Украины, отмечается в материале.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские войска разрушает «Герань».
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре
Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре.
Диверсанты пытались высадиться со стороны акватории Каховского водохранилища. Видео снято прибором ночного видения, на нем заснят момент, как плавсредство диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за сутки Украина три раза обстреляла Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В «Группе Вагнера» рассказали о стягивании сил к Артемовску
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов
|
|
«Группа Вагнера» стягивает подразделения к городу Артемовск, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсионных групп, сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут».
Как сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут», подразделения «Группы Вагнера» выдвигаются в сторону лесополос под Артемовском для зачистки, обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп, передает РИА «Новости».
По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российский офицер рассказал о деморализации боевиков ВСУ
|
|
Украинские боевики на Запорожском направлении деморализованы после провала последних попыток прорыва и больших потерь, заявил командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа ВС России с позывным «Владимир».
Российский офицер рассказал, что полученные в результате радиоперехвата данные свидетельствуют о том, что противник деморализован, наступать не хочет, активность боевиков ВСУ снижается. Вместе с этим он сообщил, что украинские националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации. Офицер выразил мнение, что в Вооруженных силах Украины вынашивают планы реванша, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что последнюю попытку прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении украинские боевики предпринимали 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции, а после этого регулярно предпринимали безуспешные попытки нащупать слабые места в линии обороны российских войск.
Говоря о влиянии погоды на боевые действия, российский офицер констатировал, что сейчас осень, листва опала, а так называемая зеленка уходит. По его словам, в этом есть свои плюсы и минусы, так как противнику сложнее скрыть свои перемещения, как и нашим бойцам. Изменение температуры воздуха тоже влияет на выполнение боевых задач, добавил офицер.
Накануне лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ готовят город Запорожье к уличным боям, создавая из него укрепленный район.
Сбитая ПВО Украины ракета упала в Молдавии
Сбитая ВСУ ракета упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины, сообщает пресс-служба МВД Молдавии.
По информации ведомства, ракета упала в северной части села, в результате инцидента никто не пострадал, в некоторых строениях выбиты окна. В данный момент район оцеплен, работают следователи, передает ТАСС.
Утром в понедельник были слышны взрывы в Полтавской и Винницкой областях Украины.
До этого практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.
Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях
МИД: Россия привлечет внимание мирового сообщества и ООН к терактам в Черном и Балтийском морях
|
|
Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Россия приостановила участие в «зерновой сделке»
Минобороны сообщило о приостановке участия России в «зерновой сделке»
|
|
Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, с учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Ранее Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Ходаковский назвал сложности наступления на Павловку
Командир батальона «Восток» перечислил сложности ведения наступательных действий на Павловку в ДНР
|
|
При установившейся погоде Павловка в ДНР для противника как на ладони, наступление в село преждевременно, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале военный отметил, что ночью были приостановлены боевые действия, так как ни российские военные, ни противник толком не понимали, кто где находится. По этой логике удерживать Павловку противнику теперь уже нет большого смысла, так как она для него не является ключевой позицией, а переправа через наполненную дождями речку ставит противника в затруднительное положение: «отойти ему будет непросто, а значит – или драться, или сдаваться».
По его словам, проблема организации линии обороны в селах заключается в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых боец не видит ничего вокруг – только то, что впереди. В Павловке противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения.
«А когда ты сидишь в подвале во время зачистки, подвал становится твоей ловушкой», – пояснил он.
Нависающий над местностью Угледар также является проблемой. «От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров, при этом водная преграда, как нельзя более полноводная при такой погоде. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА – Павловка для него вообще как на ладони», – подчеркнул Ходаковский.
По его мнению, наступление на Павловку в данный момент преждевременно. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар – иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов – а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заметил он.
Захарова вскрыла преступное лицемерие посла Британии
Захарова после атаки ВСУ на Севастополь сочла преступным лицемерием поведение посла Великобритании
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала преступным лицемерием возложение послом Великобритании цветов к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий при участии британцев в атаке ВСУ на Севастополь.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.
«Преступное лицемерие», – заявила Захарова.
Ранее в Минобороны заявили, что представители британских ВМС участвовали в подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Военкор показал вид подконтрольного ВСУ Очакова со стороны Кинбурнской косы
Военкор Сапоньков показал вид подконтрольного Вооруженным силам Украины города Очаков со стороны Кинбурнской косы
|
|
Военный корреспондент Роман Сапоньков показал вид подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Очаков в Николаевской области со стороны Кинбурнской косы, расположенной в Херсонской области России, между Днепровским лиманом и Черным морем.
Сапоньков рассказал в своем Telegram-канале, что в воскресенье, 30 октября, своими глазами посмотрел на город Очаков в Николаевской области. Он отметил, что после субботней попытки прорыва подводных беспилотников в Севастополь этому участку уделяется особенное внимание.
Военкор рассказал, что российские вооруженные силы осуществляют оборону Кинбурнской косы в самой ее западной и северной точке, ведут контрбатарейную борьбу, в рамках которой происходит огневое поражение сил и средств ВСУ на острове Первомайский. Сапоньков также отметил, что в городе Очаков наблюдается сосредоточение украинских войск. Он заверил, что российские вооруженные силы готовы к отражению любых угроз.
Напомним, российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области в начале июня.
Российские войска отразили атаку ВСУ в Херсонской области
Стремоусов заявил, что ВСУ были отброшены после попытки наступления в Херсонской области
ВСУ предприняли попытку наступления в районе села Брускинское Херсонской области, но понесли потери и отброшены на исходные позиции, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов написал в своем Telegram-канале, что на Николаево-Криворожском направлении укровермахт предпринял очередное «наступление» в районе села Брускинское, нацисты были отброшены, потеряли более 18 человек, а также четыре боевые бронированные машины.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак возле населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции.
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной
В ЛНР сообщили об отбитой попытке наступления Киева у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, была остановлена настойчивая попытка ВСУ прорваться к дороге Сватово – Кременная.
«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мирошник.
Он отметил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери». Также Мирошник добавил о сообщениях жителей Кременной, которые рассказали об активных перестрелках в стороне Белогоровки и Северска.
«Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций», – также написал он.
Ранее в ЛНР рассказали, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
В Госдуме назвали главные итоги частичной мобилизации
Депутат Гурулев отметил, что призывники с боевым опытом уже сражаются с ВСУ
|
|
Главный итог в том, что она проведена в поставленные президентом сроки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Гурулев. Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизации.
«Частичная мобилизация проведена в те сроки, которые поставил президент своим указом. Отмобилизовано необходимое число. Сегодня большинство мобилизованных, у которых есть боевой опыт, уже восполнили текущий временный недокомплект в боевых частях и сражаются против украинских войск», – отметил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.
Депутат добавил, что остальные призванные «проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах, в военных училищах, центрах и академиях, формируют новые части и соединения для дальнейшего перемещения в зону боев».
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. По словам министра, задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется. 82 тыс. уже отправились в зону проведения СВО. На полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.
Президент поблагодарил организаторов мобилизации. В то же время он отметил, что сложности были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов. Президент подчеркнул, что работа военкоматов напрямую связана с взаимодействием с региональными властями.
По мнению Гурулева, в первую очередь теперь нужно и проводить цифровизацию военкоматов, совершенствовать работу «военного интернета», создать постоянно обновляемую базу данных о призывниках и резервистах. «Данные о военнообязанных должны автоматически обновляться – без явки людей в военкоматы. Нужно также поднимать зарплаты сотрудникам военных комиссариатов, в которых сейчас в основном работают люди практически пенсионного возраста», – подчеркнул он.
Депутат убежден, что частичная мобилизация стала хорошим опытом для губернаторов, которые должны сделать выводы, чтобы в будущем «не было срывов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД