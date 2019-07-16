Аресты нацистов резко меняют отношение Италии к Украине

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Китай покупает у Украины секреты советских авиадвигателей

Покупка технологий «Мотор Сич» позволит Китаю быстрее прорваться в элитный клуб авиастроения Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Китайцы нацелились на покупку завода «Мотор Сич» – крупнейшего предприятия украинского авиапрома. Вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. Сейчас ей обладают всего лишь шесть стран в мире. Подробности...
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Как десятки граждан России попали в плен на Украине

Попытки обмена пленными предпринимались неоднократно - но почти все из них оканчивались фиаскоФото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
Сразу пять десятков граждан России захвачены Украиной в плен. По крайней мере, именно такие данные обнародовала сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кто все эти люди, как они были захвачены Украиной и каким образом Киев манипулирует списками для обмена? Подробности...
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«Ворам в законе» придется эмигрировать

Гражданин Шишканов до сих пор чувствовал себя вольготноФото: «Прайм Крайм»
В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега. Подробности...
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Какую геополитическую выгоду принесут С-400 России и Турции

Реджеп Эрдоган и его министр иностранных дел в обществе Трампа и ПутинаФото: Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских С-400 усилят НАТО. Правда, в самом альянсе опасаются раскола и чуть ли не выхода Анкары из организации. Турки не выйдут из НАТО в краткосрочной перспективе, хотя политика Эрдогана и нацелена на сближение с Россией и дистанцирование от США. Что, несомненно, очень выгодно России и совершенно не устраивает атлантистов. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

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Российское общество на глазах превращается в сварливую старуху, которая все время ищет повод, чтобы снова обидеться на весь окружающий мир. Это бессмысленно. России нужно, наконец, зациклиться на себе. Подробности...
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Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...
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              Аресты нацистов резко меняют отношение Италии к Украине

              У украинцев в Италии был изъят целый арсенал оужия   16 июля 2019, 19:19
              Фото: Polizia di Stato/Reuters
              Текст: Николай Стороженко

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              Ракета класса «воздух-воздух», десятки единиц оружия и образцы нацистской символики. Все это найдено в Италии - у украинских нацистов, воевавших на стороне Киева в Донбассе. Более того - эти люди планировали убийство премьера Италии Маттео Сальвини. Судя по всему, все это заставит итальянцев пересмотреть свои взгляды на то, что происходит на Украине.

              «Полиция провела операцию... проведены обыски у членов правоэкстремистских группировок... изъято автоматическое оружие и нацистская символика...». За последние 5 лет вы успели привыкнуть к таким новостям c Украины. А вот тут стоп. Это новости совсем не c Украины, хотя и имеют к ней непосредственное отношение.

              Операция, обыски, оружие и символика – всё это в Италии. Зато экстремисты, так сказать, общие. Согласно сообщению ansa.it, арестованных (трое граждан Италии), а также их сообщников подозревают в участии в конфликте на Донбассе в составе т.н. добробатов. Похоже, что после дела Виталия Маркова за итальянцы решили взяться за побратимов всерьёз. И у них есть на это более чем веские причины. Во вторник вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что участники украинской ультраправой группировки, арестованные с крупным арсеналом оружия, планировали на него покушение.

              «Я рад, что помог раскрыть это дело... Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьёзным».

              Почти как Савченко

              Вкратце напомним предысторию. В мае 2014 году на Донбассе погибли журналисты Андреа Рокелли и Андрей Миронов. Причиной стал миномётный обстрел с позиций 1-го батальона Нацгвардии Украины. Приказ открыть огонь был отдан как раз Виталием Марковым (в украинской транскрипции - Маркив). На свою беду Марков оказался бипатридом: ещё в 2003 году его семья перебралась в Италию на ПМЖ. Там его и арестовали в июне 2017 года.

              Гибель журналистов, миномётный обстрел, добробаты – знакомая картинка, правда? По сути, Марков – это вторая Надежда Савченко. Только вот между этими случаями – пропасть. В защиту Савченко вопиело всё мировое сообщество во главе с экс-президентом США Бараком Обамой. «Освободите Савченко, мистер Путин». В результате Савченко обменяли на двух россиян. У Маркова такой мощной «крыши» нету. Его покровители – украинская власть и украинская диаспора в Италии, которая оплачивала адвокатов, организовывала акции и с молчаливым укором сидела на судебных заседаниях.

              Любопытный факт: судья присудил Маркову 24 года тюрьмы, на 7 больше запрошенного прокурором. По одной из версий, виновата в этом как раз диаспора. В Италии, где долгие годы ведут борьбу с мафией, крайне нервно реагируют на любые попытки оказывать давление на суд. А вышиванковые сидения на заседаниях вполне могут сойти за такие попытки.

              Но плохое паблисити украинцы заработали в Италии ещё до приговора Маркову. Прошлой осенью итальянцев потряс случай в римском метрополитене: двое украинцев явно нацистких убеждений вначале оскорбили, а затем и ранили двух пассажиров – выходца из ЮВА и... украинку, которая за него вступилась. Один из украинцев громко кричал, что он «фашист», так что итальянцам даже перевод был не нужен, чтобы оценить происходящее. «...Раньше в Италии было мнение, что все эти истории о нацистах – русская пропаганда, то после инцидента в метро многие поверили, что есть в этом доля правды», – заявил тогда итальянский журналист Фабио Морра в комментарии украинским коллегам.

              Кстати, не исключено, что  повнимательнее присмотреться к украинской диаспоре итальянцев заставил как раз этот подзабытый уже инцидент. По крайней мере как раз тогда итальянская пресса взялась искать информацию об украинских националистах, которые навели мосты с радикалами из Италии. «...Не исключено, что украинские парни, которые приезжают на работу в Италию... воевали. Они прошли военную подготовку и пропитаны ультранационалистической пропагандой. И вместе с ними небольшая часть этого конфликта также прибывает в нашу страну», – писало в конце прошлого года итальянское издание Voxcomm. Похоже,  что итальянцы ошиблись лишь в мере. Совсем не небольшая.

              Каемся, самую смачную подробность обысков мы приберегли на потом. Среди найденного, помимо символики и автоматов – Matra Super 530. Ракета класса «воздух-воздух».

              Невероятные приключения итальянцев на Донбассе

              Участие в конфликте граждан из стран ЕС и конкретно Италии известно по многим источникам. «Поляки уехали, австрийцы, итальянцы. А нам ехать было некуда – нас дома ждут спецслужбы. Пришлось оставаться тут нелегально», – приводило в 2018 году слова одного из бойцов «Айдара» РИА Новости. «Французы, итальянцы, американцы, россиянин (ФСБшник) – тоже были на передке, воевали с нами. Польский журналист привозил сына оставлял на 2 недели в штабе, чтобы помогал», – а это уже откровения бойца батальона УДА «Аратта», записанные журналистами 0564.ua. 

              Из похвальбы украинских СМИ нам известны имена по крайней мере двоих граждан Италии, которые принимали (принимают) участие в конфликте на Донбассе: Джузеппе Донини и Уолтер Неббиоло. В сюжете не говорится, в каком именно подразделении воевали итальянцы. Однако из последующих публикаций можно понять, что это один из добробатов, поскольку в дальнейшем Донини перешёл в 24 ОМБр ВСУ, легализовав своё участие в войне.

              Причина для такой рокировки была весомой: побратим Донини – Уолтер – поехал в отпуск в Италию. Где его и арестовали по обвинению в наёмничестве. Случилось это как раз в начале осени 2018 года. А сам Джузеппе развернул бурную деятельность по легализации, даже обращался к Порошенко с просьбой дать ему гражданство. 

              С 2016 года телеканал ТСН и журналист Андрей Цаплиенко успели превратить из итальянских добровольцев в пропагандистский лубок. Тот же Донини в одном из роликов рассказывает, что он воюет тут (на Донбассе), чтобы завтра война не пришла в Италию. Т.е. повторяет раскрученный тезис об Украине и украинском конфликте как форпосте Европы и передовой линии обороны против российской агрессии. Раскрученный, к слову, ещё Адольфом Гитлером. Тот в своё время тоже втюхивал объединённой (им же) Европе, что противостоит коммунистическому вторжению.

              (фото: кадр из видео)
               Джузеппе Донини (фото: кадр из видео)

              Нет, это не притянутое сравнение. Вот стоп-кадр из ролика о Донини. Вот и он – в центре. В примечательной футболке. Её центральный элемент предусмотрительно закрыт ремнём автомата, но изображение узнаваемо. Это военно-морской флаг нацистской Германии. Обычно там содержится свастика, но в данном конкретном случае - череп и кости. Однако аллюзия более чем прозрачная.

              Пока непонятно, знаком ли Донини с кем-то из арестованных. Но это вполне возможно, учитывая, как все они трогательно любят и хранят нацистскую символику.

              Впрочем, главное даже не это. Дело Рокелли и прошлогодняя выходка украинцев в римском метро дали итальянцам лишь слабый абрис явления «украинская проблема». Однако арест Уолтера Неббиоло говорит о том, что внимательно присматриваться к ней компетентные органы стали уже тогда. Более того, сообщается, что операцию готовили почти год и вполне может статься, что ниточка потянулась как раз с ареста Неббиоло.

              Вряд ли украинские нацисты осознают, что Марков, с которым они теперь носятся так же, как когда-то с Савченко, вчера резко перестал быть главной внешнеполитической заботой Украины. А сами они своими шашнями с итальянскими нацистами подложили Украине грандиозную свинью. Поди теперь разбери, какие из нацистов (украинские или итальянские) эту ракету припрятали.

              В общем, картина форпоста Европы стремительно рушится. И проклёвывается то, что и должно: рассадник нацистов, преступников и террористов, расползающихся по Европе.


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