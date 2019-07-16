Аресты нацистов резко меняют отношение Италии к Украине

Ракета класса «воздух-воздух», десятки единиц оружия и образцы нацистской символики. Все это найдено в Италии - у украинских нацистов, воевавших на стороне Киева в Донбассе. Более того - эти люди планировали убийство премьера Италии Маттео Сальвини. Судя по всему, все это заставит итальянцев пересмотреть свои взгляды на то, что происходит на Украине.

«Полиция провела операцию... проведены обыски у членов правоэкстремистских группировок... изъято автоматическое оружие и нацистская символика...». За последние 5 лет вы успели привыкнуть к таким новостям c Украины. А вот тут стоп. Это новости совсем не c Украины, хотя и имеют к ней непосредственное отношение.

Операция, обыски, оружие и символика – всё это в Италии. Зато экстремисты, так сказать, общие. Согласно сообщению ansa.it, арестованных (трое граждан Италии), а также их сообщников подозревают в участии в конфликте на Донбассе в составе т.н. добробатов. Похоже, что после дела Виталия Маркова за итальянцы решили взяться за побратимов всерьёз. И у них есть на это более чем веские причины. Во вторник вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что участники украинской ультраправой группировки, арестованные с крупным арсеналом оружия, планировали на него покушение.

«Я рад, что помог раскрыть это дело... Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьёзным».

Почти как Савченко

Вкратце напомним предысторию. В мае 2014 году на Донбассе погибли журналисты Андреа Рокелли и Андрей Миронов. Причиной стал миномётный обстрел с позиций 1-го батальона Нацгвардии Украины. Приказ открыть огонь был отдан как раз Виталием Марковым (в украинской транскрипции - Маркив). На свою беду Марков оказался бипатридом: ещё в 2003 году его семья перебралась в Италию на ПМЖ. Там его и арестовали в июне 2017 года.

Гибель журналистов, миномётный обстрел, добробаты – знакомая картинка, правда? По сути, Марков – это вторая Надежда Савченко. Только вот между этими случаями – пропасть. В защиту Савченко вопиело всё мировое сообщество во главе с экс-президентом США Бараком Обамой. «Освободите Савченко, мистер Путин». В результате Савченко обменяли на двух россиян. У Маркова такой мощной «крыши» нету. Его покровители – украинская власть и украинская диаспора в Италии, которая оплачивала адвокатов, организовывала акции и с молчаливым укором сидела на судебных заседаниях.

Любопытный факт: судья присудил Маркову 24 года тюрьмы, на 7 больше запрошенного прокурором. По одной из версий, виновата в этом как раз диаспора. В Италии, где долгие годы ведут борьбу с мафией, крайне нервно реагируют на любые попытки оказывать давление на суд. А вышиванковые сидения на заседаниях вполне могут сойти за такие попытки.

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Но плохое паблисити украинцы заработали в Италии ещё до приговора Маркову. Прошлой осенью итальянцев потряс случай в римском метрополитене: двое украинцев явно нацистких убеждений вначале оскорбили, а затем и ранили двух пассажиров – выходца из ЮВА и... украинку, которая за него вступилась. Один из украинцев громко кричал, что он «фашист», так что итальянцам даже перевод был не нужен, чтобы оценить происходящее. «...Раньше в Италии было мнение, что все эти истории о нацистах – русская пропаганда, то после инцидента в метро многие поверили, что есть в этом доля правды», – заявил тогда итальянский журналист Фабио Морра в комментарии украинским коллегам.

Кстати, не исключено, что повнимательнее присмотреться к украинской диаспоре итальянцев заставил как раз этот подзабытый уже инцидент. По крайней мере как раз тогда итальянская пресса взялась искать информацию об украинских националистах, которые навели мосты с радикалами из Италии. «...Не исключено, что украинские парни, которые приезжают на работу в Италию... воевали. Они прошли военную подготовку и пропитаны ультранационалистической пропагандой. И вместе с ними небольшая часть этого конфликта также прибывает в нашу страну», – писало в конце прошлого года итальянское издание Voxcomm. Похоже, что итальянцы ошиблись лишь в мере. Совсем не небольшая.

Каемся, самую смачную подробность обысков мы приберегли на потом. Среди найденного, помимо символики и автоматов – Matra Super 530. Ракета класса «воздух-воздух».

Невероятные приключения итальянцев на Донбассе

Участие в конфликте граждан из стран ЕС и конкретно Италии известно по многим источникам. «Поляки уехали, австрийцы, итальянцы. А нам ехать было некуда – нас дома ждут спецслужбы. Пришлось оставаться тут нелегально», – приводило в 2018 году слова одного из бойцов «Айдара» РИА Новости. «Французы, итальянцы, американцы, россиянин (ФСБшник) – тоже были на передке, воевали с нами. Польский журналист привозил сына оставлял на 2 недели в штабе, чтобы помогал», – а это уже откровения бойца батальона УДА «Аратта», записанные журналистами 0564.ua.

Из похвальбы украинских СМИ нам известны имена по крайней мере двоих граждан Италии, которые принимали (принимают) участие в конфликте на Донбассе: Джузеппе Донини и Уолтер Неббиоло. В сюжете не говорится, в каком именно подразделении воевали итальянцы. Однако из последующих публикаций можно понять, что это один из добробатов, поскольку в дальнейшем Донини перешёл в 24 ОМБр ВСУ, легализовав своё участие в войне.

Причина для такой рокировки была весомой: побратим Донини – Уолтер – поехал в отпуск в Италию. Где его и арестовали по обвинению в наёмничестве. Случилось это как раз в начале осени 2018 года. А сам Джузеппе развернул бурную деятельность по легализации, даже обращался к Порошенко с просьбой дать ему гражданство.

С 2016 года телеканал ТСН и журналист Андрей Цаплиенко успели превратить из итальянских добровольцев в пропагандистский лубок. Тот же Донини в одном из роликов рассказывает, что он воюет тут (на Донбассе), чтобы завтра война не пришла в Италию. Т.е. повторяет раскрученный тезис об Украине и украинском конфликте как форпосте Европы и передовой линии обороны против российской агрессии. Раскрученный, к слову, ещё Адольфом Гитлером. Тот в своё время тоже втюхивал объединённой (им же) Европе, что противостоит коммунистическому вторжению.



Джузеппе Донини (фото: кадр из видео)

Нет, это не притянутое сравнение. Вот стоп-кадр из ролика о Донини. Вот и он – в центре. В примечательной футболке. Её центральный элемент предусмотрительно закрыт ремнём автомата, но изображение узнаваемо. Это военно-морской флаг нацистской Германии. Обычно там содержится свастика, но в данном конкретном случае - череп и кости. Однако аллюзия более чем прозрачная.

Пока непонятно, знаком ли Донини с кем-то из арестованных. Но это вполне возможно, учитывая, как все они трогательно любят и хранят нацистскую символику.

Впрочем, главное даже не это. Дело Рокелли и прошлогодняя выходка украинцев в римском метро дали итальянцам лишь слабый абрис явления «украинская проблема». Однако арест Уолтера Неббиоло говорит о том, что внимательно присматриваться к ней компетентные органы стали уже тогда. Более того, сообщается, что операцию готовили почти год и вполне может статься, что ниточка потянулась как раз с ареста Неббиоло.

Вряд ли украинские нацисты осознают, что Марков, с которым они теперь носятся так же, как когда-то с Савченко, вчера резко перестал быть главной внешнеполитической заботой Украины. А сами они своими шашнями с итальянскими нацистами подложили Украине грандиозную свинью. Поди теперь разбери, какие из нацистов (украинские или итальянские) эту ракету припрятали.

В общем, картина форпоста Европы стремительно рушится. И проклёвывается то, что и должно: рассадник нацистов, преступников и террористов, расползающихся по Европе.