У итальянских неонацистов изъята ракета класса «воздух – воздух»

В рамках спецоперации против крайне правых экстремистов полиция Италии обнаружила и изъяла ракету класса «воздух – воздух», сообщил телеканал Rai News.

Во время расследования дела о воевавших в Донбассе итальянцах в городе Павия на севере Италии правоохранительные органы обнаружили склад с вооружением: в нем находились нацистская символика, ракета класса «воздух – воздух» и другое оружие, сообщает «Интерфакс».

Обнаруженным складом владели два мужчины из Италии и Швецарии, которые были задержаны в гостинице недалеко от итальянского аэропорта Форли на севере страны. По мнению полиции, мужчины пытались продать эту ракету на черном рынке.

Напомним, между Италией и Украиной взаимоотношения усложнились после приговора судом Италии в виде лишения свободы на 24 года военнослужащему украинской Национальной гвардии Виталию Маркиву, которого признали виновным в содействии убийству в Донбассе в 2014 году фотографа Андреа Роккелли и его переводчика из России Андрея Миронова.