«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Взгляд
15 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
Разделы

Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...

Нет у революции конца

Николай Проценко, экономический обозреватель
14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Кого будет люстрировать Зеленский

    Что сделал бы с грузинами Гитлер

    Китайская угроза для России – это миф

      Перейти а раздел…

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:«Уральские авиалинии» оштрафовали за провоз в Россию грузина без визы
            Канделаки дала совет участникам воскресной акции оппозиции в МосквеЕвропе предложили прекратить конфликт в Донбассе «одним звонком»Россияне поддержали ограничение использования гаджетов в школахСтала известна причина смерти молодого российского биатлониста
            В России могут создать черный список усыновителейНа Украине заявили о пяти паспортах Порошенко на разные именаMicrosoft собралась удалять аккаунтыСтало известно о переименовании Boeing 737 MAX
            Киевский журналист назвал цель участия украинцев в митингах оппозиции в МосквеУкрашенный символикой нацистов джип заметили на УкраинеНАСА объяснило, почему американцев еще нет на Луне или МарсеЛопырева оценила фигуру Собчак и назвала Бузову «бездарностью»

            Главная тема


            Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

            «Мы очень либеральная страна»


            Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве

            историческая драма


            Британские СМИ: Новый сериал о России выставил жителей Запада полными идиотами

            «правовой пласт»


            МИД посоветовал Украине обновить знания о европейской цивилизации

            Видео

            критика люстрации


            Запад боится потерять контроль над Украиной

            санкции против госдолга


            Америка готовит рублю серьезное испытание

            переброска по воздуху


            Для доставки С-400 в Турцию потребовалась особая срочность

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Дотянуться до дна


            Константин Кондрашин: Как избавиться от Габунии

            Прозрение либералов


            Алексей Алешковский: Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

            Пешечные атаки


            Геворг Мирзаян: Америка начала танкерную войну с Ираном

            на ваш взгляд


            Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?


            Андрей Манчук

            «Героям слава!» по-итальянски звучит совсем не так, как по-украински

            Андрей Манчук
            политолог
            		 15 июля 2019, 11:52

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В итальянском городе Павия вынесен сенсационный обвинительный приговор участнику Евромайдана и АТО Виталию Маркиву. Тридцатилетний выходец из Тернопольской области, который давно проживал в Италии и имеет гражданство этой страны, участвовал в событиях киевского Евромайдана, а затем воевал под Славянском в составе Национальной гвардии Украины. Согласно вердикту итальянского суда, он несет ответственность за смерть фотографа Андреа Рокелли и его российского коллеги Андрея Миронова. Эти журналисты погибли 24 мая 2014 года, в результате минометного обстрела – вскоре после того, как итальянец опубликовал знаменитое фото местных детей, которые спасались в подвале от разрушительного обстрела.  

            Маркив подрабатывал в Италии на лесопилке, а также был ди-джеем в небольшом ночном клубе. Он приехал в Киев вскоре после начала протестных акций в центре украинской столицы и стал членом «Самооброны Майдана», в которую вошли представители разнообразных националистических группировок. А уже в самом начале АТО записался добровольцем в новосозданный батальон Национальной гвардии им. Сергея Кульчицкого, возглавил там взвод, и быстро прославился благодаря интервью на военно-патриотическую тематику, которые охотно брали у него журналисты.

            Дело Маркива расследовалось, начиная с 2017 года, когда он был арестован итальянской полицией. Против «ветерана АТО» свидетельствовала итальянская журналистка Илария Морани и французский журналист Уильям Рогелон, раненный во время  этого рокового обстрела. По версии следствия, он отдал своим подчиненным приказ «стрелять по всему, что шевелится, в радиусе двух километров». Кроме того, следствие прослушивало телефонные разговоры украинца с его родными, а также получило в свое распоряжение сделанные под Славянском фотографии – которые, судя по всему, могут содержать дополнительные улики против бывшего военнослужащего Нацгвардии. 

            Прокуратура требовала для Маркива 17 лет тюрьмы – однако суд принял в итоге гораздо более жесткое решение. Обвиненным в преступлении добробатовец был осужден в итоге на срок 24 года – а, кроме того, он должен будет выплатить материальную компенсацию семье убитого итальянского фотокорреспондента. Этот суровый вердикт вызвал в Украине настоящий политический шок.

            Украинская патриотическая общественность сходу запела свои привычные песни о заговоре Кремля  – и сама мысль о том, что украинский «патриот» причастен к убийству гражданских лиц, априори представляется провокацией или ложью,  несмотря на множество подобных трагедий, которые случились за минувшую пятилетку. 

            Фото: Pavlo Gonchar/Zumapress/Global Look Press

            Киевские политологи и эксперты выстраивают длинные конспирологические цепочки антиукраинского заговора, которые якобы тянутся от итальянских судей и прокуроров непосредственно в кабинет к Владимиру Путину, радикалы готовят акции у посольства Италии, а топовые политики один за другим вступаются за украинского узника, называя его новым европейским Сенцовым.

            Глава МВД Украины Арсен Аваков объявил националиста жертвой «агрессивной России», пообещав обжаловать его приговор, Юлия Тимошенко потребовала защитить «гражданина и бойца» Маркива, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко гневно обвинил Европу в том, что она «давно продала свои принципы за российские деньги».

            Оперативно высказался и президент Владимир Зеленский, который поручил профильным министерствам спасти старшего сержанта Маркива. «Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К этому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном», – заявил он в своем сообщении, явно рассчитанном на патриотический электорат, мобилизовавшийся в канун предстоящих выборов в украинский парламент.

            Но дальше всех зашел бывший лидер «Правого сектора*» Дмитрий Ярош. В своем сообщении на фейсбуке он соверешенно открыто призвал захватывать итальянских граждан, которые находится на территории Украины. 

            «В связи с решением итальянского «независимого» суда в так называемом «деле Виталия Маркива» предлагаю провести спецоперацию. Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину (помощь Украинской Добровольческой Армии гарантирую!). Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «наиобъективнейший» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», – пошутил украинский националист, который давно привык к полной безнаказанности за слова ненависти и вражды, свято веря в то, что депутатская неприкосновенность защитит его и от европейского правосудия.

            Между тем, резонансный приговор Маркиву говорит о том, что европейские власти не обращают внимания на официальный статус украинских политиков. Сразу после оглашения вердикта суд направил запрос об открытии уголовного производства в отношении сослуживца Виталия Маркива – депутата Верховной рады Богдана Маткивского, который приехал в Павию, и, судя, по фотоснимкам, пребывал в самом угнетенном состоянии духа. Ведь он тоже находился в Славянске в момент убийства работников СМИ, командуя подразделением нацгвардейцев. А, значит, тоже может стать объектом расследования со стороны итальянской власти. 

            Конечно, все это является исключительно значимым прецедентом. Многочисленные преступления националистов практически никогда не расследуются в самой Украине – несмотря на то, что их тщательно документируют международные правозащитные группы, которых никак нельзя обвинить в сотрудничестве с Кремлем. Однако теперь очевидно, что преступников можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы – чтобы добиться там справедливости и защиты. 

            «Приговор Маркиву создал повод, позволяющий преследовать всех военнослужащих ВСУ, участвовавших в АТО, если их удастся застать за границей. Можно не сомневаться, что и это – только начало. Если Украина и сейчас смолчит, то охота на украинских патриотов начнется по всему миру», – пишет об этом националистический публицист Сергей Ильченко, призывая Зеленского немедленно отозвать посла Украины в Италии. В статье с говорящим заголовком «Почему Маркив имел право убить Рокелли» он требует возложить ответственность на самих погибших, называя покойных журналистов преступниками:

            «Защита должна была действовать агрессивно и наступательно, заявляя, что речь идет об уничтожении двух членов незаконных вооруженных формирований, совершенном ВСУ в рамках законного государственного насилия – а это вообще исключает факт преступления. Как компромисс, в качестве жеста доброй воли с украинской стороны – и со стороны адвокатов, нанятых украинской стороной – еще могла быть принята версия о том, что погибшие, возможно – возможно, хотя и не наверняка! – не являлись террористами. Но при этом они все равно были уголовными преступниками, незаконно проникшими на территорию Украины, въехавшими на собственный страх и риск, с корыстными целями, в район боевых действий и пострадавшими по собственной вине».

            Итак, украинская общественность обвиняет итальянцев в цивилизационном предательстве – хотя еще вчера она представляла ту же Европу идеальным воплощением справедливости, законности и порядка.

            «Дорогие патриоты, я правильно понимаю, что итальянский суд вынес по нацгвардейцу Маркову политически мотивированное решение под давлением местных властей в угоду Путину? В одной из ведущих стран ЕС не только нет справедливого суда, но, оказывается, нет даже разделения властей. И верховодит там Путин. Но тогда вопрос – а зачем нам в таком случае этот ЕС?», – иронизирует по этому поводу киевский журналист Вячеслав Чечило. 

            От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами, как они привыкли поступать с российскими триколорами. Однако это лишь в который раз подчеркнет, что Украина так и не стала за эти годы Европой.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Нет у революции конца

            Николай Проценко, экономический обозреватель
            14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Золото с куполов уже снято

            Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
            Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
            Обсуждение: 35 комментариев

            Порнократия как засилье непотребства

            Дометий Завольский, историк-архивист
            В раннем Средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
            Обсуждение: 54 комментария

            Америка начала танкерную войну с Ираном

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Решить проблему пробок раз и навсегда

            Антон Крылов, журналист
            Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
            Обсуждение: 66 комментариев

            Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

            Алексей Алешковский, сценарист
            Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
            Обсуждение: 63 комментария

            Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин

            Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
            Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
            Обсуждение: 76 комментариев

            Украину ждет очередная война олигархов

            Глеб Простаков, журналист
            Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Этническая преступность и национальный суицид

            Дмитрий Юрьев, политолог
            Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
            Обсуждение: 62 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............