«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

В итальянском городе Павия вынесен сенсационный обвинительный приговор участнику Евромайдана и АТО Виталию Маркиву. Тридцатилетний выходец из Тернопольской области, который давно проживал в Италии и имеет гражданство этой страны, участвовал в событиях киевского Евромайдана, а затем воевал под Славянском в составе Национальной гвардии Украины. Согласно вердикту итальянского суда, он несет ответственность за смерть фотографа Андреа Рокелли и его российского коллеги Андрея Миронова. Эти журналисты погибли 24 мая 2014 года, в результате минометного обстрела – вскоре после того, как итальянец опубликовал знаменитое фото местных детей, которые спасались в подвале от разрушительного обстрела.

Маркив подрабатывал в Италии на лесопилке, а также был ди-джеем в небольшом ночном клубе. Он приехал в Киев вскоре после начала протестных акций в центре украинской столицы и стал членом «Самооброны Майдана», в которую вошли представители разнообразных националистических группировок. А уже в самом начале АТО записался добровольцем в новосозданный батальон Национальной гвардии им. Сергея Кульчицкого, возглавил там взвод, и быстро прославился благодаря интервью на военно-патриотическую тематику, которые охотно брали у него журналисты.

Дело Маркива расследовалось, начиная с 2017 года, когда он был арестован итальянской полицией. Против «ветерана АТО» свидетельствовала итальянская журналистка Илария Морани и французский журналист Уильям Рогелон, раненный во время этого рокового обстрела. По версии следствия, он отдал своим подчиненным приказ «стрелять по всему, что шевелится, в радиусе двух километров». Кроме того, следствие прослушивало телефонные разговоры украинца с его родными, а также получило в свое распоряжение сделанные под Славянском фотографии – которые, судя по всему, могут содержать дополнительные улики против бывшего военнослужащего Нацгвардии.

Прокуратура требовала для Маркива 17 лет тюрьмы – однако суд принял в итоге гораздо более жесткое решение. Обвиненным в преступлении добробатовец был осужден в итоге на срок 24 года – а, кроме того, он должен будет выплатить материальную компенсацию семье убитого итальянского фотокорреспондента. Этот суровый вердикт вызвал в Украине настоящий политический шок.

Украинская патриотическая общественность сходу запела свои привычные песни о заговоре Кремля – и сама мысль о том, что украинский «патриот» причастен к убийству гражданских лиц, априори представляется провокацией или ложью, несмотря на множество подобных трагедий, которые случились за минувшую пятилетку.

Киевские политологи и эксперты выстраивают длинные конспирологические цепочки антиукраинского заговора, которые якобы тянутся от итальянских судей и прокуроров непосредственно в кабинет к Владимиру Путину, радикалы готовят акции у посольства Италии, а топовые политики один за другим вступаются за украинского узника, называя его новым европейским Сенцовым.

Глава МВД Украины Арсен Аваков объявил националиста жертвой «агрессивной России», пообещав обжаловать его приговор, Юлия Тимошенко потребовала защитить «гражданина и бойца» Маркива, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко гневно обвинил Европу в том, что она «давно продала свои принципы за российские деньги».

Оперативно высказался и президент Владимир Зеленский, который поручил профильным министерствам спасти старшего сержанта Маркива. «Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К этому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном», – заявил он в своем сообщении, явно рассчитанном на патриотический электорат, мобилизовавшийся в канун предстоящих выборов в украинский парламент.

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Но дальше всех зашел бывший лидер «Правого сектора*» Дмитрий Ярош. В своем сообщении на фейсбуке он соверешенно открыто призвал захватывать итальянских граждан, которые находится на территории Украины.

«В связи с решением итальянского «независимого» суда в так называемом «деле Виталия Маркива» предлагаю провести спецоперацию. Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину (помощь Украинской Добровольческой Армии гарантирую!). Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «наиобъективнейший» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», – пошутил украинский националист, который давно привык к полной безнаказанности за слова ненависти и вражды, свято веря в то, что депутатская неприкосновенность защитит его и от европейского правосудия.

Между тем, резонансный приговор Маркиву говорит о том, что европейские власти не обращают внимания на официальный статус украинских политиков. Сразу после оглашения вердикта суд направил запрос об открытии уголовного производства в отношении сослуживца Виталия Маркива – депутата Верховной рады Богдана Маткивского, который приехал в Павию, и, судя, по фотоснимкам, пребывал в самом угнетенном состоянии духа. Ведь он тоже находился в Славянске в момент убийства работников СМИ, командуя подразделением нацгвардейцев. А, значит, тоже может стать объектом расследования со стороны итальянской власти.

Конечно, все это является исключительно значимым прецедентом. Многочисленные преступления националистов практически никогда не расследуются в самой Украине – несмотря на то, что их тщательно документируют международные правозащитные группы, которых никак нельзя обвинить в сотрудничестве с Кремлем. Однако теперь очевидно, что преступников можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы – чтобы добиться там справедливости и защиты.

«Приговор Маркиву создал повод, позволяющий преследовать всех военнослужащих ВСУ, участвовавших в АТО, если их удастся застать за границей. Можно не сомневаться, что и это – только начало. Если Украина и сейчас смолчит, то охота на украинских патриотов начнется по всему миру», – пишет об этом националистический публицист Сергей Ильченко, призывая Зеленского немедленно отозвать посла Украины в Италии. В статье с говорящим заголовком «Почему Маркив имел право убить Рокелли» он требует возложить ответственность на самих погибших, называя покойных журналистов преступниками:

«Защита должна была действовать агрессивно и наступательно, заявляя, что речь идет об уничтожении двух членов незаконных вооруженных формирований, совершенном ВСУ в рамках законного государственного насилия – а это вообще исключает факт преступления. Как компромисс, в качестве жеста доброй воли с украинской стороны – и со стороны адвокатов, нанятых украинской стороной – еще могла быть принята версия о том, что погибшие, возможно – возможно, хотя и не наверняка! – не являлись террористами. Но при этом они все равно были уголовными преступниками, незаконно проникшими на территорию Украины, въехавшими на собственный страх и риск, с корыстными целями, в район боевых действий и пострадавшими по собственной вине».

Итак, украинская общественность обвиняет итальянцев в цивилизационном предательстве – хотя еще вчера она представляла ту же Европу идеальным воплощением справедливости, законности и порядка.

«Дорогие патриоты, я правильно понимаю, что итальянский суд вынес по нацгвардейцу Маркову политически мотивированное решение под давлением местных властей в угоду Путину? В одной из ведущих стран ЕС не только нет справедливого суда, но, оказывается, нет даже разделения властей. И верховодит там Путин. Но тогда вопрос – а зачем нам в таком случае этот ЕС?», – иронизирует по этому поводу киевский журналист Вячеслав Чечило.

От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами, как они привыкли поступать с российскими триколорами. Однако это лишь в который раз подчеркнет, что Украина так и не стала за эти годы Европой.