Италия обвинила депутата Рады в причастности к убийству

Суд итальянского города Павия постановил направить в прокуратуру Рима представление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Богдана Маткивского, подозреваемого в соучастии в убийстве. Об этом сообщил украинский посол в Италии Евгений Перелыгин.

«Цитирую по памяти: направить в римскую прокуратуру представление прокурора суда города Павия об открытии дела против непосредственного руководителя бойца нацгвардии Украины Виталия Маркива во время событий у горы Карачун в 2014-м, народного депутата Украины Богдана Маткивского за соучастие в убийстве», – сообщил посол на своей странице в Facebook.

Маткивский, по словам дипломатического представителя, вернулся на Украину.

Богдан Маткивский является внефракционным депутатом Верховной рады, избранным по мажоритарному округу во Львовской области. Итальянский суд считает его руководителем бойца нацгвардии Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб журналист и российский правозащитник Андрей Миронов.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и генпрокуратуре вернуть Маркива на родину, а глава МВД Украины Арсен Аваков обещал, что приговор в отношении силовика будет обжалован.

Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор*» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей «упаковать десяток итальянцев».

В день оглашения приговора полторы сотни украинцев устроили под посольством Италии на Украине акцию протеста.