Зеленский бросает против российской армии иностранные ЧВК

Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле, речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится ко встрече с этими «солдатами удачи»?

«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», – объявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский. Днем ранее глава киевского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что число иностранных добровольцев уже «перевалило за тысячу человек и заявки продолжают приходить». На Украину прибыли граждане 16 стран, передавало РИА Новости слова Кулебы.

«В числе «иностранных легионеров» на Украину могут засылаться сотрудники западных ЧВК, при этом для России они – международные террористы со всеми вытекающими последствиями», – отметил военный эксперт, главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Показательно, и что правительства западных стран относятся к своим «добровольцам» как к тем, кем они эти люди являются в реальности – как к наемникам. На официальном уровне потенциальных солдат удачи жестко предостерегают от «туристических поездок» на позиции ВСУ.

Так власти Австрии напомнили, что закон не позволяет гражданам этой страны вступать в войну за другие государства – в противном случае человек должен быть лишен гражданства, сообщила «Российская газета» со ссылкой на венскую Die Presse. Как передает французское радио RTL, в Париже в среду превентивно задержали 14 бойцов Иностранного легиона (что характерно, украинского происхождения), и 13 «гражданских добровольцев», которые уже готовились к выезду на Украину.

Руководство Британии, активнее других стран поддерживающее Киев, также предупредило об ответственности подданных, решивших повоевать за Украину. «Они нарушают британское законодательство, и есть возможность, что они попадут под следствие по возвращении. Это одна из причин, по которым мы категорически не рекомендуем британским гражданам ехать на Украину», – цитировал ТАСС заявление официального представителя премьера Бориса Джонсона. Власти США также настоятельно не рекомендуют американцам посещать Украину с любыми целями, напомнила в среду сотрудница пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер. Еще раз отметим, что речь идет об официальных заявлениях – не исключено, что как часть операции прикрытия.

По данным российского министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников. На прошлой неделе через Польшу в страну прибыли 200 наемников из Хорватии, они влились в нацбатальон на юго-востоке Украины, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «В Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве», – добавил он.

Военному атташе балканской страны указали на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, который принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году. По данным МО России, на данный момент Шелер занимается формированием отрядов хорватских наемников для отправки на Украину. Вполне вероятно, что на хорватов выбор пал в силу опыта последних в многочисленных балканских войнах 1990-х годов. Как бы то ни было,

все западные наемники, которые прибудут на Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного,

констатировал Конашенков.

«На фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний», – констатировал Конашенков.

По сведениям Минобороны, активная вербовка бойцов ЧВК на Украину ведется военной разведкой Соединенных Штатов. Как уточнил Конашенков, в первую очередь вербуются сотрудники крупнейших частных военных компаний, таких как Academi (ранее известной как Blackwater), DynCorp и Cubic.

Добавим, что в декабре прошлого года бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что некая ЧВК из Великобритании «плотно обживала юг Украины», в частности район строительства новой военно-морской базы в Очакове, возводимой при помощи британцев. На военный аэродром Кульбакино, ныне занятый российскими войсками, тогда регулярно приходили «борта из Альбиона». Их также охраняли бойцы английской ЧВК, которые базировались в Николаеве.

Военный эксперт Коротченко предполагает – сейчас под видом «волонтеров-добровольцев» для ведения боевых действий против российских войск могут засылать не только сотрудников частных военных компаний, но и бойцов сил специальных операций стран НАТО. В любом случае, подчеркнул эксперт – те иностранные профессиональные военные, которые прибывают и намерены прибывать в зону спецоперации для укрепления украинской армии –

«это люди, которые хотят заниматься террором, убивать и иметь на это полную индульгенцию».

«С ними не стоит даже вступать в какие-либо переговоры», – уверен собеседник. Иностранные наемники, в случае их прибытия на Украину во время спецоперации наших войск, должны уничтожаться вооруженными силами России, подчеркнул Коротченко. «Как только пересекут границу между странами НАТО и Украиной», – подчеркнул собеседник.

Впрочем, маловероятно, что западные «спецы» из ЧВК будут напрямую участвовать в столкновениях с российскими войсками, со своей стороны отмечает военный эксперт Андрей Прокаев. «Поэтому, если иностранные ЧВК будут активно развертывать свой персонал на Украине, то, во-первых, они будут набирать выходцев с Украины или из других постсоветских стран, чтобы их нельзя было сильно отличить от местных, – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. – Во-вторых, задействуют свой персонал подальше от зоны боевых действий, благо военных специальностей много. Эксперту радиоэлектронной разведки не обязательно быть на передовой. Они могут консультировать подразделения ВСУ, находясь во Львовской области или просто на западе Украины».

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«И для добровольцев, и для ЧВК есть определенные риски, – заметил Прокаев, – На Западе, скорее всего, есть понимание, что появление видео с убитыми сотрудниками ЧВК зарубежного происхождения (Британия, США и далее) даст России большой козырь. Это позволит ей показать, что российская армия воюет еще и с иностранным влиянием на Украине», – пояснил собеседник.

По мнению Прокаева, сейчас, пожалуй, большее внимание следует обратить на активизацию поставок западных вооружений на Украину. Уже начались поставки стрелкового вооружения, противотанковых гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексов и просто ЗРК, указал собеседник. «Нельзя сказать, что их много, но количество явно вырастет», – считает эксперт. Как пример, в четверг министерство экономики ФРГ одобрило передачу украинской стороне 2700 зенитных ракет типа «Стрела». Ранее издание Bild сообщило, что на Украину из Германии уже прибыло 500 ракет Stinger и 1 тысяча гранатометов Panzerfaust. Из США на нынешней неделе поставили Украине сотни «Стингеров», в том числе более 200 – только в понедельник, сообщили на телеканале NBC. Поставки идут в рамках масштабного пакета летальной и нелетальной помощи Украине, включая передачу противотанковых ракет Javelin, на сумму 350 млн долларов.

«Поставки тяжелого вооружения вроде современных танков производства США или НАТО, конечно, сейчас довольно сложно представить. Трудности возникнут и с поставками на Украину авиатехники. Однако страны-участницы альянса могут и уже предоставляют другие вещи, прежде всего, данные разведки. Это спутниковая и радиоэлектронная разведка, а также данные радиоперехвата. В ближайшем будущем обмен информацией между ВСУ и западными структурами будет только расти», – подчеркнул он.

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