Посол Украины в США пожаловалась на истощение запасов Stinger и Javelin у Киева

Посол Украины в США Оксана Маркарова на встрече с американскими сенаторами заявила, что у Киева заканчиваются переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin, пишет газета Politico со ссылкой на двух американских законодателей, присутствовавших на закрытой встрече.

«Маркарова заявила сенаторам, что у Украины почти закончились переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и в особенности противотанковые ракеты Javelin», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

По словам источников издания, украинский посол заявила, что украинские войска очень нуждаются в дополнительных поставках техники, в том числе летального оружия. Она обратилась к сенаторам США с просьбой увеличить военную помощь Киеву.

Она также призвала Вашингтон ужесточить санкции в отношении Москвы, отмечает Politico.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.