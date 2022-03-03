Коротченко: Под прикрытием добровольцев на Украину могут прибыть западные ЧВК

«В числе «иностранных легионеров» на Украину могут засылаться сотрудники западных ЧВК, при этом для России они – международные террористы со всеми вытекающими последствиями», – сказал газете ВЗГЛЯД главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну прибудут первые из 16 тыс. иностранных наемников.

«Для Российской Федерации указанная категория лиц – международные террористы. Соответственно, они должны быть уничтожены вооруженными силами России, как только пересекут границу между странами НАТО и Украиной», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт сомневается, что этих людей возможно интегрировать в структуры ВСУ. «Многие из них не знают языка, не понимают театра военных действий. Очевидно, это люди, которые хотят заниматься террором, убивать и иметь на это полную индульгенцию. С ними не стоит даже вступать в какие-либо переговоры», – уверен собеседник.

Коротченко также считает, что в числе «добровольцев» будут засылаться подготовленные отряды из западных ЧВК. «Создание данного иностранного легиона – лишь легендирование (создание легенды и доведение ее до оппонента), чтобы сотрудники ЧВК, а, возможно, и бойцы сил специальных операций стран НАТО могли попасть на Украину и вести там боевые действия против России. Этого нельзя исключать», – полагает эксперт.

«Любой вооруженный международный террорист представляет собой большую угрозу и его необходимо уничтожить», – заключил Коротченко.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в страну вскоре прибудут первые из 16 тыс. иностранных наемников, чтобы воевать против России. Он добавил, что украинские военные каждый день получают оружие от партнеров и «настоящих друзей».

В этот же день стало известно, что Министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2700 зенитных ракет Украине. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust. «Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», сообщили РИА «Новости».

При этом из США на текущей неделе поставили Украине «сотни» зенитно-ракетных комплексов Stinger, в том числе более 200 – только в понедельник, сообщили на телеканале NBC. Отмечается, что поставки были осуществлены в рамках масштабного пакета «летальной и нелетальной» помощи Украине, включая противотанковые ракеты Javelin, на сумму 350 млн долларов.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что безумная накачка Украины вооружениями – это отражение политики Запада в стиле «все средства хороши».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.

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