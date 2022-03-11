Чем сирийские добровольцы помогут войскам России на Украине

Взгляд
11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
Разделы

Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Европа разрешила нападения на русских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русских просто терпели – во многом, из-за денег и из-за «приличий». Сейчас приличия слетели, как с яблонь белый дым. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
То, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

Алексей Блюминов
Алексей Блюминов, публицист
Поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Небензя: На Украине работала сеть биолабораторий по усилению свойств смертельных болезней
    Минобороны заявило о подрыве украинскими неонацистами здания физтеха в Харькове ЕК назвала сроки отказа от газа, нефти и угля из России Гражданам России затруднили открытие счетов в банках Грузии СМИ: Ограничения против Meta не затронут WhatsApp
    В Минске опровергли украинский фейк о ракетном ударе по белорусской деревне Пушков: Деятельность Meta на территории России может быть сведена к нулю В США намерены запретить импорт водки, алмазов и морепродуктов из России Граждан не будут наказывать за обход блокировки Instagram
    YouTube заблокирует государственные СМИ РФ и удалит контент о спецоперации на Украине РФ предупредила об угрозе гражданской авиации из-за поставок Западом ПЗРК Украине Российский офицер рассказал о своем подвиге на Украине Скончался сценарист «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

    указ байдена


    В США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

    советская разработка


    В Крыму упал еще один украинский беспилотник Ту-141

    экстремистская соцсеть


    Российские звезды и политики начали массово покидать Instagram

    Видео

    освобождение города


    Успех спецоперации на Украине зависит от Мариуполя

    последствия санкций


    Люди Запада впервые почувствуют тяжесть конфликта с Россией

    заход в чужие порты


    Запад пытается загнать в угол ВМФ России

    война на рынках


    Десять выгод Китая от экономического передела мира

    международный суд


    Япония увидела в России Китай

    степень враждебности


    Вадим Трухачёв: России нужен пятиуровневый список недружественных стран

    новые правила


    Юрий Васильев: Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

    предмет ненависти


    Игорь Мальцев: Европа разрешила нападения на русских

    на ваш взгляд


    Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?

    Чем сирийские добровольцы помогут войскам России на Украине

    Среди народа Сирии российская операция на Украине нашла массовую поддержку
    		   11 марта 2022, 21:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгений Крутиков

    Уже в ближайшее время участниками российской операции на Украине могут стать иностранцы – и прежде всего, судя по всему, добровольцы из Сирии. Насколько серьезную военную силу могут представлять собой эти люди, какие именно задачи они будут выполнять – и каким путем будут доставлены в район боевых действий?

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поддержал идею отправки для участия в спецоперации на Украине иностранных добровольцев. Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что уже поступило много заявок, причем больше всего с Ближнего Востока – 16 тыс. человек.

    «К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении», – сказал Шойгу.

    Президент поддержал это предложение, отметив, что «западные спонсоры Украины» уже направляют наемников в зону боевых действий, причем делают это открыто, «пренебрегая всякими нормами международного права». «Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», – сказал Владимир Путин.

    В истории современной России еще не было случая привлечения к военным действиям иностранных граждан, пусть и на добровольной основе. Правда, если вчитываться в слова президента, то можно предположить, что воевать иностранцы будут не в составе Вооруженных сил РФ, а в структуре ополчения ДНР и Народной милиции ЛНР. Но даже в этом случае молодым республикам придется спешно поправить некоторые свои законы и статьи Уголовного кодекса.

    В Донбассе и ранее воевали добровольцы из разных стран, среди которых доминировали сербы и леваки. Многие из них подверглись преследованиям на своей исторической родине после 2015 года. Особенно жестко обошлись с испанцами и итальянцами, поскольку в этих странах Евросоюза сильны фантомные боли еще с 1970-х годов, когда левацкое (троцкистское, маоистское) молодежное движение реально представляло угрозу общественной безопасности. А испанцы дополнительно комплексуют из-за расширенно толкуемого «сепаратизма» (Донбасс у Мадрида в одном ряду со Страной басков и Каталонией).

    Некоторые прижились в Донбассе. Но в целом это были личные порывы души, никакой организованной системы привлечения добровольцев-иностранцев не существовало. Ее и не могло быть, поскольку это был вопрос идеологии, а не денег.

    Относительно организованно в Донбасс уезжали из Осетии, а батальон «Пятнашка» с Ахрой Авидзба во главе и вовсе был главной «Интербригадой», в которой системную функцию выполнял сербский снайпер Деян Берич, более известный как «Деки». Помимо всего прочего, Деки родом из населенного пункта Путинцы (вот прямо так и называется, ударение только на втором слоге!) в автономном крае Воеводина, что добавляло и так харизматичному сербу шарма.

    Сейчас Сергей Шойгу прямо указал на Ближний Восток, то есть с высокой вероятностью на Сирию. Созданные за несколько лет гражданской войны специализированные сирийские воинские части, обученные и натасканные российскими инструкторами, простаивают без дела. Несколько бригад современного строя, сформированные не только из алавитов, но и из суннитов, шиитов и христиан, представляют из себя весьма грозную силу. Они заточены на наступательные операции тактического плана, имеют огромный боевой опыт и абсолютно безжалостны.

    Идеологическая подготовка там на высоте, и если им доходчиво объяснить, что Бандера – это такой Абу Бакр аль-Багдади, только без бороды, то им станет понятен смысл происходящего. 16 тыс. человек личного состава – это три полноценные дивизии, что сопоставимо с Народной милицией ЛНР.

    Есть данные, что представители Минобороны РФ находятся в контакте с сирийскими военкоматами, куда обращаются добровольцы. Президент Путин поручил проработать возможность доставки этих людей в Донбасс, а значит возникает вопрос логистики.

    Турция, как известно, временно закрыла проливы для военных судов, но никто не мешает привести их на обычном контейнеровозе под Панамским флагом. Это называется на морском языке bareboat charter – фрахтование судна без экипажа и даже без заполнения судовой роли. Во время Карибского кризиса таким образом на Кубу целые дивизии отправляли. Кстати, если нет юридического желания принимать сирийцев на территории России (утомишься им рабочие визы оформлять в таком количестве), то вскоре падет Мариуполь. А там огромный промышленный порт. И виза не нужна.

    Альтернатива – военно-транспортная авиация, которая с легкостью получит коридор через Турцию. Анкара объективно заинтересована в сокращении сирийских правительственных сил, пусть даже и временном.

    Конечно, это решение имеет не столько практическое, сколько идеологическое значение. Западные страны открыто приступили к отправке наемников на Украину, а Зеленский вместе с Радой оперативно подправили свое законодательство, которое теперь максимально дружелюбно настроено к любым иностранцам с оружием. Лишь бы «хероям слава» кричать умели без запинки. Из Польши и Литвы постоянно приходят сообщения о якобы отправке на Украину чуть ли не тысяч добровольцев.

    И у них с логистикой гораздо сложнее, чем в Сирии. Во Львов эти борцы с Россией еще доедут, но вот попасть прямо на фронт – уже проблема. Реально помочь окруженным украинским частям в Донбассе они не смогут точно, не говоря уже о том, что Киев уже фактически списал несколько крупных группировок, оставив их без управления и связи. Мариуполь предоставлен сам себе, а якобы контратаковавшая группировка в Харьковской области разбита. Да и как они даже до Киева доберутся? На такси?

    Есть, правда, сложный международный термин: «интернационализация конфликта». Обычно в истории это означало вовлечение в боевые действия соседние и другие страны. Но на практике обойти эту сложность можно за счет чисто юридических действий. В конце концов, речь же не идет о привлечении к военным действиям регулярных войск другого государства (той же Сирии). Это инициатива частных лиц, которые своими ногами приходят в военкоматы по месту прописки и подписывают соответствующие бумаги. Следить за этим может аппарат военного атташе в Дамаске при получении соответствующих бумаг из Донецка и Луганска, которые теперь признаны, а значит являются субъектами международного права.

    А вот Южная Осетия до сих пор не озаботилась открытием собственного посольства в Дамаске, хотя уже неоднократно намекали на необходимость такого шага. А то могли бы выступить легитимными посредниками, как еще недавно это было в банковской сфере сотрудничества с Донецком и Луганском.

    Отдельный вопрос – насколько реально необходимы ближневосточные добровольцы для успеха украинской операции? После бурного продвижения фронт в ДНР и ЛНР изменил конфигурацию. Теперь значительные силы приходится направлять на котлы: окружаемые украинские группировки надо или принуждать сдаться или уничтожать.

    Но силы народных республик не резиновые. Продвижение далее может потерять темп, если не подпитывать его свежими частями. Удлиняется и коммуникация. Например, мосты через Северский Донец в ЛНР взорваны все до единого. Так что потребность в людях есть, не говоря уже необходимости держать резервы. Так что, если у неназванных жителей Ближнего Востока есть острое желание помочь России, которая им самим недавно очень помогла, то добро пожаловать.

    Для координации действий с арабоязычным контингентом есть отработанная схема. Через Сирию прошло невиданное даже в советское время количество переводчиков и переговорщиков. Обеспечить тактическое взаимодействие удавалось и в Пальмире, удастся и под Полтавой. Наверняка могут быть проблемы с адаптацией на местности, земли восточнее Днепра все-таки не песчаная пустыня. Но это вопрос того, какие именно задачи будут выполнять части, составленные из добровольцев. Разместить их по позициям – дело же командиров на земле.

    Надо сказать, что предложение Сергея Шойгу вызвало оживление не только на Ближнем Востоке. Подразделение вооруженных сил Центрально-африканской республики выпустило видеообращение, в котором выражает желание воевать вместе с Россией против украинских националистов.

    Аналогичные видеообращения опубликовали и некоторые вооруженные группы из Камеруна и ДР Конго. Это, конечно, совсем уж экзотика, да и в ЦАР своих дел достаточно, а сил и так не хватает. А боеспособность «джунглевых братьев» из Камеруна и ДР Конго сомнительна. Но порыв оценен. Люди искренне хотят помочь «большому белому царю», который весьма эффективно помогает им. И они не хотят денег, что уникально для тропической Африки. То ли это «мягкая сила» так заработала, то ли общая обстановка сказалась.

    Судя по тону сделанных на заседании Совета безопасности РФ заявлений, принципиальное решение о переброске иностранных добровольцев в Донбасс, скорее всего, уже принято. Более того, оно наверняка было заранее согласовано и с Башаром Асадом, и с прочими заинтересованными лицами.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •