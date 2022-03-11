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Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР
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Президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик.
«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это», – передает ТАСС слова главы государства.
Путин добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.
Отмечается также, что Шойгу предложил Путину передать вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие.
«У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону», – сказал министр обороны.
Ранее российский лидер согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
На Невзорова предложили завести уголовное дело за пост о канадском снайпере
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«На Невзорова нужно заводить уголовное дело об экстремизме за то, что он рекламирует убийцу», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал запись журналиста Александра Невзорова в соцсетях, где он в восторженных тонах рассказал о прибытии на Украину канадского снайпера «Вали», считающегося одним из лучших в мире.
Еще до «Вали» многие иностранные наемники, прошедшие многие горячие точки, бежали с Украины до начала российской спецоперации, говорит политолог, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Нужно понимать, что любой наемник едет не умирать, а убивать. Он привык работать в комфортных условиях. В особенности это касается снайперов – сидеть, прятаться, стрелять», – пояснил собеседник.
«Думаю, в текущей ситуации снайперское искусство «Вали» не пригодится. Может, он где-то успеет разок выстрелить, но, скорее всего, когда будет настоящий бой и настоящее огневое подавление, от него останутся одни ошметки, – полагает парламентарий. – Поэтому пускай приезжает – мы его с удовольствием упакуем».
Ранее журналист Александр Невзоров выложил в Instagram пост, в котором прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом «Вали». Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров. Является ветераном войн в Афганистане и Ираке. «Вали» уже вступил в Интернациональный легион Украины, сообщает канадская телекомпания CBC.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82 может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
«Никогда не питал иллюзий по поводу человеческих качеств Александра Невзорова», – написал на своей странице в Instagram заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. – «Но его последние экзерсисы по поводу операции наших вооруженных сил в Украине, на мой взгляд, переходят всякие границы и тянут, как минимум, на административку».
«Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – считает Манучаров.
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Войска ДНР освободили Волноваху
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Войска ДНР освободили город Волноваха, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин поддержал идею внешнего управления на уходящих из России иностранных предприятиях
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Нужно действовать решительно в отношении иностранных компаний, уходящих с российского рынка. Поэтому нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия «тем, кто работать хочет», заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться, мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят. Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, – здесь нужно действовать решительно... Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, легальных рыночных инструментов для этого достаточно. «Мы найдем легальные решения этих вопросов», – подчеркнул глава государства.
Ранее правительство России предложило ввести внешнюю администрацию на предприятиях, если зарубежные собственники необоснованно закрыли производство.
Путин: Адаптация экономики России приведет к повышению суверенитета страны
Экономика России адаптируется к новой ситуации, а это приведет к повышению независимости и суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 10 марта.
«Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям и, в конце концов, все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее глава страны заявил, что российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается.
Путин заявил о способности России решить все экономические проблемы
Российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что со временем граждане сориентируются и поймут, что «никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет».
«Да, есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания», – подчеркнул глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса.
Согласно закону, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Доброволец из России рассказал, как украинцы сообщили семье о его гибели
Доброволец из России Алексей рассказал, что украинцы позвонили его родным и сообщили о его гибели.
«При заходе сюда недели полторы назад, при освобождении этого населенного пункта, я узнал, что я сутки считаюсь погибшим у себя в России, на родине. Через определенное время получилось созвониться со своими близкими, объяснить, что все нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом доброволец отметил, что звонили из «украинской пропаганды, которая обзванивает семьи парней, говорит, что погибшие». «Мое тело должны были забрать из Луганской области, обозначили так. Слава богу, успели вовремя сообщить, что живой, здоровый», – сказал Алексей.
По словам добровольца, он приехал в Донбасс в 2016 году из Сибири.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуацию мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Путин: Санкции против России были бы введены Западом в любом случае
Запад принял бы санкции в отношении России в любом случае, как это было на протяжении многих лет, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг.
«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», – цитирует ТАСС Путина.
Он напомнил, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны, – прим. ВЗГЛЯД) не прекратили свое действие и были «унаследованы» Россией.
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«Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период», – заметил Путин.
Президент подчеркнул, что в настоящий момент санкционное давление носит комплексный характер и создает для России определенные проблемы и трудности.
«Санкционное давление было всегда. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации», – уверен Путин.
Ранее президент России заявил о способности страны решить все экономические проблемы.
Путин, Макрон и Шольц провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков, говоря о звонке, отметил, что лидеры «продолжили обсуждать тему Украины», передает РИА «Новости».
Пресс-служба кабмина Германии сообщила, что Шольц и Макрон поговорили с Путиным утром в четверг, в ходе переговоров «Германия и Франция потребовали от России немедленного прекращения огня, Макрон и Шольц настаивали на том, что любое решение этого кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией».
Ранее Макрон на фоне событий вокруг Украины заявил, что к России и россиянам необходимо относиться с уважением. До этого Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции обсудил ход переговоров между Москвой и Киевом и выразил готовность продолжить диалог при выполнении российских требований.
Также Путин по телефону обсуждал с Шольцем цели и задачи спецоперации на Украине, а также рассказывал об иностранных наемниках в рядах нацбатальонов.
Путин назвал просчетом Европы рост цен на энергоносители
Рост стоимости энергоресурсов в западных странах связан с их собственными просчетами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«А цены там растут, но не по нашей вине – это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%.
Стоимость газа в Европе побила рекорд. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если Европа перестанет покупать нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать.
Путин заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам нефти и газа в ЕС
Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг.
«Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем, [что] они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них», – цитирует ТАСС Путина.
«Это все очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов», – подчеркнул Путин.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
В Кремле заявили о постоянных запросах Киева на переговоры Путина и Зеленского
Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву», передает ТАСС.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что российской стороне необходимо вести переговоры с теми представителями Украины, кто обладает настоящей властью, а президент Владимир Зеленский этим человеком не является.
Лавров заявил о тщательном планировании Киевом нападения на республики Донбасса
Украинское руководство рассчитывало провести нападение на Донецкую и Луганскую народные республики в марте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
«Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал. Президент [России Владимир] Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.
Он добавил, что Киев тщательно прорабатывал планы нападения, оно должно было произойти в марте.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин: Газотранспортная система Украины загружена на 100%
Президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу.
«[На] сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт», – сказал Путин на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через территорию Украины.
Путин указал на сохранение Россией экспортного потенциала
У России сохраняется экспортный потенциал в поставке продуктов, есть и интерес зарубежных партнеров, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«Знаю, что планы на урожай, виды на урожай... в целом прогноз хороший. Уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он пояснил, что российские партнеры проявляют заинтересованность в поддержании контактов.
По словам главы государства, без России некоторым будет трудно решить вопрос с продуктами питания. «Трудно им будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия», – подчеркнул Путин.
Газета ВЗГЛЯД писала, что мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов, а цены на газ и нефть привели к беспрецедентному дефициту промышленных металлов и стоимости удобрений.