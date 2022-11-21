Мэр Читы покинул свой пост с целью отправиться в зону СВО

Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего – в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», – написал Сапожников в своем в Telegram-канале.

Он поблагодарил губернатора и правительство региона, жителей города, волонтеров, общественников, предпринимателей и работников служб, кто «помогает делать... город лучше».

«Да, (Сапожников – ред.) покинул пост, почему, о личных намерениях мы говорить не можем. Исполняющим обязанности назначен (первый замглавы) Андрей Викторович Гренишин», – уточнили РИА «Новости» в пресс-службе администрации Читы.

Сапожников возглавлял администрацию Читы с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Сапожникову 46 лет, женат, есть дочь.