Путин: Бойцы в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО Путин вручил госнаграды врио глав ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей 20 декабря 2022, 15:03 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил государственные награды временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо. Пушилин и Пасечник удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, Балицкий и Сальдо награждены орденами третьей степени, передает RT. Пушилин заявил, что горд руководить регионом с такими стойкими людьми. «И сейчас непросто, но мы сейчас не сами, поэтому со всем справимся», – сказал он. Во вторник в Кремле президент вручит 28 государственных наград, в том числе награды получат три женщины, удостоенные звания «Мать-героиня». Президент отметил, что в России наступило непростое, но значимое время. Он отметил, что российские военные в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Россия будет готовить белорусские экипажи для применения ядерного оружия Путин сообщил о решении России продолжить подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии с ядерными боеприпасами 19 декабря 2022, 22:17 Текст: Антон Антонов

Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью, сообщил глава российского государства Владимир Путин. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом заявил о продолжении реализации предложения Александра Лукашенко о подготовке экипажей самолетов, которые «переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью». Российский лидер указал, что подобная форма взаимодействия уже используется другими странами, к примеру, США и их союзниками по НАТО. Путин полагает, что такие действия очень важны «в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства», передает ТАСС. Лукашенко подтвердил, что самолеты в Белоруссии подготовлены: «Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации». Сейчас «готовят экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы». Лукашенко призвал не считать это «угрозой кому-то». Он указал на «опасения» Белоруссии относительно ситуации по периметру Союзного государства, прежде всего на западе. Как заявил Лукашенко, необходимо гарантировать безопасность Белоруссии. «Вы сделали очень решительный и важный шаг в поддержке Беларуси», – сказал он Путину. Напомним, Путин заявил, что переговоры с Белоруссией были результативными. В частности, Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений. Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии 19 декабря 2022, 21:28

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС. Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. Новости СМИ2 Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска Путин рассказал о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска 19 декабря 2022, 22:02

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, сообщил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин. «Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявил, что Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ. Лукашенко признал неспособность Белоруссии сохранить суверенитет без России Лукашенко указал на неспособность Белоруссии защитить независимость и суверенитет без помощи России 19 декабря 2022, 23:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Россия без Белоруссии обойдется, а Белоруссия без России не сможет защитить свои независимость и суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По итогам переговоров с Путиным он признал, что Белоруссии «не обойтись» без России, которая пришла на помощь «в трудную минуту». Как заявил Лукашенко, стороны договорились, что будут «действовать на равных», передает РИА «Новости». «Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает». А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», – приводит слова Лукашенко ТАСС. Лукашенко заявил, что спекуляции на тему «поглощения» Белоруссии Россией ведут по указу внешних сил беглые политики. Он указал, что Белоруссия не производит газ, а получает его «от братской России», как и «25 млн тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы». «К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены», – сказал он. Лукашенко отметил, что России и Белоруссии важно совместно проводить промышленную политику, избегая создания параллельных производств в обеих странах. «Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано», – сказал он. Напомним, Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. По его словам, белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В частности, Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии. Лукашенко назвал укрепление связей с Россией естественным ответом на ситуацию в мире. Новости СМИ2 Путин: Бойцы в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования 20 декабря 2022, 14:21 Текст: Елизавета Шишкова

Российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации, такие люди особенно важны в «непростое, но значимое время», заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. Он подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет, сейчас стране вновь брошен такой вызов, передает ТАСС. Между тем на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил президент. Путин, обращаясь к присутствующим на церемонии, заявил, что такие люди внесли вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время. Церемония вручения госнаград проходит Кремле, всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград. Путин высоко оценил переговоры в Минске 19 декабря 2022, 21:04 Текст: Ольга Иванова

Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции. «Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости». В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения. «Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС. Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году. Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Новости СМИ2 Комплексы С-400 и «Искандер» встали на боевое дежурство в Белоруссии Лукашенко сообщил о вставших на боевое дежурство в Белоруссии комплексах С-400 и «Искандер» 19 декабря 2022, 22:28 Текст: Антон Антонов

Белоруссия поставила на боевое дежурство полученные от России ракетные комплексы С-400 и «Искандер», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. По итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным Лукашенко сообщил, что Россия выполнила обещание передать Белоруссии соответствующие вооружения, передает ТАСС. Напомним, в Минске прошли белорусско-российские переговоры в расширенном составе. В частности, стороны договорились продолжать проводить совместные военные учения. Кроме того, Москва дала согласие на продолжение подготовки экипажей самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью. Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ по футболу 19 декабря 2022, 21:57 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финальную игру чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции со счета 2:2. «Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счет уже был 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре. Новости СМИ2 Путин: России вновь брошен вызов Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Кремле 20 декабря 2022, 13:58 Текст: Елизавета Шишкова

В России наступило «непростое, но значимое время», стране снова брошен вызов, заявил президент Владимир Путин в Кремле в ходе церемонии вручения государственных наград. Путин подчеркнул, что Россия гордится каждым из награждаемых, а также восхищается стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для страны момент выполняют долг в зоне боевых действий и налаживают жизнь в новых регионах. Всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград. В частности, врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, передает ТАСС. Также орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени награжден почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий (Поярков). Орден второй степени получил академик РАН Геннадий Сухих, врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому и врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо – орден третьей степени. Звезды Героев России удостоены старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, ордена Мужества – сержант войск национальной гвардии Лев Макеев. Орден Мужества будет вручен военкору Семену Пегову. Награды получат также три женщины, удостоенные звания «Мать-героиня»: Ольга Дехтяренко из ЯНАО, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга. Путин заявил о готовности России развивать с Белоруссией сотрудничество в атомной сфере 19 декабря 2022, 18:11 Текст: Ольга Иванова

Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики – как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект – атомную электростанцию строим. Первый блок работает», – цитирует Путина ТАСС. Путин пояснил, что Россия могла бы поставлять в республику дополнительный газ, но вместо этого работает АЭС, и объем вырабатываемой на ней энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа. Ранее Лукашенко заявил, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны. Новости СМИ2 Путин обещал укреплять подразделения спецслужб в вернувшихся в Россию регионах Путин отметил важность работы органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 20 декабря 2022, 00:23 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. На сайте Кремля опубликовано видеообращение Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Он отметил, что на протяжении всей истории страны органы безопасности были надежной опорой государства, и заявил, что «все последние годы спецслужбы работают с высокой отдачей» При этом президент призвал в связи с динамично меняющейся ситуацией в мире усилить работу по ключевым направлениям. Он особо отметил подразделения, которые начали работать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. Путин подчеркнул, что их долг – «сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод» местных жителей, а также обещал «укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением», опытными кадрами. По словам Путина, среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом. Он заявил: «Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный». Президент призвал вести борьбу в этой области «системно и наступательно». Кроме того, он указал на необходимость максимальной собранности для органов контрразведки, в том числе военной. Президент призвал «жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов». Также он отметил важность усиления работы Пограничной службы ФСБ. «Нельзя ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», – сказал Путин. Также он подчеркнул важность защиты информационных ресурсов, борьбы с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции. Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители проголосовали за воссоединение с Россией. 5 октября Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Путин заявил о новом рекорде в товарообороте России и Белоруссии Путин заявил об ожидании нового рекорда в товарообороте России и Белоруссии 19 декабря 2022, 17:46 Текст: Елизавета Шишкова

Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2022 году может составить 40 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Всего за 10 месяцев 2022 года товарооборот между Минском и Москвой вырос на 10%. Кроме того, российский лидер назвал экономическое сотрудничество приоритетным направлением в отношениях двух государств, это же отметил и Александр Лукашенко, передает ТАСС. Напомним, переговоры Путина и Лукашенко проходят в Минске, запланировано общение президентов один на один и в составе делегаций. Новости СМИ2 В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко 19 декабря 2022, 17:19 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе. После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС. Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов. Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Путин заявил об уверенном противостоянии Москвы и Минска санкциям Путин заявил об уверенном противостоянии Москвы и Минска санкциям Запада 19 декабря 2022, 21:19 Текст: Ольга Иванова

Россия и Белоруссия уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. «Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию на глобальных рынках. Координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. И делаем это достаточно уверенно и эффективно», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. Новости СМИ2 Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО Российский лидер Владимир Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО 20 декабря 2022, 15:32 Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин назвал героем каждого, кто в данный момент находится на территории спецоперации, и признался, что ежедневно о них думает. Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил, что приоритетными являются сложные задачи касательно территорий, где находятся российские военные, передает РИА «Новости». «Я искренне считаю, что все они герои, все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом, я думаю об этом постоянно», – отметил российский лидер. Также Путин вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения. Среди них он назвал ушедших руководителей, таких как первый руководитель ДНР Александр Захарченко. Глава государства подчеркнул, что все эти люди никогда не будут забыты, а также заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным. Владимир Путин во вторник вручил государственные награды временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.