Эксперт: Приватизацию мощей Нестора Летописца сложно себе представить

Религиовед Лункин рассказал о важности святынь в Киево-Печерской лавре для верующих

Перемещение религиозных святынь из Киево-Печерская лавры, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя ситуацию с вывозом ценностей из монастыря в страны Запада.

«Киево-Печерская лавра сама по себе представляет большую историческую культурную и духовную ценность, которая является как бы символической для российской истории в целом, для русского православия. Как отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Киево-Печерская лавра – это колыбель православия», – говорит Лункин.



Он подчеркивает, что Киево-Печерская лавра – это первый монастырь, который был основан на Руси Феодосием и Антонием Печерскими в Киеве. Он является как бы средоточием святой Руси, одним из «колыбелей самобытного русского православия» наряду с Херсонесом и Крымом, где крестился князь Владимир. Это, говорит эксперт, своего рода сакральное основание святой Руси, русского православия в целом, а значит, и основание неразрывной связи этой земли, которая сейчас является Украиной, с Россией, с русским православием, с Русской православной церковью (РПЦ).

«Я думаю, что перемещение ценностей, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих. Как известно, это затронет мощи святых, а мощей там достаточно много. Ведь в Киево-Печерской лавре много похоронено церковных деятелей, монахов. Но среди самых известных святых называют Илью Муромца и Нестора Летописца», – рассказывает религиовед.

По словам собеседника, перемещение или приватизацию мощей Нестора Летописца вообще сложно себе представить, ведь он является автором «Повести временных лет», которая составила основу большинства более поздних русских летописей, стала основанием письменной культуры в целом, а также исторической культуры России. Более того, с изучения данной летописи начинают все учебники истории.

«Также в Киево-Печерской лавре хранятся мощи основателей лавры и других святых. Все это само по себе является церковными ценностями, которые априори нельзя вывозить – для верующих это прямое оскорбление», – заключил Лункин.

Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасение, что передача православных святынь не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии.