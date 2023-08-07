В Ужгороде священник помолился о примирении России и Украины

Tекст: Ольга Никитина

«Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа – Украину и Россию», – приводит слова священнослужителя украинское издание «Страна».

Курах пожелал, чтобы «эти два прекрасных народа» уже здесь, на земле, начали строить Царство Небесное и «когда-нибудь вместе вошли в небо, обнялись и прославили Господа».

На проповедь обратила внимание украинская журналистка Дарья Сипигина. На своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) она рассказала, что услышала слова священника в громкоговоритель у собора, и возмутилась, что «никто и глазом не моргнул, молча прослушали богослужение и ушли».



Она рассказала, что вошла в храм и вступила в перепалку с Романом Курахом, которого называют «одним из самых харизматичных священников и ораторов в Закарпатье». Сипигина заявила, что стала доказывать ему, что Россия и Украина «не братские народы». Курах ответил на это, что благословит россиян, даже если его брат погибнет в ходе боевых действий.

В комментариях ей ответили, что такими действиями журналистка очерняет священника. Ужгородцы, как подчеркнули пользователи, при желании пообщаться со священником не врываются в церковь, как она, пока в храме идет литургия.

«Роман просто видит дальше своего носа, в отличие от вас», – пишет один из комментаторов, призывая журналистку «не накапливать ненависть».

Журналистку раскритиковали в комментариях за то, что она «наделала шума», приехав в Ужгород. При этом пользователи указали, что в этой поездке ее сопровождал «мужчина призывного возраста».





В мае папа Римский Франциск помолился о восстановлении мира на Украине.